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Explained: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவால் தமிழகத்திற்கு மீண்டும் ஆபத்து.. திமுகவின் முடிவு என்ன?

Delimitation Bill Explained: தொகுதி மறுவரையறை குறித்த விவாதம் தீவிரமாக இருந்து வருகிறது. மத்திய அரசு தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை கொண்டு வர தீவிரமாக இருக்கும் நிலையில், அதில் திமுகவின் நிலை என்ன? ஒருவேளை இந்த மசோதா கொண்டு வரப்படவில்லை என்றால், என்ன நடக்கும் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் விரிவாக பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 10, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:26 PM IST
Explained: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவால் தமிழகத்திற்கு மீண்டும் ஆபத்து.. திமுகவின் முடிவு என்ன?
Image Credit: Delimitation Bill | Image Source: Chatgpt AI

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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Explained: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவால் தமிழகத்திற்கு மீண்டும் ஆபத்து
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