2026 சட்டமன்றத் தேர்தல்: 5 மாநில மொத்த இடங்கள், பெரும்பான்மை மற்றும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் -முழு விவரம்

Election 2026 News In Tamil: 2026-ம் ஆண்டு இந்தியாவின் அரசியல் திசையைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கியமான ஆண்டாக அமையவுள்ளது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் என்பது தமிழகம், கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய 5 மாநிலங்களில் உள்ள மொத்தம் 824 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் மாதம் 9 ஆம் தேதி முதல் பல்வேறு கட்டங்களாக நடைபெறும். ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் மே 4-ம் தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
5 மாநில தேர்தலின் தாக்கம் என்ன?
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் (ECI) மார்ச் 15, 2026 அன்று தமிழகம், கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் தேதிகளை அறிவித்தவுடன், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் (MCC) உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளன. இந்தத் தேர்தல் 2029 மக்களவைத் தேர்தலுக்கான முன்னோட்டமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் (SIR) விவகாரம்
தேர்தல் ஆணையத்தின் 'சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்' (SIR) காரணமாக தேர்தலுக்கு முந்தைய காலம் சர்ச்சைக்குரியதாக மாறியுள்ளது. இந்த SIR நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் தங்களது தகவல்களை மீண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த நடவடிக்கை சிறுபான்மை வாக்காளர்களைத் திட்டமிட்டுப் புறக்கணிப்பதாக சில மாநிலங்களில் உள்ள எதிர்க்கட்சிகள் வாதிடுகின்றனர்.
2029 லோக்சபா தேர்தலுக்கு முன்னோட்டம்
இந்தத் தேர்தல் முடிவுகள் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஐந்து சட்டமன்றங்களின் அரசாங்கங்களைத் தீர்மானிக்கும். மேலும் இவை 2029 லோக்சபா தேர்தலுக்கு முன்னதாக தேசிய மற்றும் பிராந்தியக் கட்சிகளுக்கான ஒரு முக்கிய அரசியல் சோதனையாகப் பார்க்கப்படுகின்றன.
மின்னணு வாக்குப்பதிவு: EVM vs VVPAT
வாக்காளர்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களைப் (EVM) பயன்படுத்தி வாக்களிப்பார்கள், மேலும் வாக்காளர் சரிபார்க்கக்கூடிய காகிதத் தணிக்கைச் சோதனை (VVPAT) மூலம் தங்களது வாக்கு சரியாகப் பதிவாகியுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.
1. தமிழ்நாடு: ஸ்டாலின் vs எடப்பாடி.. களமிறங்கும் விஜய்!
- மொத்த இடங்கள்: 234
- பெரும்பான்மை: 118
- தேர்தல் தேதி: ஏப்ரல் 23 (ஒரே கட்டம்)
தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி ஒரே கட்டமாகத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. தமிழக அரசியல் நீண்டகாலமாக திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளால் ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுகிறது. 2021 முதல் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக ஆட்சி செய்து வருகிறது. திமுக கூட்டணி இரண்டாவது முறையாக ஆட்சியைத் தக்கவைக்க முயல்கிறது, அதேநேரம் அதிமுக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரப் போராடுகிறது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது அரசின் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் சமூக நீதி கொள்கைகளை முன்னிறுத்தி பிரசாரம் செய்கிறார். மறுபுறம், அதிமுக (AIADMK) தனது இழந்த செல்வாக்கை மீட்டெடுக்க எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தீவிரமாக உழைக்கிறது.
நடிகர் விஜய் 2024-ல் தொடங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) இந்தத் தேர்தலில் ஒரு புதிய சக்தியாகக் களமிறங்குகிறது. இது வாக்குகளைப் பிரிக்குமா அல்லது புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
நடிகர் கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் (MNM) இந்தத் தேர்தலில் போட்டியிடாமல் திமுகவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
சட்டம் ஒழுங்கு, ஊழல் மற்றும் நிர்வாகம் தொடர்பாக திமுக மற்றும் அதிமுக இடையே கடும் மோதல் நிலவுகிறது. திமுக தனது நலத்திட்டங்கள் மற்றும் சமூக நீதி நிகழ்ச்சி நிரலை முன்னிலைப்படுத்துகிறது. அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணி ஆளும் கட்சிக்கு எதிராகத் தீவிரமாகப் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றன. விஜய்யின் வருகை வாக்குகளைப் பிரிக்குமா அல்லது ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்பது முக்கியமாகக் கவனிக்கப்படுகிறது.
