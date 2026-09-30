/EPF ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றத்தால் ஓய்வூதியத்தில் 20% உயர்வு! நிபுணர்கள் கொடுத்த குட் நியூஸ்

EPS Pension: சமீபத்தில் இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கான ஊதிய வரம்பு ரூ.15,000 -இலிருந்து ரூ.25,000 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டது. பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான (EPS) ஊதிய வரம்பு ₹25,000-ஆக உயர்த்தப்பட்டதன் மூலம் ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு இருக்கும் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
இருப்பினும், துல்லியமான ஓய்வூதியத் தொகையானது, ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியான பணிக்காலம், உங்கள் ஓய்வு பெறும் வயது மற்றும் உங்கள் இறுதி ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு சூத்திரத்தைப் பொறுத்தே அமையும். ஆயினும்கூட, மாதாந்திர பங்களிப்பு அதிகரிப்பதைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, நீண்ட கால அடிப்படையில் ஓய்வூதியத் தொகையில் குறைந்தது 20% பலனை எளிதாக எதிர்பார்க்கலாம்.
புதிய ₹25,000 EPS ஊதிய வரம்பு ஓய்வூதியத்தில் எவ்வளவு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்? இதற்கு நிபுணர்கள் அளிக்கும் பதில்:
"துல்லியமான ஓய்வூதியத் தொகையானது ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியான பணிக்காலம், ஓய்வு பெறும் வயது மற்றும் இறுதிச் சம்பளம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய சூத்திரத்தைப் பொறுத்து அமையும்."
ஊதிய வரம்பு அதிகரிக்கப்படுவதால், இதன் தாக்கம் ஓய்வூதியதாரர்கள் மீது எப்படி இருக்கும்? இதை கணக்கிட இபிஎஸ் ஓய்வூதிய கணக்கீட்டிற்கான சூத்திரமே போதுமானது. இந்தச் சூத்திரம் பணிக்காலத்தின் எண்ணிக்கை மற்றும் இறுதிச் சம்பள விவரம் ஆகியவற்றைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. அடிப்படையில், இந்தக் கணக்கீடு ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியான பணிக்காலம் மற்றும் ஓய்வு பெறும் வயதை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
பங்களிப்புத் தொகையானது சுமார் ₹1,250-லிருந்து ₹2,082-ஆக (அதாவது சுமார் ₹800 உயர்வு) அதிகரித்துள்ள நிலையில், இதன் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க பலன் கிடைக்கும் என நிபுணர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்.
ஓய்வூதியத் தொகை ஊழியரின் மொத்தப் பணிக்காலம் போன்ற காரணிகளைச் சார்ந்திருப்பதால், எவ்வளவு பலன் கிடைக்கும் என்பதைத் துல்லியமாகக் கூறுவது கடினம். இருப்பினும், ஒரு ஊழியருக்கு முன்பு கிடைத்த ஓய்வூதியத்துடன் ஒப்பிடும்போது, நீண்ட கால ஓய்வூதியத்தில் சுமார் 20% பலனை எதிர்பார்க்கலாம்.
எளிமையாகச் சொன்னால், EPS வரம்பு ₹25,000-ஆக உயர்த்தப்பட்டால், அது உங்கள் ஓய்வூதியத்திற்கு நேரடியாகப் பயனளிக்கும். இது முதுமைக்காலத்தில் உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய ஆதாரமாக அமையும்.
துல்லியமான ஓய்வூதியத் தொகை ஒருவரின் மொத்தப் பணி ஆண்டுகள் மற்றும் ஓய்வு பெறும் வயதைப் பொறுத்து மாறுபடும் என்றாலும், முந்தைய முறையை விடக் குறைந்தது 20% கூடுதல் ஓய்வூதியம் கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. அதாவது, இந்த மாற்றம் நீண்ட கால அடிப்படையில் உங்கள் ஓய்வுக்குப் பிந்தைய வாழ்க்கையை மேலும் பாதுகாப்பானதாக மாற்றும்.