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Explained: Rule 267 என்றால் என்ன? NEET வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் அது ஏன் முக்கியம்?

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தால் நாடாளுமன்றத்தில் அரசுக்கும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் முடக்கம் குறித்து இக்கட்டுரை விளக்குகிறது. 'விதி 267'-ன் கீழ் உடனடி விவாதம் மற்றும் கல்வி அமைச்சரின் ராஜினாமாவை எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்துவதன் பின்னணி, இதற்கு அரசின் பதிலடி, புதிய பொதுத் தேர்வுகள் தடுப்புச் சட்டம் 2024 மற்றும் சிபிஐ (CBI) விசாரணை நடவடிக்கைகள் பற்றி விரிவாக ஆராய்கிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 23, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:54 PM IST
Explained: Rule 267 என்றால் என்ன? NEET வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் அது ஏன் முக்கியம்?
Image Credit: AI Generated | Why Has Parliament Been Disrupted Over NEET? Rule 267 Explained

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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