முக்கிய தலைவர்கள்:
- திமுக: மு.க. ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின்,
- அதிமுக: எடப்பாடி கே. பழனிசாமி
- விசிக: தொல். திருமாவளவன்
- நாம் தமிழர் கட்சி: சீமான்
- தவெக: விஜய்
2. கேரளா: இடதுசாரிகளின் ஹாட்ரிக் கனவு பலிக்குமா?
- மொத்த இடங்கள்: 140
- பெரும்பான்மை: 71
- தேர்தல் தேதி: ஏப்ரல் 9 (ஒரே கட்டம்)
கேரளாவில் ஏப்ரல் 9-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. கேரளாவில் வழக்கமாக ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும். கேரள அரசியல் பாரம்பரியமாக இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி (LDF) மற்றும் ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி (UDF) ஆகியவற்றுக்கு இடையே மாறி மாறி அதிகாரத்தைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது. 2016 முதல் பினராயி விஜயன் தலைமையில் LDF தொடர்ந்து இருமுறை ஆட்சியில் உள்ளது.
இந்தத் தேர்தலில் LDF மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியைப் பிடிக்க முயல்கிறது. அதே நேரத்தில் பத்தாண்டுகளாக எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் UDF மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரத் துடிக்கிறது. பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) தனது இருப்பை விரிவுபடுத்த முயல்கிறது. ஊழல், நிர்வாகச் சீர்கேடு மற்றும் வேலையின்மை போன்ற புகார்களை முன்வைத்து UDF பிரச்சாரம் செய்கிறது. தனது அரசின் நலத்திட்டங்களை முன்னிலைப்படுத்தி LDF வாக்குகளைச் சேகரிக்கிறது.
முக்கிய தலைவர்கள்:
- LDF: பினராயி விஜயன் (CPI[M]), கே.கே. சைலஜா (CPI[M])
- UDF: வி.டி. சதீசன் (காங்கிரஸ்), ரமேஷ் சென்னிதலா (காங்கிரஸ்)
- NDA: ராஜீவ் சந்திரசேகர் (பாஜக), கே. சுரேந்திரன் (பாஜக)
3. மேற்கு வங்கம்: மீண்டும் மம்தா பானர்ஜி? அல்லது பாஜக ஆட்சியா?
- மொத்த இடங்கள்: 294
- பெரும்பான்மை: 148
- தேர்தல் தேதிகள்: ஏப்ரல் 23 மற்றும் ஏப்ரல் 29 (இரண்டு கட்டம்)
மேற்கு வங்கத்தில் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி (TMC) தனது நான்காவது பதவிக்காலத்தை எதிர்நோக்குகிறார். இருப்பினும் ஆர்.ஜி. கர் மருத்துவமனை சம்பவம் மற்றும் ஊழல் புகார்கள் ஆளுங்கட்சிக்கு நெருக்கடியைக் கொடுத்துள்ளன. பிரதான எதிர்க்கட்சியான பாஜக (BJP), மமதாவின் கோட்டையைத் தகர்க்க வலுவான வியூகங்களை வகுத்துள்ளது.
மேற்கு வங்கத்தில் ஏப்ரல் 23 மற்றும் ஏப்ரல் 29 என இரு கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. 2011 முதல் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC) ஆட்சியில் உள்ளது. இந்தத் தேர்தலில் பாஜக அந்த மாநிலத்தைக் கைப்பற்றத் தீவிரமாக முயல்கிறது. மம்தா பானர்ஜி நான்காவது முறையாக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்கத் திட்டமிட்டுள்ளார். ஆனால் 2024-ல் ஆர்.ஜி. கர் மருத்துவமனையில் நடந்த பெண் மருத்துவர் கொலை மற்றும் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு அரசுக்கு பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் (SIR) தொடர்பாக பாஜக (BJP) மற்றும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC) இடையே மோதல் நிலவுகிறது. அமலாக்கத் துறை (ED) சோதனைகள் மற்றும் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி நியமனம் போன்றவை தேர்தலுக்கு முந்தைய சூழலை மேலும் பரபரப்பாக்கியுள்ளன.
முக்கிய தலைவர்கள்:
- டிஎம்சி: மம்தா பானர்ஜி, அபிஷேக் பானர்ஜி, பாபுல் சுப்ரியோ
- பாஜக: சுவேந்து அதிகாரி, சமிக் பட்டாச்சார்யா, திலிப் கோஷ்
- இடது முன்னணி: பிமன் போஸ், விகாஸ் ரஞ்சன் பட்டாச்சார்யா, மீனாட்சி முகர்ஜி
4. அசாம்: தொடருமா ஹேமந்த பிஸ்வா சர்மாவின் ஆதிக்கம்? அல்லது மீண்டும் காங்கிரஸ்?
