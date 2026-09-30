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EPF ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றத்தால் ஓய்வூதியத்தில் 20% உயர்வு! நிபுணர்கள் கொடுத்த குட் நியூஸ்

EPS Pension: துல்லியமான ஓய்வூதியத் தொகையானது, ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியான பணிக்காலம், உங்கள் ஓய்வு பெறும் வயது மற்றும் உங்கள் இறுதி ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு சூத்திரத்தைப் பொறுத்தே அமையும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 30, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 08:38 AM IST
EPF ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றத்தால் ஓய்வூதியத்தில் 20% உயர்வு! நிபுணர்கள் கொடுத்த குட் நியூஸ்
Image Credit: EPFO Latest News (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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