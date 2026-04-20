நடுவானில் 4 மணிநேரம்... உயிரை கையில் பிடித்திருந்த பயணிகள் - விமானத்தில் நடந்தது என்ன?

Fly91 Hyderabad Hubbali Flight Issue: ஹைதராபாத் நகரில் இருந்து நேற்று மதியம் புறப்பட்ட விமானம் ஒன்று சுமார் நான்கு மணிநேரமாக வானிலேயே வட்டமடித்துள்ளது. இதனால், அந்த விமானத்தின் பயணிகள் அலறிய வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 20, 2026, 03:18 PM IST
  • மதியம் 3 மணிக்கு ஹைதராபாத் நகரில் இருந்து புறப்பாடு.
  • மாலை 4.30 மணிக்கு ஹூப்பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும்.
  • ஆனால், 7.30 மணிக்கு பெங்களூருவில் தரையிறங்கியது.

Trending Photos

கணவன் - மனைவிக்கு இடையே எத்தனை வயது வித்தியாசம் இருப்பது நல்லது?
camera icon6
Relationship
கணவன் - மனைவிக்கு இடையே எத்தனை வயது வித்தியாசம் இருப்பது நல்லது?
தேர்தல் சிறப்பு ரயில்... இதோ உங்களுக்காக - தென் மாவட்ட வாக்காளர்களே மிஸ் பண்ணாதிங்க!
camera icon8
Southern Railway
தேர்தல் சிறப்பு ரயில்... இதோ உங்களுக்காக - தென் மாவட்ட வாக்காளர்களே மிஸ் பண்ணாதிங்க!
கேது பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. டிசம்பர் வரை பொற்காலம்!
camera icon7
Ketu Peyarchi
கேது பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. டிசம்பர் வரை பொற்காலம்!
நாளை குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளும் பணம், பதவி, பட்டங்கள், உச்ச வெற்றி கிடைக்கும்
camera icon8
Jupiter Nakshatra Transit
நாளை குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளும் பணம், பதவி, பட்டங்கள், உச்ச வெற்றி கிடைக்கும்
Fly91 Hyderabad Hubbali Flight Issue, Viral Video: விமானப் பயணத்தின் மூலம் உங்களால் விரைவாக ஒரு இடத்தில் மற்றொரு இடத்திற்கு செல்ல முடியும்.  பல்வேறு பயன்கள் விமான பயணத்தில் இருந்தாலும், அதன் விலை அதிகம் என்பதை தாண்டி, விமானத்தில் பயணிக்க பலருக்கும் நிச்சயம் பயம் இருக்கும்.

கதறி அழுத பெண் பயணி

ரயில், பேருந்து, கார், இருச்சக்கர வாகனம் என அனைத்திலும் விபத்து ஏற்படும் என்றாலும் விமானப் பயணம் பலருக்கும் கூடுதல் அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் ஒன்றாகவே உள்ளது. அந்த வகையில், விமானத்தில் பயணித்த இந்தியப் பெண் ஒருவர், விமானத்தில் இருந்துக்கொண்டு அச்சத்தில் நடுங்கி, கண்ணீர் விட்டு அழும் வீடியோ ஒன்று வைரலாகி உள்ளது.

நடுவானில் 4 மணிநேர போராட்டம்

Fly91 விமானத்தில் அந்த பெண்மணி பயணித்துள்ளார். மோசமான வானிலை காரணமாக, சுமார் நான்கு மணிநேரத்திற்கு அந்த விமானம் வானத்திலேயே வட்டமிட்டுள்ளது. இதனாலேயே அந்த பெண் அச்சத்தில் உறைந்துவிட்டார், உயிரை காப்பாற்றும்படி கடவுளிடம் மன்றாடுவதையும் அந்த வீடியோவில் பார்க்க முடிந்தது. 

அந்த வீடியோவில் அந்த பெண் மட்டுமின்றி, சுற்றி இருந்த பயணிகள் பலரும் பயத்தில் அலறுவதை கேட்க முடிகிறது. நடுவானில் சுமார் நான்கு மணிநேரம் உயிரை கையில் பிடித்துக்கொண்டு இருந்ததை அந்த வீடியோவை பதிவு செய்த பெண்ணின் கண்களிலேயே தெரிந்தது.

விமானி அறிவுரையும், பயணிகளின் அலறலும்...

வைரலான அந்த பெண்ணின் வீடியோவின் மூலம் விமானி பயணிகள் மத்தியில் பேசுவதையும், அதற்கு பயணிகள் அச்சத்தில் பதிலளிப்பதையும் கேட்க முடிகிறது. 

விமானி: நாங்கள் முயற்சித்து வருகிறோம். அமைதியாக இருக்கவும், அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுங்கள். 

பயணிகள்: பைலட்டை பெங்களூருக்கு போகச் சொல்லுங்கள். அல்லது குறைந்தபட்சம் பெல்காமிற்கு நாம் போகலாம். 

