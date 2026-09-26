/EPS ஓய்வூதியம்: 10 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.20,000 சம்பளம், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension Calculation: ஓய்வுக்குப் பிந்தைய நிதி பாதுகாப்பை அடைவதில், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO -இன் கீழ் உள்ள ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) ஒரு முக்கிய ஆதரவாக விளங்குகிறது. பணி ஓய்வுக்கு பிறகு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? இதை எப்படி கணக்கிடுவது?
தங்கள் பணிக்காலத்தின் அடிப்படையில் (10, 15, 20 ஆண்டுகள் அல்லது வேறு ஏதேனும் கால அளவு) எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் என்பதையும், அதை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதையும் ஊழியர்கள் பெரும்பாலும் அறிய விரும்புகிறார்கள்.
EPF விதிமுறைகளின்படி, வழக்கமான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெற ஒரு ஊழியர் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியான பணியை (pensionable service) நிறைவு செய்வது கட்டாயமாகும். ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் ₹20,000 என வைத்துக்கொள்வோம். அவர் 10 ஆண்டுகள் பணியை நிறைவு செய்திருந்தால் அவருக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் என இங்கே காணலாம்.
EPFO-வின் படி, EPS ஓய்வூதியத்திற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:
மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் × ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) ÷ 70
ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் (Pensionable Salary): கடந்த 60 மாதங்களின் சராசரி சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது
ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம் (Pensionable Service): EPS-க்கு பங்களிப்பு செய்யப்பட்ட மொத்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை.
ரூ.20,000 சம்பளத்தில் 10 ஆண்டுகளில் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?
உங்கள் ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் ₹20,000 ஆகவும், உங்கள் பங்களிப்பு உங்கள் உண்மையான சம்பளத்தின் அடிப்படையில் இருப்பதாகவும் வைத்துக்கொள்வோம். அப்போது ஓய்வூதியக் கணக்கீடு பின்வருமாறு அமையும்:
10 ஆண்டுகால பணிக்கு: (20,000 × 10) / 70 = ₹2,857
அதாவது, 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த பிறகு, உங்களுக்கு மாதம் சுமார் ₹2,857 உத்தரவாதமான ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
மற்றொரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம்:
ரூ.35,000 சம்பளத்தில் 10 ஆண்டுகளில் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?
உங்கள் ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் ₹35,000 ஆகவும், உங்கள் பங்களிப்பு உங்கள் உண்மையான சம்பளத்தின் அடிப்படையில் (பங்களிப்பு உச்ச வரம்பை விட அதிகமாக) இருப்பதாகவும் வைத்துக்கொள்வோம். அப்போது ஓய்வூதியக் கணக்கீடு பின்வருமாறு அமையும்:
10 ஆண்டுகால பணிக்கு: (25,000 × 10) / 70 = ₹3,571
(ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.25,000 ஆக இருப்பதால், சூத்திரத்தில் ரூ.35,000-க்கு பதிலாக ரூ.25,000 எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது).
அதாவது, 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த பிறகு, உங்களுக்கு மாதம் சுமார் ₹3,571 உத்தரவாதமான ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
ஊழியர்களின் சம்பளத்திலிருந்து மாதா மாதம் 12% இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. நிறுவனமும் அதே அளவு தொகையை செலுத்துகிறது. ஆனால், நிறுவனம் அளிக்கும் பங்களிப்பு இரு பாகங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றது. பங்களிப்பில் 3.67 சதவீதம் EPF கணக்கில் செலுத்தப்படுகின்றது. மீதமுள்ள 8.33 சதவீதம் 'ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு' (EPS) மாற்றப்படுகிறது.
ஊழியர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு இது மாதந்தோறும் ஓய்வூதியமாக வழங்கப் பயன்படுகிறது.