/Explained: Rule 267 என்றால் என்ன? NEET வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் அது ஏன் முக்கியம்?

இந்திய அரசியலில் மட்டுமல்லாமல், மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களிடையிலும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள விவகாரம் நீட் (NEET) தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு. இந்த விவகாரம் தற்போது நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் கடும் அரசியல் மோதலாக மாறியுள்ளது. ஒருபுறம், Rule 267-ன் கீழ் உடனடி விவாதம் நடத்த வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்துகின்றன. மறுபுறம் விவாதத்திற்கு தயாராக இருக்கிறோம், ஆனால் கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமாவை முன்நிபந்தனையாக ஏற்க முடியாது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்து வருகிறது.
இதன் விளைவாக, நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து முடங்கியுள்ளன. இந்தச் சூழலில் Rule 267 என்றால் என்ன? ஏன் அதற்காக எதிர்க்கட்சிகள் இவ்வளவு அழுத்தம் கொடுக்கின்றன? அரசின் நிலைப்பாடு என்ன? மாணவர்களுக்கு இதன் தாக்கம் என்ன? என்பதைக் காணலாம்.
ராஜ்யசபா நடைமுறை விதிகளில் இடம்பெற்றுள்ள Rule 267, அவசர மற்றும் மிக முக்கியமான தேசிய பிரச்சினைகளை உடனடியாக எடுத்துக்கொள்ளும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு நடைமுறை விதியாகும்.
இது சாதாரண விவாதத்திற்காக அல்ல. மிகவும் விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய நடைமுறையாக கருதப்படுகிறது.
காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட INDIA கூட்டணி கட்சிகள், நீட் வினாத்தாள் கசிவு என்பது வெறும் தேர்வு முறைகேடு அல்ல என்றும், லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் தேசிய பிரச்சினை என்றும் வாதிடுகின்றன.
காங்கிரஸ் தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ், Rule 267-ன் கீழ் விவாதம் நடத்தினால்தான் இந்த பிரச்சினைக்கு உரிய முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.
மத்திய அரசு, விவாதத்திலிருந்து தப்பிக்கவில்லை என்று கூறியுள்ளது. அதேநேரம் மத்திய அரசு சில முக்கிய வாதங்களை வைத்துள்ளது. அதன் விவரம்..
நீட் உள்ளிட்ட தேசிய அளவிலான தேர்வுகளில் நடைபெறும் முறைகேடுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மத்திய அரசு Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 என்ற சட்டத்தை அமல்படுத்தியுள்ளது.
ராஜ்யசபா தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், Rule 267 குறித்து முக்கிய விளக்கமொன்றை அளித்துள்ளார்.
உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
மத்திய கல்வி அமைச்சகம் அமைத்துள்ள உயர்மட்ட குழு பின்வரும் அம்சங்களை ஆய்வு செய்து வருகிறது.
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காரணி
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எதிர்க்கட்சிகளின் நிலைப்பாடு
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அரசின் / அவைத் தலைவரின் நிலைப்பாடு
|நோக்கம்
|லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் அறநெறி மற்றும் நம்பிக்கையைக் காப்பது.
|அன்றாட அவைப் பணிகளை முடக்குவதும் அரசியல் அழுத்தம் தருவதும்
|அவசரத்தன்மை
|முறைகேடுகளால் மாணவர்கள் தகுதி அடிப்படையிலான தேர்வின் மீது நம்பிக்கையை இழந்து வருகின்றனர்.
|விவாதத்திற்கு அரசு தயார்; ஆனால் அவையின் விதிகளுக்குட்பட்டே அது நடக்க வேண்டும்
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விதியின் பயன்பாடு
|இது 'மிக அரிதான சூழல்' (Rarest of rare) என்பதால் விதி 267 பொருத்தமானது.
|தினமும் விதி 267-ஐப் பயன்படுத்துவது அதன் முதன்மை நோக்கத்தைச் சீர்குலைக்கும்.
நீட் விவகாரம் வெறும் அரசியல் விவாதமாக மட்டும் பார்க்கப்படுவதில்லை. இந்தியாவில் போட்டித் தேர்வுகளின் நம்பகத்தன்மை, மாணவர்களின் சம வாய்ப்பு, திறமை அடிப்படையிலான தேர்வு முறை ஆகியவற்றின் மீது பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுப்பது மிக முக்கியமான சவாலாக உள்ளது.
அரசு புதிய சட்டம், சிபிஐ விசாரணை மற்றும் தேர்வு சீர்திருத்தங்களை முன்னிறுத்தினாலும், எதிர்க்கட்சிகள் உடனடி அரசியல் பொறுப்பேற்பும் நாடாளுமன்றத்தில் முன்னுரிமை விவாதமும் அவசியம் என வலியுறுத்துகின்றன.
இந்நிலையில், நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் நீதிமன்றம், விசாரணை அமைப்புகள் மற்றும் நாடாளுமன்றம் ஆகிய மூன்றிலும் தொடர்ந்து கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. மாணவர்களின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுப்பதற்கான நிரந்தர தீர்வுகள் எவ்வளவு விரைவாக நடைமுறைக்கு வருகின்றன என்பதே இந்த விவகாரத்தின் அடுத்த கட்டத்தை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணியாக இருக்கும்.