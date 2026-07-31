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Explained: கர்நாடகாவில் 7,000 மாணவர்களுக்கு எச்ஐவி தொற்றா? உண்மை என்ன?

Karnataka HIV Fact Check: கர்நாடகாவில் கல்லூரி மாணவர்கள் 7,000 பேர் எச்ஐவி தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், எச்ஐவி தொற்று குறித்து  கர்நாடக மாநில எய்ட்ஸ் தடுப்புச் சங்கம் உண்மையான நிலவரத்தை விளக்கியுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 31, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:17 PM IST
Explained: கர்நாடகாவில் 7,000 மாணவர்களுக்கு எச்ஐவி தொற்றா? உண்மை என்ன?
Image Credit: Karnataka HIV Fact Check | Image Credit: AI

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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