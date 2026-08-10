/Explained: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவால் தமிழகத்திற்கு மீண்டும் ஆபத்து.. திமுகவின் முடிவு என்ன?

Delimitation Bill Explained: இந்தியாவில் மீண்டும் தொகுதி மறுவரையறை குறித்த விவாதம் தீவிரமாக உள்ளது. அதாவது, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நடப்பு நாடாளுமன்றத் கூட்டத்தொடரில் மீண்டும் கொண்டு வர மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த முறை இந்த மசோதாவுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்ப்புகள் இருந்ததால், மத்திய அரசால் நிறைவேற்ற முடியாமல் போனது. ஆனால், இந்த முறை எப்படியாவது மசோதாவை நிறைவேற்றிட வேண்டும் என்ற முனைப்பில் பாஜக அரசு தீவிரமாக இருந்து வருகிறது.
தொகுதி மறுவரையறை என்பது நாட்டில் அதிகரிக்கும் மக்கள் தொகை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப, நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையையும் மாற்றி அமைக்கும் செயல்முறையாகும். இந்தியாவில் கடைசியாக 1971ஆம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்பட்டது. அதன் பிறகு, குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்திய மாநிலங்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக, மறுவரையறை நடவடிக்கை 25 ஆண்டுகளுக்கு முடக்கி வைக்கப்பட்டது. தற்போது வரை அதுதான் தொடர்கிறது.
இந்த வார இறுதியில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை பாஜக அரசு தாக்கல் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போதைய 540 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட மக்களவையில் (3 இடங்கள் காலியாக இருக்கின்றன), தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நிறைவேற்ற மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை தேவைப்படுகிறது. எனவே, இந்த மசோதாவுக்கு மக்களவையில் 360 எம்பிக்களின் ஆதரவு கிடைத்தால் நிறைவேற்றப்பட்டுவிடும்.
ஏப்ரல் மாதம் தொகுதி மறுவரையறை திருத்த மசோதா வாக்கெடுப்புக்கு வந்தபோது அரசுக்கு 298 வாக்குகள் மட்டுமே இருந்த நிலையில், தற்போது ஆதரவு அதிகரித்துள்ளது. திரிணாமுல் காங்கிரஸின் (TMC) 28 எம்.பி.க்களில் 20 பேர், சிவசேனா (UBT) கட்சியின் 9 எம்.பி.க்களில் 6 பேர், சிரோமணி அகாலி தளத்தின் ஒரே எம்.பியான ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல், தொகுதி மறுவரையறை (Delimitation) மசோதாவுக்கு தான் ஆதரவளிக்கக் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் மக்களவையில் எண்ணிக்கை 325 ஆக உயர்கிறது. தற்போது மீதமுள்ள ஆதரவை திரட்ட பாஜக அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
இந்த மசோதாவை மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்ற வேண்டுமென்றால்,164 எம்பிக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. மாநிலங்களவையில் மொத்தம் 244 எம்பிக்கள் (நியமன எம்பி இடங்களில் ஒன்று காலியாக உள்ளது) உள்ளனர். அதில், 158 பேர் என்டிஏ கூட்டணி எம்பிக்களாக உள்ளனர். தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்ற, மற்ற சில எம்பிக்களின் ஆதரவு உள்ளதால், பாஜக அரசுக்கு மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையை அடைவது எளிதாக இருக்கிறது.
தற்போதைய நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் இந்த மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு தெரிவிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால், இதற்கு மூன்று நிபந்தனைகளை திமுக முன்வைத்துள்ளது. அதன்படி,
இந்த மூன்று கண்டிஷனை பாஜக ஏற்றுக் கொள்ளும் பட்சத்தில், திமுக ஆதரவு அளிக்கும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது. முன்னதாக, தொகுதி மறுவரையறை மசோதா கொண்டு வரப்பட்டபோது, அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் 50 சதவீத தொகுதிகள் அதிகரிக்கப்படும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நாடாளுமன்றத்திலேயே உறுதியளித்து இருந்தார். ஆனால், காங்கிரஸ் கட்சியும், திமுகவும் அதற்கு சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை.
2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, பாஜக மறுவரையறை மசோதாவை நிறைவேற்ற உள்ள நிலையில், எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பதை அறிவோம்.
|மாநிலம்
|தற்போதுள்ள தொகுதிகள் எண்ணிக்கை
|2011 சென்செஸ் அடிப்டையில் கிடைக்க உள்ள தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை
|தமிழ்நாடு
|39
|35
|உத்தர பிரதேசம்
|80
|86
|பீகார்
|40
|43
|மகாராஷ்டிரா
|48
|52
|ராஜஸ்தான்
|25
|30
|குஜராத்
|26
|27
|கர்நாடகா
|28
|30
|தெலங்கானா
|17
|18
|கேரளா
|20
|15
|மத்திய பிரசேதம்
|29
|31
|டெல்லி
|7
|8
|மேற்கு வங்கம்
|42
|42
|அசாம்
|14
|14
|ஹரியானா
|10
|11
|ஒடிசா
|21
|19
|பஞ்சாப்
|13
|12
|சத்தீஸ்கர்
|11
|11
|ஜார்க்கண்ட்
|14
|14
|ஆந்திரா
|25
|23
|பாண்டிசேரி
|1
|1
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை மத்திய அரசு கொண்டு வரவில்லை என்றால், தொகுதி மறுவரையறை ஆணையம் 2027ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை தரவுகள் வெளியானபின், அதன் அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை செய்யும் நடவடிக்கையை தொடங்கும்.
அடுத்த தொகுதி மறுவரையறைக்கான விதிமுறைகள் ஏற்கனவே அரசியலமைப்பில், குறிப்பாக 81 மற்றும் 82-வது சட்டப்பிரிவுகளில், குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே உள்ள தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான அரசியலமைப்பு விதிகளில் மாற்றம் செய்ய வேண்டுமென்றால் மட்டுமே அரசியலமைப்புத் திருத்தம் தேவைப்படும். தொகுதி மறுவரையறை என்பது மத்திய அரசின் விருப்பத்திற்குரிய நடவடிக்கை அல்ல; கட்டாயமாக நடைபெற வேண்டிய ஒன்று என 81,82 சட்டப்பிரிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன.
எனவே, அரசியலமைப்புத் திருத்தம் எதுவும் செய்யப்படாவிட்டாலும், 2027 மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின் தரவுகள் வெளியிடப்பட்ட பிறகு தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கை கட்டாயமாகத் தொடங்கும். இதனால், உத்தர பிரதேசம், ராஜஸ்தான், பீகார் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களின் மக்களவை தொகுதிகள் அதிகமாக இருக்கும். இதனால், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நிறைவேற்றினாலும் சரி, நிறைவேற்றவில்லை என்றாலும் சரி, தென் மாநிலங்களின் தொகுதிகள் குறையப்போவது உறுதி. எனவே தான், இருக்கின்ற தொகுதிகளே தொடர வேண்டும். அதற்குள்ளேயே மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை நிறைவேற்ற வேண்டும் என காங்கிரஸ் வலியுறுத்தி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.