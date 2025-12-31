English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • ஓடும் வேனில் இளம்பெண்ணுக்கு கூட்டு பாலியல் வன்முறை... நிர்பயா போல மீண்டும் கொடூரம்!

Faridabad Gang Rape Case: ஓடும் வேனில் 28 வயது பெண்ணை ஒரு கும்பல் கூட்டு பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கி, சாலையில் தூக்கி வீசி சென்ற சம்பவம் டெல்லி அருகே நடந்தேறியுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 31, 2025, 03:01 PM IST

Delhi Faridabad Gang Rape Case: டெல்லி அருகே உள்ள பரிதாபாத் நகரில், ஓடும் வேனில் 28 வயது இளம்பெண் ஒரு கொடூர கும்பலால், கூட்டு பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்பட்டுள்ளார். சுமார் இரண்டு மணிநேரம் அந்த பெண் மீதான வன்முறை தொடர்ந்துள்ளது. அதன்பின், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை அந்த கொடூர கும்பல் சாலையில் தூக்கிச் சென்றிருக்கிறது.

திங்கட்கிழமை பின்னிரவு, செவ்வாய்கிழமை நள்ளிரவு நேரத்தில் இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது.

Crime NewsFaridabadDelhiGang Rapecrime

