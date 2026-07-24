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Explained: டிகிரி படிக்க விரும்பாத Gen Z.. கல்வி அமைப்பில் என்ன பிரச்னை? முழு ரிப்போர்ட்

இந்தியாவில் முதல் முறையாக இளங்கலை படிப்பில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்துள்ளதாக தரவுகள் வெளியாகி உள்ளது. குறிப்பாக, வட இந்தியாவில் அதிகளவில் இளங்கலை படிப்பிற்கான மாணவர் சேர்க்கை குறைந்துள்ளது. இந்த பட்டியலில் தமிழ்நாட்டில் மாணவர் சேர்க்கை எப்படி உள்ளது,  இளங்கலை படிப்பிற்கான மாணவர் சேர்க்கை குறைவதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 24, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:14 PM IST
Explained: டிகிரி படிக்க விரும்பாத Gen Z.. கல்வி அமைப்பில் என்ன பிரச்னை? முழு ரிப்போர்ட்
Image Credit: Education System | Image Source: AI

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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