- மொத்த இடங்கள்: 126
- பெரும்பான்மை: 64
- தேர்தல் தேதி: ஏப்ரல் 9 (ஒரே கட்டம்)
இங்கு ஏப்ரல் 9-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. அசாம் மாநிலத்தை பொறுத்த வரை 2016 வரை பெரும்பாலும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் கோட்டையாக இருந்தது. இடையில் ஜனதா கட்சி (1978–79) மற்றும் அஸ்ஸாம் கண பரிஷத் (AGP) (1985–90, 1996–2001) சில காலம் ஆட்சியில் இருந்தன. 2016-ல் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) முதல்முறையாக வெற்றி பெற்றது. AGP-யின் வீழ்ச்சி, போடோலாந்து மக்கள் முன்னணியுடன் (BPF) புதிய கூட்டணி மற்றும் காங்கிரஸின் உட்கட்சி பூசல் (குறிப்பாக முதலமைச்சர் தருண் கோகோய் மற்றும் 2015-ல் பாஜகவில் இணைந்த ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா இடையே) ஆகியவை இதற்கு வழிவகுத்தன. 2021-ல் பாஜக கூட்டணி மீண்டும் வெற்றி பெற்று ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா முதலமைச்சரானார்.
2026 தேர்தலுக்கு முன்னதாக காங்கிரஸும் பாஜகவும் பரஸ்பரம் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தன. "வெளிநாட்டு ஊடுருவல்காரர்களுக்கு" காங்கிரஸ் புகலிடம் அளிப்பதாக பாஜக குற்றம் சாட்டியது. இது வங்கதேசத்துடனான எல்லைப் பிரச்சனையை மையமாகக் கொண்டது. பதிலுக்கு பாஜக ஊழல் மற்றும் மத துருவமுனைப்பில் ஈடுபடுவதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியது.
பூபென் குமார் போரா மற்றும் பிரத்யுத் போர்டோலோய் போன்ற மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தேர்தலுக்கு சில வாரங்களுக்கு முன்பு பாஜகவில் இணைந்தது காங்கிரஸிற்குப் பின்னடைவாக அமைந்தது. பாஜக தனது ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டப்பட்ட பாலங்கள், மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் சாலைகளை முன்னிலைப்படுத்தியது. அதேசமயம் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் அரசு தோல்வியடைந்துள்ளதாக மக்கள் விமர்சிக்கின்றனர்.
பெண் வாக்காளர்கள் மற்றும் 18-29 வயதுடைய இளைய தலைமுறை வாக்காளர்கள் இந்தத் தேர்தலின் முடிவைத் தீர்மானிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2025 செப்டம்பரில் புகழ்பெற்ற பிரபல பாடகர் ஜுபீன் கார்க் மறைவு மற்றும் அதற்குக் காரணமான மர்மங்கள் குறித்த கேள்விகளும் இளைஞர்களிடையே ஒரு உணர்ச்சிப்பூர்வமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முக்கிய தலைவர்கள்:
- NDA: ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா (பாஜக); அதுல் போரா (AGP); ஹக்ரமா மொஹிலாரி (BPF)
- அசோம் சன்மிலிதோ மோர்ச்சா: கௌரவ் கோகோய் (காங்கிரஸ்), அகில் கோகோய் (ராய்ஜர் தளம்), லூரின்ஜோதி கோகோய் (AJP)
- AIUDF: பத்ருதீன் அஜ்மல்
5. புதுச்சேரி: மீண்டும் என்.ஆர். காங்கிரஸா? அல்லது இந்தியா கூட்டடணி ஆட்சியா?
- மொத்த இடங்கள்: 30 (மத்திய அரசால் நியமிக்கப்படும் 3 இடங்கள் தனி)
- பெரும்பான்மை: 16
- தேர்தல் தேதி: ஏப்ரல் 9 (ஒரே கட்டம்)
புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9-ம் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது. 2021 முதல் என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) இங்கு ஆட்சியில் உள்ளது. என்.ரங்கசாமி முதலமைச்சராக உள்ளார். காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக தலைமையிலான இந்தியா (INDIA) கூட்டணி இங்கு முக்கியப் போட்டியாளராக உள்ளது. காங்கிரஸ்-திமுக அடங்கிய INDIA கூட்டணி, மத்திய அரசின் தலையீடு மற்றும் வேலையில்லாத் திண்டாட்டத்தை முன்வைத்து பிரசாரம் செய்கிறது.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி (VCK) மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) போன்ற கட்சிகள் சிறிய தொகுதிகள் கொண்ட புதுச்சேரியில் தேர்தல் முடிவுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். தொகுதிப் பங்கீடு மற்றும் வேட்பாளர் தேர்வில் இரு அணிகளிலும் நிலவும் உட்கட்சிப் பூசல்கள் தேர்தலை சுவாரஸ்யமாக்கியுள்ளன.
