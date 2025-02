Budget 2025: நிர்மலா சீதாராமன் சேலையில் சொன்ன செய்தி... பின்னணியில் பீகார் - என்ன விஷயம்?

Budget 2025 Highlights, Nirmala Sitharaman Saree: மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், 2024-25 நிதியாண்டில் மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையை நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்தார். நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர், குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் உரையுடன் நேற்று தொடங்கியது.

பட்ஜெட்டுக்கு முன் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டிய பொருளாதார அறிக்கையையும் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். நாட்டின் பொருளாதார செயல்திறன், அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் வர இருக்கும் நிதியாண்டிற்கான எதிர்கால திட்டமிடல்கள் ஆகியவற்றின் சுருக்கத்தை இந்த பொருளாதார அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். இந்நிலையில், இன்று நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் உரையை காலை 11 மணிக்கு தொடங்கினார். நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கடுமையான அமளியில் ஈடுபட்டனர். அமளிக்கு மத்தியில் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். முழுமையாக 1 மணிநேரம் 17 நிமிடங்கள் அவர் பட்ஜெட் உரையை வாசித்தார்.

Budget 2025: டிஜிட்டல் முறையில் பட்ஜெட்

அதற்கு முன், நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ராஷ்டிரபதி பவனில் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவை சந்தித்து ஆசி பெற்றார். அப்போது திரௌபதி முர்மு, நிர்மலா சீதாராமனுக்கு இனிப்பு கலந்த தயிரை ஊட்டி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தவதற்கு அவரது வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து நாடாளுமன்ற விரைந்தார், நிர்மலா சீதாராமன். நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பட்ஜெட்டிற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியது.

மேலும் படிக்க | மத்திய பட்ஜெட் 2025: எந்தெந்த பொருட்களின் விலை உயர்கிறது, குறைகிறது.. லிஸ்ட் இதோ

2019ஆம் ஆண்டில் இருந்து தொடர்ச்சியாக 8வது முறையாக நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தார். மேலும், பட்ஜெட் முழுமையாக காகிதப் பயன்பாடு இன்றி டிஜிட்டல் வடிவத்தில் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. மேலும், முன்னர் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய வரும் நிதி அமைச்சர்கள் கையில் பட்ஜெட் ஆவணங்கள் அடங்கிய சூட்கேஸ் (பாஹி-கட்டா) உடன் வருவார்கள். டிஜிட்டல் நடைமுறை வந்ததில் இருந்து நிர்மலா சீதாராமன் டேப்லெட்டுக்கு சிவப்பு நிற உறை அணிவித்து அதன்மூலம் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார். இந்த பாஹி-கட்டா (கணக்கு புத்தகம்) என்பது கணக்கியல் மற்றும் பதிவேடு வைக்கும் இந்திய லெட்ஜர் ஆகும்.

Budget 2025: நிர்மலா சீதாராமன் அணிந்த மதுபானி சேலை

இந்நிலையில் நாடாளுமன்றத்தில் பாஹி-கட்டாவுடன் வருகை தந்தபோது, நிர்மலா சீதாராமன் இன்று அணிந்திருந்த சேலை பலரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. பீகாரின் பாரம்பரிய மிக்க மதுபானி கலை வேலைப்பாட்டுடன் கூடிய வெண்மை நிற சேலையை நிர்மலா சீதாராமன் அணிந்திருந்தார். 2021ஆம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருதுபெற்ற துலாரி தேவி இந்த சேலையை அவருக்கு பரிசாக அளித்தார். மிதிலா ஆர்ட் இன்ஸ்டிட்யூட்டில் கிரெடிட் அவுட்ரீச் செயல்பாட்டிற்காக நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், பீகார் மதுபானிக்குச் சென்றபோது, ​​அவர் துலாரி தேவியைச் சந்தித்தார். அப்போதுதான் அவருக்கு துலாரி தேவி இந்த சேலையை பரிசளித்தார்.

Finance Minister Nirmala Sitharaman graced the Parliament for the Budget 2025 presentation in an exquisite hand-painted Madhubani saree, a masterpiece crafted by Padma Shri Dulari Devi. This moment is not just about fashion it is a powerful tribute to the rich 1/3 pic.twitter.com/RMU0ziXaov

— Uday Jha (@UdayMithila) February 1, 2025