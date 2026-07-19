Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /ஃபுட்பால் ஃபீவர்! ஃபிபா உலகக் கோப்பை 2026 ஃபைனல்: இன்று மூன்று மாநில பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

ஃபுட்பால் ஃபீவர்! ஃபிபா உலகக் கோப்பை 2026 ஃபைனல்: இன்று மூன்று மாநில பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

School Holiday News: ஃபிபா உலகக் கோப்பை 2026 இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்திய நேரப்படி திங்கட்கிழமை அதிகாலை 12:30 மணிக்கு போட்டி தொடங்குவதால், மாணவர்கள் போட்டியைப் பார்க்கும் வகையில் கேரளா, மணிப்பூர் மற்றும் மேகாலயா ஆகிய மாநிலங்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்துள்ளன.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 20, 2026, 01:11 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:11 AM IST
ஃபுட்பால் ஃபீவர்! ஃபிபா உலகக் கோப்பை 2026 ஃபைனல்: இன்று மூன்று மாநில பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
Image Credit: @FIFAWorldCupSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026 Final Live: அர்ஜென்டினா vs ஸ்பெயின் இறுதிப் போட்டி நேரலை அப்டேட்ஸ்!
FIFA World Cup1 hr ago
2
Argentina vs Spain1 hr ago
3
central government3 hrs ago
4
EPFO3:46 PM IST
5
El Nino3:26 PM IST