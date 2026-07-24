/Explained: டிகிரி படிக்க விரும்பாத Gen Z.. கல்வி அமைப்பில் என்ன பிரச்னை? முழு ரிப்போர்ட்

நாடு முழுவதும் காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் நீட் (NEET) தேர்வு தொடர்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். டெல்லியில் தொடங்கிய போராட்டம், தற்போது நாடு முழுவதும் பரவி உள்ளது. இந்த போராட்டங்களுக்கு மத்தியில், கல்வி தொடர்பான பிரச்னைகளை மீண்டும் தேசிய அளவில் விவாதப் பெருளாக மாற்றியுள்து. இளைஞர்களின் எதிர்காலம், உயர்கல்வி வாய்ப்புகள், கல்விக் கொள்கைகள் குறித்து பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
இந்த நிலையில், மத்திய கல்வி அமைச்சகம் வெளியிட்ட அகில இந்திய உயர்கல்வி ஆய்வு அறிக்கை மேலும் கவலையை எற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, நாடு முழுவதும் இளங்கலைப் படிப்புகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை குறைந்திருப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இதற்கான காரணம், பின்னணி என்ன என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
இளைஞர்களின் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் 2022-23, 2023-24ம் கல்வியாண்டுகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை குறித்த மத்திய அரசின் AISHE ஆய்வறிக்கை ஜூலை மாதத்தில் வெளியானது. அதில் சில அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி, இந்தியாவில் இளநிலை, முதுநிலை, பட்டயப்படிப்பு, முனைவர் பட்டம் மற்றும் பிற வகை படிப்புகளில் மொத்த மாணவர் சேர்க்கை 2022-23ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது, 2023-24ஆம் ஆண்டில் 3.7 லட்சம் (0.8 சதவீதம்) அதிகரித்துள்ளது.
இதுவே இதுவரை இல்லாத மிகக் குறைந்த அதிகரிப்பாகும். இருந்தாலும், மொத்த மாணவர் சேர்க்கையில் 75 சதவீதம் பங்கை கொண்டுள்ள இளங்கலை படிப்புகளில் சேர்ந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஒட்டுமொத்தமாக 93,000 (0.27 சதவீதம்) குறைந்துள்ளது.
இளங்கலை படிப்பும் பயிலும் இளைஞர்களின் மக்கள் தொகை அதிகரித்த போதிலும், இளங்கலை மாணவர் சேர்க்கை குறைந்திருப்பது கவலைக்குரியதாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மாணவர் சேர்க்கை சரிவு பெரும்பாலும் கலை, அறிவியல் மற்றும் வணிகவியல் படிப்பகளில் தான் பதிவாகி உள்ளதாக தரவுகளில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.
|ஆண்டுகள்
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ஒட்டுமொத்த மாணவர் சேர்க்கை
|2020-21
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+28.4 லட்சம் மாணவர் சேர்க்கை
|2021-22
|+28.4 லட்சம் மாணவர் சேர்க்கை
|2022-23
|+13.6 லட்சம் மாணவர் சேர்க்கை
|2023-24
|+3.7 லட்சம் மாணவர் சேர்க்கை
ஆய்வு அறிக்கையின்படி, 2012-13ஆம் கல்வியாண்டில் இளங்கலை மாணவர் சேர்க்கை சுமார் 2.39 கோடியாக இருந்தது. அதன்பிறகு, 2013-14 முதல் 2022-23ஆம் கல்வியாண்டு வரை மாணவர் சேர்க்கை தொடரந்து அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக,
இதுவரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்த மாணவர் சேர்க்கை, 2023-24ம் கல்வியாண்டில் முதல்முறையாக சரிந்துள்ளது. 93,322 மாணவர் இளங்கலை படிப்பில் சேர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டுகளை ஒப்பிடும்போதும் இளங்கலை மாணவர் சேர்க்கை 93,322 குறைந்துள்ளது ஆச்சிரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பெண் மாணவர்களின் சேர்க்கையை விட, ஆண் மாணவர்களின் சேர்க்கை குறைந்துள்ளதாக ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில், இளைநிலைப் படிப்புகளில் சேர்ந்த பெண் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும், ஆண்களை விட, பெண் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே இருந்தனர். 2022-23, 2023-24ம் கல்வியாண்டில் ஆண் மாணவர் சேர்க்கை 2.2 சதவீதம் குறைந்த அதே வேளையில், பெண் மாணவர் சேர்க்கை 1.8 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
இளங்கலை மாணவர் சேர்க்கையில் மேற்கு வங்கம், மகாராஷ்டிரா, உத்தர பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் பெரிய அளவில் குறைந்துள்ளது. மேலும், தலைநகர் டெல்லி, ஜம்மு காஷ்மீர், யூனியன் பிரதேசங்களிலும் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு மாணவர் சேர்க்கையில் கடுமையாக சரிவு காணப்பட்டது. கல்விக்கான ஒரு முக்கிய இடமாக இருக்கும் டெல்லியில் 2023-24ஆம் கல்வியாண்டில் இளங்கலைப் படிப்புகளில் சேர்ந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 6 சதவீதம் பதிவாகி உள்ளது.
தமிழகத்தில் இளங்கலை மாணவர் சேர்க்கை 2021-22ம் கல்வியாண்டில் +0.29ம் மாணவர் சேர்கையும், 2022-23ம் கல்வியாண்டில் +1.01 மாணவர் சேர்க்கையும், 2023-24ம் கல்வியாண்டில் +1.60 மாணவர் சேர்கையும் உயர்ந்துள்ளது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, இளங்கலை படிப்பிற்கான மாணவர் குறையாமல் கடந்த மூன்று கல்வியாண்டிலும் உயர்ந்து தான் வருகிறது என்பது தரவுகளில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் இளங்கலை சேர்க்கைகள் ஏன் குறைந்தன என்பதற்கான குறிப்பிட்ட காரணத்தை ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடவில்லை. இருப்பினும், கல்வி வல்லுநுர்கள் சில காரணங்களை கூறியுள்ளனர். அதன்படி,