முக்கிய தலைவர்கள்:
- NDA: என். ரங்கசாமி (AINRC), ஏ. நமச்சிவாயம் (பாஜக)
- INDIA: வேலு நாராயணசாமி (காங்கிரஸ்), ராகவபிள்ளை சிவா (திமுக)
தேர்தல் வெற்றி-தோல்வி தீர்மானிக்கும் சில முக்கிய காரணிகள்
சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் (SIR)
வாக்காளர் பட்டியலில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் சிறுபான்மையினரை பாதிப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன.
பெண் வாக்காளர்கள்
தமிழகத்தின் மகளிர் உரிமைத் தொகை மற்றும் அஸாமின் 'அருணோடோய்' போன்ற திட்டங்கள் பெண் வாக்காளர்களைக் கவர முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
இளைஞர்கள் (Gen Z)
சுமார் 29% இளைஞர்கள் அஸாம் போன்ற மாநிலங்களில் தீர்க்கமான சக்தியாக உள்ளனர்.
ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் முடிவுகள்
மே 4-ம் தேதி வெளியாகவுள்ள இந்தத் தேர்தல் முடிவுகள், இந்தியாவின் அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வுகளைத் தீர்மானிக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
2026 ஐந்து மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல்கள்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. 2026-ல் எந்தெந்த மாநிலங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது?
2026-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம் ஆகிய நான்கு மாநிலங்களிலும், புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலும் சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் நடைபெறுகின்றன.
2. தேர்தல்கள் எப்போது நடைபெறுகின்றன மற்றும் முடிவுகள் எப்போது அறிவிக்கப்படும்?
பெரும்பாலான மாநிலங்களில் ஏப்ரல் மாதத்தில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. (உதாரணமாக: மேற்கு வங்கம் (முதல் கட்டம்), அசாம், கேரளா, புதுச்சேரி - ஏப்ரல் 9; தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் (இரண்டாம் கட்டம்)- ஏப்ரல் 23). அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் சேர்த்து 2026 மே 4 அன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
3.'சிறப்பு தீவிர திருத்தம்' (SIR) என்றால் என்ன? ஏன் அது சர்ச்சையானது?
தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் பட்டியலைச் சரிபார்க்கும் ஒரு தீவிர நடவடிக்கையே (Special Intensive Revision -SIR). போலி வாக்காளர்களை நீக்கவும், முறையான ஆவணங்களைச் சரிபார்க்கவும் இது நடத்தப்படுகிறது. ஆனால், இது சிறுபான்மையினரை வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கும் முயற்சி என்று எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுவதால் இது சர்ச்சையானது.
4. தமிழ்நாட்டில் இந்தத் தேர்தலின் முக்கிய அம்சம் என்ன?
தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சியான திமுக மற்றும் பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. இருப்பினும், நடிகர் விஜய் தொடங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) இந்தத் தேர்தலில் முதன்முதலாகப் போட்டியிடுவது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
5. அசாம் தேர்தலில் பாடகர் ஜுபீன் கார்க்கின் மரணம் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்?
அசாமின் முன்னணி பாடகர் ஜுபீன் கார்க் 2025 செப்டம்பரில் காலமானார். அவரது மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக அவரது ரசிகர்கள் கருதுவதால், இது இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்கள் மத்தியில் ஒரு உணர்ச்சிப்பூர்வமான அரசியல் விஷயமாக மாறியுள்ளது.
6. மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கு உள்ள முக்கிய சவால்கள் யாவை?
முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி நான்காவது முறையாக ஆட்சியைக் கைப்பற்ற முயல்கிறார். ஆனால், ஆர்.ஜி. கர் மருத்துவமனை சம்பவம் தொடர்பான போராட்டங்கள் மற்றும் பாஜகவின் தீவிர அரசியல் வளர்ச்சி ஆகியவை அவருக்குப் பெரும் சவாலாக உள்ளன.
7. கேரளாவின் அரசியல் வரலாறு இந்த முறை மாறுமா?
கேரளாவில் வழக்கமாக ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆட்சி மாறும் (LDF மற்றும் UDF இடையே). ஆனால் 2021-ல் பினராயி விஜயன் தலைமையிலான LDF மீண்டும் வெற்றி பெற்று அந்த வழக்கத்தை மாற்றியது. இந்த முறை அவர்கள் 'ஹாட்ரிக்' வெற்றி பெறுவார்களா அல்லது காங்கிரஸ் (UDF) மீண்டு வருமா என்பதே எதிர்பார்ப்பு.
