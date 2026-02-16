English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பாஸ்டேக்கில் ரூபாய் 1000 ரீசார்ஜ் இலவசம்! மத்திய அரசு தருகிறது! எப்படி பெறுவது?

கிளீன் டாய்லெட் சேலஞ்ச் என்ற திட்டத்தின் மூலம் நெடுஞ்சாலைகளில் சுத்தமில்லாத கழிப்பறைகளை புகைப்படம் எடுத்து அனுப்பும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு 1000 ரூபாய் பாஸ்டேக் இலவசமாக வழங்கப்படும்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 16, 2026, 06:07 PM IST
பாஸ்டேக்கில் ரூபாய் 1000 ரீசார்ஜ் இலவசம்! மத்திய அரசு தருகிறது! எப்படி பெறுவது?

இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு நகரங்களில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் வந்துவிட்டது. இதனால் சாலையில் பயணிப்பது சற்று எளிதாக மாறி உள்ளது. இந்நிலையில் மத்திய அரசு தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பயணம் செய்பவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளில் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் புதிய திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. கிளீன் டாய்லெட் சேலஞ்ச் என்ற திட்டத்தின் மூலம் நெடுஞ்சாலைகளில் சுத்தமில்லாத கழிப்பறைகளை புகைப்படம் எடுத்து அனுப்பும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு 1000 ரூபாய் பாஸ்டேக் இலவசமாக வழங்கப்படும். இந்த திட்டம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருப்பதால், இந்த ஆண்டு ஜூன் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை: 30 லட்சம் விவசாயிகளின் தவணை தாமதம் ஆகலாம், காரணம் என்ன?

தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் 

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகள் மற்றும் பொதுக்கழிப்பறைகள் பல நேரங்களில் பராமரிப்பின்றி அசுத்தமாக இருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இந்த குற்றச்சாட்டுகளை சரி செய்வதற்காகவே கிளீன் டாய்லெட் சேலஞ்ச் என்ற திட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது. அதன்படி பயணிகள் அசுத்தமாக இருக்கும் கழிப்பறைகளை புகைப்படம் எடுத்து சமர்ப்பித்தால், அவர்களுக்கு பரிசாக ரூபாய் 1000 மதிப்பிலான ஃபாஸ்டேக் ரீசார்ஜ் வழங்கப்படும். 

எப்படி புகார் அளிப்பது?

ரூபாய் 1000 பாஸ்டேக் ரீசார்ஜ் இலவசமாக பெற உங்கள் மொபைலில் Rajmargyatra செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். அதில் அசுத்தமாக இருக்கும் கழிப்பறையை புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும். அதில் தேதி மற்றும் நேரம் இருக்க வேண்டியது அவசியம். அதனுடன் உங்கள் பெயர், இருப்பிடம் வாகன பதிவெண் மற்றும் மொபைல் நம்பர் ஆகியவற்றை உள்ளிட வேண்டும். நீங்கள் அனுப்பும் புகைப்படம் உண்மையானது தானா என்பது சரிபார்க்கப்படும். அப்படி உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களது பாஸ்டேக் கணக்கில் ரூபாய் 1000 ரீசார்ஜ் செய்யப்படும். இந்த தொகையை நீங்கள் பணமாக பெற முடியாது. பாஸ்டேக்கில் ரீசார்ஜ் ஆக மட்டுமே வழங்கப்படும். ஒரு வாகனத்திற்கு ஒருமுறை மட்டுமே இந்த பரிசு வழங்கப்படும். 

விதிமுறைகள் என்ன?

இந்த திட்டம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுங்கச்சாவடிகளில் உள்ள கழிப்பறைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். தனியார் பெட்ரோல் பங்குகள், உணவகங்கள் அல்லது தனியாருக்கு சொந்தமான இடங்களில் உள்ள கழிப்பறைகளுக்கு செல்லுபடி ஆகாது. அதே போல ஒரு கழிப்பறை அசுத்தமாக இருக்கிறது என்று பல்வேறு புகார்கள் வந்தாலும், முதலில் வரும் புகாருக்கு மட்டுமே இந்த பரிசு வழங்கப்படும். அடுத்தடுத்து புகார் செய்பவர்களுக்கு கிடைக்காது. தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பயணம் செய்யும் போது சுகாதாரமாக இருப்பதை உறுதி செய்ய இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. மக்களின் நேரடி கண்காணிப்பில் இருப்பதால் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் கழிப்பறைகளை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும். கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை 350க்கும் மேற்பட்டோர் புகார்கள் அளித்து பரிசுகளை பெற்றுள்ளனர். மக்கள் மத்தியில் கிடைத்த வரவேற்பை தொடர்ந்து இந்த திட்டம் வரும் ஜூன் 30-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | EPS Pension: 30 ஆண்டு சர்வீஸில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

