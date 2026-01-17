English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இன்று முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்... இதன் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?

இன்று முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்... இதன் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?

Vande Bharat Sleeper Train: நாட்டின் முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் சேவை இன்று தொடங் உள்ள நிலையில், அதன் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் தனித்துவமான வசதிகள் குறித்து இங்கு சற்று விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 17, 2026, 08:15 AM IST
  • மேற்கு வங்கம் - அசாம் இடையே இந்த ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
  • மொத்தம் 16 பெட்டிகளுடன் இந்த ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
  • இந்த ரயில் முழுமையாக குளிர்சாதன வசதியுடன் இயக்கப்படுகிறது.

இன்று முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்... இதன் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?

India's First Vande Bharat Sleeper Train: நாட்டின் முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று (ஜனவரி 17) தொடங்கி வைக்கிறார். மேற்கு வங்கத்தின் மால்டா நகரில் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் சேவையை அவர் தொடங்கிவைக்க இருக்கிறார்.

Vande Bharat Sleeper Train: 958 கி.மீ., தூரம் இயக்கப்படும் ரயில்

மேற்கு வங்கத்தின் ஹோவ்ரா ரயில் நிலையத்தில் இருந்து அசாம் மாநிலம் கௌகாத்தி காமாக்யா ரயில் நிலையம் வரை இந்த வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் இயக்கப்பட இருக்கிறது, முழுமையாக குளிர்சாதன வசதியுடன் இயக்கப்படுகிறது. மொத்தம் 958 கி.மீ., தூரத்திற்கு இந்த வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் இயக்கப்படுகிறது. அதிகபட்சமாக மணிக்கு 180 கி.மீ., வேகத்தில் செல்லும் திறனை பெற்றுள்ள இந்த ரயில், 958 கி.மீ., தூரத்தை 14 மணிநேரத்தில் கடக்கிறது. நாட்டின் வடகிழக்கு மற்றும் கிழக்கு பிரதேசத்தின் முக்கிய நகரங்களை அதிவேகத்தில் இணைக்கும் ரயிலாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

வந்தே பாரத் ரயில் 2019ஆம் ஆண்டில் இருந்து இயக்கப்பட்டு வரும் சூழலில், வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் மீதான எதிர்பார்ப்பு பல தரப்பினரிடமும் இருந்து வந்தது. இந்திய ரயில்வே துறையும் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயிலை கொண்டுவருவதில் கடும் சிரத்தை எடுத்திருந்தது.

Vande Bharat Sleeper Train: விஐபி சேவை கிடையவே கிடையாது

இந்நிலையில், வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் குறித்த விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன. இந்த வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் வழக்கமான பயணிகளுக்கானது. மேலும், இதில் விஐபிகளுக்கு சிறப்பு கவனிப்புகள் ஏதும் கிடையாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த ரயிலில் டிக்கெட் பெறும் அமைப்பு மிகவும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இருக்கும் என்றும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான வசதிகள் கிடைக்கும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Vande Bharat Sleeper Train: டிக்கெட் உறுதியானால் மட்டுமே பயணிக்கலாம்

வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்களில் விஐபி சீட் அல்லது அவசரத்திற்கான சீட் போன்றவை ஏதுமில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது. மூத்த ரயில்வே அதிகாரிகள் கூட இதில் பாஸ்களை வைத்து பயணிக்க இயலாது. நீங்கள் இதில் டிக்கெட் எடுத்து, உங்களின் இருக்கை உறுதியாகும்பட்சத்தில்தான் பயணிக்க முடியும். இதில் RAC இருக்கை வசதி கிடையாது. வெயிட்டிங் லிஸ்டில் உங்களது டிக்கெட் இருந்தாலும் உங்களால் பயணிக்க முடியாது. இருக்கை உறுதியானால் மட்டுமே இந்த ரயிலில் பயணிக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Vande Bharat Sleeper Train: நாடு முழுவதும் விரிவுப்படுத்தப்படும்

வந்தே பாரத் ரயில்கள் எக்கச்சக்கமாக இயக்கப்பட்டு வருகிறது, இவற்றில் இருக்கை வசதிகள் மட்டுமே உண்டு. படுக்கை வசதிகள் கிடையாது இன்று தொடங்கப்பட இருக்கும் ஹோவ்ரா - காமாக்யா ரயில் ஒன்றுதான் வந்தே பாரத் ரயிலில் படுக்கை வசதியுடன் வரும் முதல் ரயிலாகும். பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் படுக்கை விரிப்புகள் மேம்படுத்தப்பட்ட வகையில் இருக்கும். இதில் போர்வைகள், மெத்தை உறைகள் இருக்கும். மேலும் இதன் தரம் வழக்கமான ரயில்களை விட மிகச் சிறப்பாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இனி வருங்காலங்களில் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்கள் நாடு முழுவதும் விரிவுப்படுத்தப்படும். மக்களுக்கு வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் மீதான எதிர்பார்ப்பு நாடு முழுவதும் காணப்படுகிறது என்றும் ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் முன்னர் தெரிவித்திருந்தது இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

Vande Bharat Sleeper Train: கட்டணம் எவ்வளவு தெரியுமா?

காலனிய கால அமைப்புகள் ஏதும் இல்லாமல் முழுவதுமாக இந்திய கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையிலான வசதிகள் இந்த ரயிலில் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல்,  இந்த ரயிலில் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவுகள் அனைத்தும் நம் நாட்டுக்கே உரிய ருசியுடன் இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நவீனமாகவும், வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் செயல்பட இந்த ரயில் இந்திய ரயில்வே துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றிருக்கிறது. 

கௌகாத்தி முதல் ஹோவ்ரா வரை இந்த ரயிலில் பயணிக்க, 3-டைர் ஏசி பெட்டிக்கு ரூ.2,299, 2-டைர் ஏசி பெட்டிக்கு ரூ.2,970 மற்றும் முதல் ஏசி பெட்டிக்கு ரூ.3,640 கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. இதில் ஜிஎஸ்டி சேர்க்கப்படவில்லை, பயணிகள் டிக்கெட் எடுக்கும்போது ஜிஎஸ்டியும் வசூலிக்கப்படும். இதில் 3-டைர் ஏசி பெட்டிகள் 11, 2-டைர் ஏசி பெட்டிகள் 4, முதல் ஏசி பெட்டி ஒன்று என மொத்தம் 16 நவீன பெட்டிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Vande Bharatvande bharat sleeper trainIndian RailwaysPM ModiAshwini Vaishnav

