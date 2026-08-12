/Explainer: PF தொகையை எடுக்க எத்தனை மாதம் காத்திருக்க வேண்டும்? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு விளக்கம்

EPFO Latest News: தனியார் துறை ஊழியரா நீங்கள்? மாதா மாதம் உங்கள் ஊதியத்தில் ஒரு தொகை இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறதா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) இருப்பை நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்துக்கு முன்னரே எடுப்பது, அதாவது ப்ரீ-மெச்யூர் முழுமையான தீர்வு (premature final settlement) மற்றும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் பணம் திரும்பப் பெறும் பலன்களைப் பெறுவதற்கு ஒரு காத்திருப்பு காலத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
மேலும், பகுதியளவு பணம் எடுப்பதற்கான விதிமுறைகளை EPFO எளிதாக்கியுள்ளது. EPF திட்டம் 2026-ன் கீழ் கொண்டுவரப்பட்ட இந்த மாற்றங்கள் குறித்து ஆகஸ்ட் 10 அன்று மக்களவையில் அரசு விளக்கம் அளித்தது.
தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) திரும்பப் பெறுதல் விதிகளில் செய்யப்பட்ட திருத்தங்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் தங்கள் சேமிப்புத் தொகையை அணுகுவது தொடர்பான கவலைகளைத் தீர்க்க எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் குறித்து மக்களவையில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
EPF தொகையை முழுமையாகத் திரும்பப் பெறுவதற்கு எவ்வளவு கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது?
வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் ஓய்வூதியத் தொகையை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதி அளவிலோ திரும்பப் பெறுவதற்கான நிபந்தனைகள் குறித்து EPFO அறிவித்த சமீபத்திய திருத்தங்கள் குறித்து அரசாங்கத்திடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
ஆகஸ்ட் 10 அன்று மக்களவையில் அளிக்கப்பட்ட எழுத்துப்பூர்வமான பதிலில், தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லாஜே கூறியதாவது: "முன்கூட்டியே EPF தொகையை முழுமையாகத் திரும்பப் பெறுவதற்கு 12 மாதக் காத்திருப்பு காலத்தையும், EPS (ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்) திட்டத்தின் கீழ் பலன்களைப் பெறுவதற்கு 36 மாதக் காத்திருப்பு காலத்தையும் EPFO அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது."
அதாவது,
|அம்சம்
|விவரம்
|PF இருப்பை முழுமையாகப் பெற
|12 மாத காத்திருப்பு காலம்
|EPS பலன்களைப் பெற
|36 மாத காத்திருப்பு காலம்
|திரும்பப் பெறும் அளவு
|குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு 75% வரை
|திரும்பப் பெறும் அளவு
|சிறப்பு தேவைகளின் போது ஆண்டுக்கு இரு முறை 75%
|குறை தீர்ப்பு முறைகள்
|மத்திய அறங்காவலர் வாரியத்தில் ஆய்வு
EPF இருப்பை முன்கூட்டியே முழுமையாகத் திரும்பப் பெறுவதற்கு EPFO 12 மாத காத்திருப்பு காலத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதாவது, வேலையை விட்ட பிறகு உறுப்பினர்களால் தங்கள் முழு PF இருப்பையும் உடனடியாகத் திரும்பப் பெற முடியாமல் போகலாம்.
வருங்கால வைப்பு நிதி சேமிப்பை அணுகுவது தொடர்பான திருத்தப்பட்ட கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாகவே இந்த மாற்றம் அமைந்துள்ளதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் பணம் திரும்பப் பெறும் பலன்களுக்குத் தனியாக 36 மாத காத்திருப்பு காலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, EPS பலன்களைப் பெற விரும்பும் உறுப்பினர்கள், பொருந்தக்கூடிய நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, மூன்று ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.
இந்த விதிமுறை மற்றும் குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகையை பராமரிப்பது தொடர்பான கவலைகள் குறித்து அரசிடம் குறிப்பாகக் கேட்கப்பட்டது.
முழுமையான தீர்வுக்கான நடைமுறையில் காத்திருப்பு காலம் இருந்தாலும், பகுதியளவு பணம் எடுத்தல் மற்றும் முன்பணம் பெறுதல் ஆகியவற்றை EPFO எளிதாக்கியுள்ளது. பின்வரும் மூன்று முக்கிய வகைகளின் கீழ் உறுப்பினர்கள் தங்கள் PF இருப்பில் 75% வரை திரும்பப் பெறலாம்:
வேலையின்மை தொடர்பான செலவுகள், மருத்துவ அவசரநிலைகள், கல்வி மற்றும் வீட்டு வசதி போன்ற தேவைகளுக்கு இந்த விதிமுறைகள் பொருந்தும்.
முக்கியமான மாற்றங்களில் ஒன்றாக, சிறப்புச் சூழ்நிலைகளில் எந்தக் காரணமும் குறிப்பிடாமலேயே உறுப்பினர்கள் தங்கள் இருப்பில் 75% வரை ஆண்டுக்கு இருமுறை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லாஜே தெரிவித்துள்ளார்.
முன்கூட்டியே முழுமையாகத் திரும்பப் பெறுவதற்கு காத்திருப்பு காலம் விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அவசர நிதித் தேவைகளுக்காகத் தங்கள் ஓய்வுக்கால சேமிப்பை அணுகுவதில் உறுப்பினர்களுக்கு இது அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது.
உறுப்பினர்களின் குறைகளைத் தீர்க்கவும், திருத்தப்பட்ட விதிகள் குறித்த விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கவும், தனது குறைதீர்க்கும் பொறிமுறை, மக்கள் தொடர்பு முயற்சிகள் மற்றும் டிஜிட்டல் கோரிக்கை தீர்வு முறைகளை EPFO வலுப்படுத்தி வருவதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இந்தத் திருத்தங்கள் EPF-இன் மத்திய அறங்காவலர் வாரியத்தின் (CBT) 238-வது கூட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டதாகவும், பின்னர் அவை அரசாங்கத்தின் அறிவிப்புக்காகப் பரிந்துரைக்கப்பட்டதாகவும் கரண்ட்லாஜே தெரிவித்தார். அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழிற்சங்கங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் மத்திய-மாநில அரசுகளின் பிரதிநிதிகள் இந்த வாரியத்தில் (CBT) இடம்பெற்றுள்ளனர்.
EPFO மூலம் திருத்தப்பட்ட இந்த நடைமுறையானது, முழுமையாகப் பணம் எடுப்பதற்கான கடுமையான நிபந்தனைகளையும், அதே சமயம் பகுதியளவு பணம் எடுப்பதற்கான கூடுதல் நெகிழ்வுத்தன்மையையும் ஒருங்கிணைக்கிறது.
முன்கூட்டியே இறுதி EPF தீர்வு அல்லது EPS திரும்பப் பெறும் பலன்களைப் பெறுவதற்கு உறுப்பினர்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தாலும், குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்காகத் தங்கள் PF இருப்பில் உள்ள கணிசமான தொகையைப் பெறும் வசதி அவர்களுக்குத் தொடர்ந்து கிடைக்கிறது.
உடனடி நிதித் தேவைகள் மற்றும் ஓய்வுக்கால சேமிப்பைப் பாதுகாக்கும் நீண்டகால நோக்கம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே சமநிலையை ஏற்படுத்துவதே இந்த மாற்றங்களின் நோக்கமாகும்.