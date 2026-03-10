English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
'5,000 பெண்களுடன் உறவு...' படுக்கை அறையை பார்த்த மனைவிக்கு ஷாக்! - அமைச்சர் விளக்கம்

Extra Marital Affair Allegation: அமைச்சர் வேறு ஒரு பெண்ணுடன் படுக்கையறையில், உறவில் இருந்ததை தான் கையும் களவுமாக பிடித்துவிட்டதாக அவரது மனைவி பெரும் குற்றச்சாட்டை வைத்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 10, 2026, 06:39 PM IST
  • இச்சம்பவம் தேர்தல் நேரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
  • கடந்த சனி அன்று அமைச்சர் பெண்ணுடன் தனிமையில் இருந்தார் - மனைவி
  • அதை நான் போட்டோ எடுக்க முயன்றேன் - மனைவி

Kerala Minister Extra Marital Affair Allegation: வரும் ஏப்ரல் - மே மாதங்களில் அசாம், மேற்கு வங்கம், தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. 

தேர்தல் சீசன் வந்தால் அங்கு பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது. தமிழ்நாட்டிலும் தற்போது நான்கு முனை போட்டி நிலவுவதால் தினந்தினம் சூடான செய்திகள் வந்துகொண்டே இருக்கின்றன. தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி மேற்கு வங்க அரசியல் களமும் உச்சத்தில் உள்ளது.

கேரளாவில் ஆட்சி யாருக்கு?

அந்த வகையில், கேரளாவை பொருத்தவரை ஆளும் LDF கூட்டணி (கம்யூனிஸ்ட்), கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருந்து வருகிறது. முதலமைச்சராக பினராயி விஜயனும் 10 ஆண்டுகள் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டுள்ளார். 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல், கம்யூனிஸ்ட் vs காங்கிரஸ் என்ற நிலையில் பலமான போட்டி இருக்கும் என கணிக்கப்படுகிறது. பாஜகவும் ஓரளவு பலம் பெற்றிருப்பதால் ஆட்சிக்கு அமைக்கப்போவது யார் என்ற கேள்வியும் வலுவாகி உள்ளது.

அமைச்சர் மீது மனைவி குற்றச்சாட்டு

இந்தச் சூழலில், பினராயி விஜயன் அமைச்சரவையில், போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருக்கும் கே.பி. கணேஷ் குமார், தேர்தல் நெருங்கி வரும் இந்த நேரத்தில் பெரும் சர்ச்சையில் சிக்கியிருக்கிறார். அமைச்சர் கணேஷ் குமார் திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் இருந்ததாகவும், அவர் கடந்த சனிக்கிழமை (மார்ச் 7) அன்று வீட்டில் மற்றொரு பெண்ணுடன் அவர் தனிமையில் இருந்ததை கையும் களவுமாக பிடித்துவிட்டதாகவும் அவரது மனைவி பிந்து மேனன் கடும் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி உள்ளார். 

மேலும், அமைச்சரின் ஆதரவாளர்கள் தன்னை தாக்கியதாகவும் தெரிவித்தார். போலீசாரை அவர் அழைத்த நிலையில், போலீசாரையே அவரது உதவியாளர்கள் வீட்டிற்குள் அனுமதிக்க மறுத்ததாகவும் கூறினார். கணேஷ்  குமாருக்கும், பிந்து மேனனுக்கும் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டில் திருமணமாகி உள்ளது. திருமணமானதில் இருந்தே தனக்கும் அவருக்கும் தொடர்ந்து பிரச்னை ஏற்பட்டதாக பிந்து மேனன் கூறினார்.

பார்க்க கூடாததை பார்த்துவிட்டேன்...

இந்த விவகாரம் குறித்து விரிவாக பேசிய அவர், "கடந்த இரண்டு மாதங்களாக அவருடன் பிரிந்து வாழ்கிறேன். அவர் என் மொபைல் நம்பரை பிளாக் செய்துவிட்டார். நான் எங்களது உறவுக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வர நினைத்தேன். அதன்பேரில், வலக்கம் (கொல்லம் மாவட்டம்) பகுதியில் உள்ள அவரது வீட்டிற்குச் சென்றேன். படுக்கையறையில் நான் பார்த்ததை... என்னால் விவரிக்கவே முடியாது... 

