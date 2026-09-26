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EPS ஓய்வூதியம்: 10 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.20,000 சம்பளம், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPS Pension Calculation: EPF விதிமுறைகளின்படி, வழக்கமான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெற ஒரு ஊழியர் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியான பணியை (pensionable service) நிறைவு செய்வது கட்டாயமாகும். ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 26, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 08:34 AM IST
EPS ஓய்வூதியம்: 10 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.20,000 சம்பளம், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
Image Credit: EPS Pension News (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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