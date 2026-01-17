இன்று முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்... இதன் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?

India's First Vande Bharat Sleeper Train: நாட்டின் முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று (ஜனவரி 17) தொடங்கி வைக்கிறார். மேற்கு வங்கத்தின் மால்டா நகரில் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் சேவையை அவர் தொடங்கிவைக்க இருக்கிறார்.
Vande Bharat Sleeper Train: 958 கி.மீ., தூரம் இயக்கப்படும் ரயில்
மேற்கு வங்கத்தின் ஹோவ்ரா ரயில் நிலையத்தில் இருந்து அசாம் மாநிலம் கௌகாத்தி காமாக்யா ரயில் நிலையம் வரை இந்த வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் இயக்கப்பட இருக்கிறது, முழுமையாக குளிர்சாதன வசதியுடன் இயக்கப்படுகிறது. மொத்தம் 958 கி.மீ., தூரத்திற்கு இந்த வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் இயக்கப்படுகிறது. அதிகபட்சமாக மணிக்கு 180 கி.மீ., வேகத்தில் செல்லும் திறனை பெற்றுள்ள இந்த ரயில், 958 கி.மீ., தூரத்தை 14 மணிநேரத்தில் கடக்கிறது. நாட்டின் வடகிழக்கு மற்றும் கிழக்கு பிரதேசத்தின் முக்கிய நகரங்களை அதிவேகத்தில் இணைக்கும் ரயிலாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
வந்தே பாரத் ரயில் 2019ஆம் ஆண்டில் இருந்து இயக்கப்பட்டு வரும் சூழலில், வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் மீதான எதிர்பார்ப்பு பல தரப்பினரிடமும் இருந்து வந்தது. இந்திய ரயில்வே துறையும் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயிலை கொண்டுவருவதில் கடும் சிரத்தை எடுத்திருந்தது.
Vande Bharat Sleeper Train: விஐபி சேவை கிடையவே கிடையாது
இந்நிலையில், வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் குறித்த விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன. இந்த வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் வழக்கமான பயணிகளுக்கானது. மேலும், இதில் விஐபிகளுக்கு சிறப்பு கவனிப்புகள் ஏதும் கிடையாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த ரயிலில் டிக்கெட் பெறும் அமைப்பு மிகவும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இருக்கும் என்றும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான வசதிகள் கிடைக்கும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Vande Bharat Sleeper Train: டிக்கெட் உறுதியானால் மட்டுமே பயணிக்கலாம்
வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்களில் விஐபி சீட் அல்லது அவசரத்திற்கான சீட் போன்றவை ஏதுமில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது. மூத்த ரயில்வே அதிகாரிகள் கூட இதில் பாஸ்களை வைத்து பயணிக்க இயலாது. நீங்கள் இதில் டிக்கெட் எடுத்து, உங்களின் இருக்கை உறுதியாகும்பட்சத்தில்தான் பயணிக்க முடியும். இதில் RAC இருக்கை வசதி கிடையாது. வெயிட்டிங் லிஸ்டில் உங்களது டிக்கெட் இருந்தாலும் உங்களால் பயணிக்க முடியாது. இருக்கை உறுதியானால் மட்டுமே இந்த ரயிலில் பயணிக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Vande Bharat Sleeper Train: நாடு முழுவதும் விரிவுப்படுத்தப்படும்
வந்தே பாரத் ரயில்கள் எக்கச்சக்கமாக இயக்கப்பட்டு வருகிறது, இவற்றில் இருக்கை வசதிகள் மட்டுமே உண்டு. படுக்கை வசதிகள் கிடையாது இன்று தொடங்கப்பட இருக்கும் ஹோவ்ரா - காமாக்யா ரயில் ஒன்றுதான் வந்தே பாரத் ரயிலில் படுக்கை வசதியுடன் வரும் முதல் ரயிலாகும். பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் படுக்கை விரிப்புகள் மேம்படுத்தப்பட்ட வகையில் இருக்கும். இதில் போர்வைகள், மெத்தை உறைகள் இருக்கும். மேலும் இதன் தரம் வழக்கமான ரயில்களை விட மிகச் சிறப்பாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இனி வருங்காலங்களில் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்கள் நாடு முழுவதும் விரிவுப்படுத்தப்படும். மக்களுக்கு வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் மீதான எதிர்பார்ப்பு நாடு முழுவதும் காணப்படுகிறது என்றும் ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் முன்னர் தெரிவித்திருந்தது இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.
Vande Bharat Sleeper Train: கட்டணம் எவ்வளவு தெரியுமா?
காலனிய கால அமைப்புகள் ஏதும் இல்லாமல் முழுவதுமாக இந்திய கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையிலான வசதிகள் இந்த ரயிலில் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், இந்த ரயிலில் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவுகள் அனைத்தும் நம் நாட்டுக்கே உரிய ருசியுடன் இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நவீனமாகவும், வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் செயல்பட இந்த ரயில் இந்திய ரயில்வே துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றிருக்கிறது.
கௌகாத்தி முதல் ஹோவ்ரா வரை இந்த ரயிலில் பயணிக்க, 3-டைர் ஏசி பெட்டிக்கு ரூ.2,299, 2-டைர் ஏசி பெட்டிக்கு ரூ.2,970 மற்றும் முதல் ஏசி பெட்டிக்கு ரூ.3,640 கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. இதில் ஜிஎஸ்டி சேர்க்கப்படவில்லை, பயணிகள் டிக்கெட் எடுக்கும்போது ஜிஎஸ்டியும் வசூலிக்கப்படும். இதில் 3-டைர் ஏசி பெட்டிகள் 11, 2-டைர் ஏசி பெட்டிகள் 4, முதல் ஏசி பெட்டி ஒன்று என மொத்தம் 16 நவீன பெட்டிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
மேலும் படிக்க | இனி வெயிட்டிங் லிஸ்ட் தொல்லை இல்லை! வந்தே பாரத் ரயில் டிக்கெட் விலை அப்டேட்
மேலும் படிக்க | சென்னை டூ ராமேஸ்வரம்! 8 மணி நேரத்தில் சல்லுன்னு போகலாம்.. ரெடியான வந்தே பாரத்!
மேலும் படிக்க | வந்தே பாரத், ராஜதானி, துரந்தோ... ஸ்பீட் அள்ளும் ரயில் எது தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