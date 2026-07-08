/Video: ரயிலில் முதலிரவு... புதுமண ஜோடி செய்த காரியம் - இப்படி செய்யலாமா?

First Night Train, Viral Video : பொதுவாக புதுமண ஜோடிகள் திருமணம் முடிந்த கையோடு ஹனிமூன் போவது வழக்கம். அதேபோல், ஹனிமூன் என்றால் வழக்கமாக மலை பிரதேசங்கள் போன்ற சுற்றுலா தலங்களுக்கு அதிகம் செல்வார்கள்.
அப்படியிருக்க, ஒரு புதுமண ஜோடி அவர்களின் ஹனிமூனை ரயிலிலேயே கொண்டாடியிருக்கிறார்கள். ஹனிமூன் அறை போல் ரயில் பெட்டியின் கேபின் அழகுப்படுத்தப்பட்ட வீடியோவின் மூலம் இது தெரியவந்துள்ளது.
இந்தியன் ரயில்வே ரயிலின் முதல் ஏசி வகுப்பு பெட்டியில், ஒரு தனி கேபின் அப்படியே ஹனிமூன் அறையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. இதன் வைரல் வீடியோ இணையத்தில் பலத்த விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
அந்த கேபினில் பலூன்கள், பூ அலங்காரங்கள் தொங்கவிடப்பட்டிருந்தன. ஆயிரக்கணக்கான ரோஜா இதழ்கள் கேபின் முழுவதும் தூவப்பட்டிருந்தன. ரயில் பெட்டியின் சுவரில் 'I Love You' எனவும் ஒட்டப்பட்டிருந்தது. அதாவது புதுமண ஜோடியின் ஹனிமூன் கொண்டாட்டத்திற்கு இருப்பது போல் கேபின் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது.
A First AC coach has reportedly been decorated with a "honeymoon-style" setup.— The Nalanda Index (@Nalanda_index) July 7, 2026
The Railway administration must explain: is it's allowed? @RailMinIndia @RailwaySeva @AshwiniVaishnaw @PMOIndia pic.twitter.com/ofE4AGawJH
இணையத்தில் இதற்கு கடும் எதிர்வினைகள் எழுந்துள்ளன. பலரும் இதுபோன்ற பிரம்மாண்டமான மற்றும் கவித்துவமான கொண்டாட்டங்களை கொண்டாடி, இதுபோன்ற தருணங்களை வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத நினைவாக மாற்றுவது கண்டிப்பாக போற்றத்தக்கது என கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.
ஆனால், இதற்கெல்லாம் ரயில்வே துறை அனுமதிக்கிறதா என்றும் பலர் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். அதுவும் பயணிகளின் தனிப்பட்ட கொண்டாட்டங்களுக்கு, ரயில்கள் இதுபோல் அலங்கரிப்பது சரியா எனவும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். இது ரயிலின் பாதுகாப்பையும், சுகாதாரத்தையும் கேள்விக்குள்ளாக்குவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
பலூன்கள், பேப்பர், பூக்கள் ஆகியவை மூலம் தீ ஏற்படும் என்றும் ரயில்வேயின் விதிமுறைகளை மீறும் வகையில் இல்லையா...? என்றும் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். மேலும், இந்த ரயிலை 'சாந்தி முகூர்த்தம் எக்ஸ்பிரஸ்' என்றும் கலாய்த்து வருகின்றனர். இதுசார்ந்த மீம்ஸ், நகைச்சுவைகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றனர். இதற்கு ரயில்வே அனுமதி அளித்ததா என்றும் பலரும் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.
ரயில்வே அதிகாரிகள் இதற்கு விவாகரத்தில் பதிலளித்துள்ளனர். இதில் விதிமுறைகள் ஏதும் மீறப்படவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். பயணிகள் அந்த இரண்டு பெர்த்தையும் முன்பதிவு செய்திருந்தால், நிச்சயம் அவர்களின் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்த அலங்காரங்கள் ரயில்வே சொத்துக்களுக்கு எந்த சேதத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை என்றும் அவை ரயில் இயக்கத்திற்கு இடையூறு விளைவிக்கவில்லை என்றும் இதுபோன்ற ஏற்பாடுகளை தடைசெய்யும் குறிப்பிட்ட விதி எதுவும் இல்லை என்றும் அதிகாரிகள் மேலும் தெரிவித்தனர்.
மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த ரயிலில் ஹனிமூன் அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜால்னா நகரில் இருந்து அந்த புதுமண ஜோடிகள் ரயிலில் பயணம் செய்துள்ளனர். அவுரங்காபாத் முதல் ஜால்னா வரை காரில் அந்த ஜோடி வந்துள்ளனர். முன்கூட்டியே அவர்கள் ஏற்பாடு செய்தவர்கள் ரயில் பெட்டியின் கேபினை அலங்கரித்துவிட்டனர்.
அதன்பின்னர், ஜால்னாவில் இருந்து அவர்கள் ரயிலில் ஏறியிருக்கிறார்கள். மேலும், இதற்கு ரயில்வே அதிகாரிகளிடம் இருந்து எவ்வித தனி அனுமதியும் வாங்கத் தேவையில்லை என்றும் அலங்காரம் செய்தவர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.