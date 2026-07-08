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Video: ரயிலில் முதலிரவு... புதுமண ஜோடி செய்த காரியம் - இப்படி செய்யலாமா?

First Night Train, Viral Video : ரயில் பெட்டியின் ஒரு கேபின் முழுமையாக புதுமண ஜோடியின் ஹனிமூன் கொண்டாட்டத்திற்காக, முதலிரவுக்கு அலங்காரம் செய்வதை போல் அலங்கரித்துள்ளனர். இதுசார்ந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 08, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:32 PM IST
Video: ரயிலில் முதலிரவு... புதுமண ஜோடி செய்த காரியம் - இப்படி செய்யலாமா?
Image Credit: Image Credit : Honeymoon Celebration in Train | Image Source : X/@Nalanda_indexSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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