'போலீசாரையும் உள்ளே விடவில்லை'

எது நடக்கக் கூடாதோ அதை பார்த்துவிட்டேன். நான் போட்டோ எடுத்தேன், ஆனால் அவரின் ஓட்டுநர் என்னை தடுத்துவிட்டார். ஸ்ரீலேகாவின் அறிவுரையின் பேரில் நான் போலீசாரை தொடர்பு கொண்டேன். போலீசார் வந்தனர், ஆனால் அவர்களை கணேஷ்குமாரின் உதவியாளர்கள் வீட்டிற்குள் அனுமதிக்காமல் தடுத்துவிட்டனர், கடைசியில் அந்த பெண்ணை அங்கிருந்து அனுப்பிவிட்டனர்" என்றார். ஸ்ரீலேகா என்பவர் முன்னாள் டிஜிபி ஆவார். தற்போது திருவனந்தபுரத்தில் பாஜக கவுன்சிலராக உள்ளார். இவர் பிந்து மேனின் நெருங்கிய உறவினர் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

கணேஷ் குமாருக்கு 5,000 காதல் உறவுகள்

கணேஷ் குமார் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இணைந்தவர். அப்போது அவரது முதல் மனைவி யாமினி அவர் மீது குடும்ப வன்முறை குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தார். இதைத் தொடர்ந்து அழுத்தம் ஏற்படவே அவர் கட்சி தாவினார். முதல் மனைவி யாமினியை விவாகரத்து செய்த பின்னரே அவர் பிந்து மேனனை 2014ஆம் ஆண்டில் 2வது திருமணம் செய்துகொண்டார். மேலும், பிந்து மேனனின் குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தையும் கணேஷ் குமார் மறுத்துள்ளார். இது காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் நேர ஸ்டன்ட் எனவும் விமர்சித்துள்ளார். 

எனது வாழ்க்கையில் தலையிடாதீர்கள்...

செய்தியாளர்களை சந்தித்த கணேஷ் குமார், "எனக்கு 5,000 காதல் உறவுகள் உள்ளன" என கிண்டலாக கூறினார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், "காதல் உறவுகளில் இல்லாதவர்கள் முட்டாளர்கள். மனநிலை சரியில்லாதவர்கள் போலீசாரை அழைக்கலாம். யாரும் எனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தலையிட முடியாது. நான் ஒரு நல்ல மக்கள் பிரதிநிதி, எம்எல்ஏ, ஏழை மக்களுடன் நிற்கிறேன். ஊழல், வகுப்புவாதத்தை தவிர்க்கிறேன். எனது வாழ்க்கை திறந்த புத்தகம் போன்றது. காதல் குறித்து உங்களுக்கு தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்றால், அதை பின்னர் விவரிக்கிறேன்" என்றார். இந்த விவகாரத்தை தற்போது காங்கிரஸ் கையிலெடுத்திருக்கும் நிலையில், கணேஷ் குமாருக்கு எதிராக கடுமையான விமர்சனத்தையும் முன்வைத்து வருகின்றனர். 

யார் இந்த கணேஷ் குமார்?

கேரளா காங்கிரஸ் (B) கட்சியின் தலைவர் ஆவார். கேரள காங்கிரஸில் இருந்து பிரிந்து கணேஷ் குமாரின் மறைந்த தந்தை பாலகிருஷ்ண பிள்ளை உருவாக்கிய பிராந்திய கட்சிதான் கேரளா காங்கிரஸ் (B) கட்சியாகும். முதலில் காங்கிரஸ் உடன் கூட்டணி வைத்திருந்த கணேஷ் குமார், 2013இல் காங்கிரஸ் அமைச்சரவையில் இருந்து வெளியேறினார். அதன்பின் கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணியில் இணைந்தார். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்தான், பினராயி விஜயன் அமைச்சரவையில் இடத்தை பெற்றார். 

KeralaExtra Marital AffairIndia NewsGanesh KumarBindhu Menon

