/ஃபுட்பால் ஃபீவர்! ஃபிபா உலகக் கோப்பை 2026 ஃபைனல்: இன்று மூன்று மாநில பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

FIFA Football School Holiday News: இந்தியாவில் கிரிக்கெட்டுக்கு இருக்கும் அதே வெறித்தனமான மிரட்டல் ரசிகர் பட்டாளம் கால்பந்துக்கும் உண்டு என்பதை இந்த அறிவிப்பு மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது. அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சி மெட்லைஃப் ஸ்டேடியத்தில் நடைபெறும் ஃபிபா உலகக் கோப்பை 2026 (FIFA World Cup 2026) இறுதிப்போட்டியில், நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினாவும், பலம் வாய்ந்த ஸ்பெயினும் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.
இந்திய நேரப்படி இந்த ஆட்டம் ஞாயிறு நள்ளிரவு (அதாவது திங்கட்கிழமை அதிகாலை) 12:30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இதனால், நள்ளிரவு தூக்கத்தை மறந்து போட்டியை ரசிக்கக் காத்திருக்கும் மாணவர்களுக்காக கேரளா, மணிப்பூர் மற்றும் மேகாலயா ஆகிய மூன்று மாநில அரசுகள் திங்கட்கிழமை (இன்று) பள்ளிகளுக்கு அதிரடியாக விடுமுறை அறிவித்துள்ளன.
#WATCH | Thiruvananthapuram: Football fans gather in large numbers ahead of the FIFA World Cup 2026 final. pic.twitter.com/ep9xo3hbcr— ANI (@ANI) July 19, 2026
மாணவர்களிடம் இருந்து வந்த தொடர் கோரிக்கைகளை அடுத்து, கேரள பொதுக்கல்வித் துறை இந்த விடுமுறை முடிவை எடுத்துள்ளது. இதுகுறித்து அந்த மாநில கல்வி அமைச்சர் என். சம்சுதீன் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில், "இப்போ ஹேப்பியா குழந்தைகளே?" (Happy now, children?) என்று செல்லமாகக் கேட்டு பதிவிட்டுள்ளார். இந்த போஸ்ட் தற்போது இணையத்தில் பயங்கரமாக வைரலாகி வருகிறது.
இதேபோல் மணிப்பூர் மற்றும் மேகாலயா மாநில அரசுகளும் தங்களது மாநிலங்களில் உள்ள சிபிஎஸ்இ (CBSE) உட்பட அனைத்து வகையான பள்ளி மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் திங்கட்கிழமை விடுமுறை வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளன.
#WATCH | Kochi, Keralam: An Argentinan football fan says, "We need to win because it's the last match of Leo Messi..." https://t.co/XrWulQaBjr pic.twitter.com/7NmtLdQU1c— ANI (@ANI) July 19, 2026
இந்த இறுதிப்போட்டி வெறும் கோப்பைக்கானது மட்டுமல்ல, கால்பந்து உலகின் இரு வேறு தலைமுறை ஜாம்பவான்கள் மோதும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
அர்ஜென்டினா (Argentina): கால்பந்து உலகின் அசைக்க முடியாத சக்கரவர்த்தி லியோனல் மெஸ்ஸி (Lionel Messi) தலைமையில், தனது 4வது உலகக் கோப்பை மகுடத்தை நோக்கி களம் காண்கிறது. 1962-ல் பிரேசில் அணிக்கு பிறகு, உலகக் கோப்பையைத் தக்கவைத்துக் கொண்ட அடுத்த நடப்பு சாம்பியன் என்ற சாதனையை படைக்க அர்ஜென்டினா துடிக்கிறது.
ஸ்பெயின் (Spain): 2010-ல் கோப்பையை வென்ற ஸ்பெயின், தற்போது தனது 2வது உலகக் கோப்பைக்காகக் காத்திருக்கிறது. குறிப்பாக, அடுத்த தலைமுறையின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக உருவெடுத்துள்ள 19 வயது இளம் புயல் லாமின் யமால் (Lamine Yamal), முதல்முறையாக மெஸ்ஸியை சர்வதேச அரங்கில் எதிர்கொள்கிறார்.
#WATCH | Kochi, Keralam: State Minister & Youth Congress state President OJ Janeesh says, "Argentina will win this competition. FIFA World Cup wil be taken by Argentina." https://t.co/XrWulQaBjr pic.twitter.com/nMOAKgVSB0— ANI (@ANI) July 19, 2026
கடந்த ஆண்டு மெஸ்ஸி இந்தியா வந்தபோது, ஒட்டுமொத்த ரசிகர் பட்டாளமும் திரண்டு அவருக்குக் கொடுத்த வரவேற்பே, இந்தியாவில் அவருக்கிருக்கும் அக்மார்க் செல்வாக்கிற்கு சாட்சி.
கால்பந்து திருவிழாவின் இந்த உச்சக்கட்ட க்ளைமாக்ஸை மிஸ் செய்யாமல் பார்க்க இந்திய ரசிகர்களும், குறிப்பாக பள்ளி மாணவர்களும் இப்போது செம குஷியாகத் தயாராகிவிட்டனர்