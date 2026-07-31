/Explained: கர்நாடகாவில் 7,000 மாணவர்களுக்கு எச்ஐவி தொற்றா? உண்மை என்ன?

Karnataka HIV Fact Check: அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் 7,000க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எச்ஐவி தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டதாக நேற்று முதல் தகவல்கள் கசிந்தது. 7,000க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவர்களுககு எச்ஐவி தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து, கல்லூரிகளில் கட்டாய பரிசோதனை நடத்தப்பட உள்ளது என்று செய்திகள் பரவின. இந்த செய்திகள் மக்களை பீதியடைய வைத்துள்ளது. சமூக வலைதளங்களில் இதுகுறித்த விவாதங்களும் நடந்தன. இந்த நிலையில், கர்நாடக மாநில எய்ட்ஸ் தடுப்பு சங்கம் மற்றும் அதன் திட்ட இயக்குநர் பத்மா பசவந்தப்பா அதிகாரப்பூர்வ விளக்கத்தை அளித்துள்ளனர்.
கர்நாடக மாநிலத்தில் 7,000 மாணவர்களுக்கு எச்.ஐ.வி பாதிப்பு இருப்பதாகவும், கல்லூரிகளில் கட்டாயப் பரிசோதனை நடத்தப்படுவதாகவும் பரவி வரும் கூற்றுகளை கர்நாடக மாநில எய்ட்ஸ் தடுப்புச் சங்கம் மறுத்துள்ளது. இதுகுறித்து கர்நாடக மாநில எய்ட்ஸ் தடுப்பு சங்கம் மற்றும் அதன் திட்ட இயக்குநர் பத்மா பசவந்தப்பா கூறுகையில், "மாணவர்கள், இல்லத்தரசிகள், குடும்ப உறுப்பினர் போன்ற பிரிவுகளின் பெயரின் அடிப்படையில் எச்ஐவி தரவுகளை பராமரிக்கப்படுவதில்லை.
எச்.ஐ.வி பாதிப்புடன் வாழும் மாணவர்களைக் அடையாளம் காட்டும் புள்ளிவிவரங்கள் எதுவும் தங்களிடம் இல்லை. 7,000 மாணவர்களுக்கு எச்ஐவி தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுகிறது” என்றார்.
Clarification of the false news regarding mandatory HIV testing in colleges as 7000 HIV positive cases have been found among college students in Karnataka.@PIB_India @KarnatakaVarthe pic.twitter.com/L2dDOJBO39— Karnataka State AIDS Prevention Society (@KarSAPS) July 29, 2026
மேலும் கூறிய அவர், "கர்நாடகாவில் சுமார் 56,000 பேர் தங்களின் எச்ஐவி பாதிப்பு நிலை குறித்து அறியாமல இருக்கின்றனர். அதேசமயம் எச்ஐவி தொற்று உள்ளவர்களில் சுமார் 12 சதவீதம் பேர் மட்டுமே தாங்களாகவே முன்வந்து பரிசோதனை மையங்களுக்கு செல்கின்றனர்.
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த HIV Self risk assessment க்யூஆர் குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து, தங்கள் எச்ஐவி நிலையை அறிந்து, ஆபத்து இருப்பினும் பரிசோதனை செய்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மேலும், அருகில் உள்ள எச்ஐவி பரிசோதனை மையங்களையும் தெரியப்படுத்தும். இது தொடர்பாக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.
மேலும், கர்நாடகாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 11,000 முதல் 12,000 புதிய எச்.ஐ.வி தொற்று வழக்குகள் தொடர்ந்து கண்டறியப்படுவதாகவும், இது எச்.ஐ.வி ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பொது சுகாதார சவாலாக நீடிப்பதைக் காட்டுவதாகவும் கூறினார். பாதுகாப்பான உடலுறவில் ஈடுபடுமாறும், ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துமாறும், தேவைப்படும் போதெல்லாம் ஆலோசனை மற்றும் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் அவர் பொதுமக்களை வலியுறுத்தினார்.
மாநிலத்தின் சிகிச்சைத் திட்டத்தை எடுத்துரைத்த அவர், தற்போது KSAPS மூலம் சுமார் 23,000 பேர் இலவச சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும், அவர்களில் கிட்டத்தட்ட 96 சதவீதம் பேருக்கு வைரஸ் கட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, நோய்ப் பரவல் அபாயம் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
தவறான தகவல்கள் குறித்து கவலை தெரிவித்த பசவந்தப்பா, இந்தப் பொய்யான கூற்றுகள் பெற்றோர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் தேவையற்ற பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் கூறினார். தகவல்களைப் பகிர்வதற்கு முன்பு, அவற்றை கர்நாடக மாநில எய்ட்ஸ் தடுப்புச் சங்கம் (KSAPS) அல்லது தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புடன் (NACO) சரிபார்க்குமாறு அவர் வலியுறுத்தினார். மேலும், சரிபார்க்கப்படாத தகவல்களை தொடர்ந்து பரப்புபவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.
எச்ஐவி தொற்று இருக்கிறதா என்பதை என்பதை உறுதி செய்ய கர்நாடக மாநில எய்ட்ஸ் தடுப்புச் சங்கம் பிரத்யேக இணையதளத்தை வைத்துள்ளது. இதன் மூலம் எச்ஐவி தொற்று இருக்கிறதா, அதனின் நிலை என்பதையும் எச்ஐபி பரிசோதனை மையங்களையும் கண்டறியலாம்.
|வ.எண்
|எச்ஐவி தொற்று குறித்த கேள்விகள்
|1.
|ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்களுடன் உடலுறவு வைத்திருக்கிறீர்களா?
|2.
|வேறு யாரேனும் பயன்படுத்திய போதைப் பொருள் ஊசியை நீங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்களா?
|3.
|பணம், பொருள் அல்லது உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட ஏதேனும் ஒரு விஷயத்துக்காக ஒருவருடன் உடலுறவு வைத்திருக்கிறீர்களா?
|4.
|மேற்கண்ட மூன்று விஷயங்களை உங்களது பார்ட்னர் செய்துள்ளாரா?
|5.
|உங்களது பிறப்புறுப்பில் சமீப நாட்களில் ஏரிச்சல், காயம் ஏற்பட்டு இருக்கிறதா?
|6.
|உங்களது பார்ட்னருக்கு எச்ஐவி தொற்று இருக்கிறதா?
|7.
|உங்களுக்கு அருகில் உள்ள எச்ஐபி பரிசோதனை மையத்தை அறிய விரும்புகிறீர்களா?
இந்த கேள்விகளை எச்ஐவி தொற்றின் நிலையை அறிந்து கொள்ள கேட்கப்படுகிறது. இதனை தான், கர்நாடக மாநில எய்ட்ஸ் தடுப்புச் சங்கம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்துள்ளது.