மற்றொரு பயணி: ஆம், அது பக்கத்தில் தானே இருக்கிறது.

பயணிகளின் இந்த உரையாடலின் மூலமே அவர்கள் மிகுந்த அச்சத்தில் இருப்பதை உணர முடிகிறது. 

விமானத்தில் நடந்தது என்ன?

Fly91 ஏர்லைன்ஸின் விமானம் IC3401 (ATR turboprop AT7) நேற்று மதியம் மூன்று மணிக்கு ஹைதராபாத் நகரின் ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டது. இந்த விமானம் கர்நாடக மாநிலம் ஹூப்பள்ளியில் மாலை 4.30 மணிக்கு சென்றிருக்க வேண்டும். 

ஆனால் விமானம் ஹூப்பள்ளி விமான நிலையத்தை நெருங்கிய போது வானிலை மோசமாகி உள்ளது. இதனால், தரையிறங்காமல் விமானம் வானத்திலேயே வட்டமிட்டுள்ளது. சுமார் நான்கு மணிநேரத்திற்கு வானத்திலேயே வட்டமிட்டிருக்கிறது. 

4 மணிநேரம் எங்கு வட்டமிட்டது?

முண்ட்கோட், தாவணகெரே, சிவமொக்கா உள்ளிட்ட பகுதிதகளில் சுமார் நான்கு மணிநேரத்திற்கு விமானம் வட்டமிட்டிருக்கிறது. அதன்பின் நிலைமைச் சமாளித்து, பாதுகாப்பான தரையிறக்கத்தை உறுதிசெய்ய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

எப்போது, எங்கு தரையிறங்கியது? 

பல்வேறு முயற்சிகளுக்கு பின், பயணிகளின் பதைபதைக்கு நடுவே அந்த விமானம் பெங்களூருவின் உள்ள கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இரவு 7.30 மணிக்கு தரையிறக்கப்பட்டது.

பயணிகளின் குடும்பத்தினர் குற்றச்சாட்டு

இந்த விமானத்தில் பயணித்த விமானிகளின் குடும்பத்தினர் Fly91 விமான நிறுவனத்தின் மீது கடும் கோபத்தை வெளிப்படுத்தினர். முறையான தகவல்கள் ஏதும் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றும் அலட்சியம் காரணமாக, முறையான தகவல்கள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை என்று குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. 

ஆனால், விமான நிறுவனம் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை முற்றிலும் மறுத்துள்ளது. மேலும் விமானத்தில் எந்தவொரு தொழில்நுட்பக் கோளாறும் ஏற்படவில்லை என்றும் விமான நிறுவனம் தெரிவித்திருந்தது.

விமான நிறுவனம் கொடுத்த விளக்கம்

இதுகுறித்து Fly91 விமான நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "சில ஊடகங்களில் செய்தியாக வருவது போல், ஹைதராபாத் நகரில் இருந்து ஹூப்பள்ளி நகருக்குச் சென்ற IC3401 விமானத்தில் எந்தவிதமான தொழில்நுட்பக் கோளாறும் ஏற்படவில்லை. 

அந்த விமானம் ஹைதராபாத் நகரில் இருந்து மதியம் 3 மணிக்கு புறப்பட்டது. ஹூப்பள்ளியை நெருங்கும்போது மோசமான வானிலை காரணமாக விமானம் பெங்களூருக்கு திருப்பி விடப்பட்டது. பின்னர், விமானம் மீண்டும் ஹூப்பள்ளிக்குத் திரும்பி, அங்கிருந்து ஹைதராபாத் நகரில் உள்ள சொந்த தளத்திற்கே திரும்பியது.

பாதுகாப்பில் எவ்வித சமரசமும் செய்யப்படவில்லை. விமானத்தை ஹூப்பள்ளிக்கு மேலே பறக்கவைத்து, பெங்களூருவுக்கு திருப்பிவிடுவது வழக்கமான இயக்க நடைமுறையின் ஒரு பகுதியாகும். இது விமானத் துறையால் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளில் ஒன்றாகும்" என தெரிவித்துள்ளது. 

எந்தவொரு சூழ்நிலையையும் சமாளிக்கப் பயிற்சி பெற்ற மிகவும் திறமையான விமானிகள், விமானப் பணிப்பெண்கள் மற்றும் தரைப் பணியாளர்கள் அடங்கிய குழு தங்களிடம் இருப்பதாகவும், தங்களது பாதுகாப்பு சாதனைப் பதிவு குறைபாடற்றது என்றும் Fly91 நிறுவனம் விளக்கம் அளித்தது.

மேலும் படிக்க | வெறும் 2% உயர்வு தானா? 8வது ஊதியகுழுவுக்காக காத்திருக்கும் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களின் குமுறல்

மேலும் படிக்க | இஸ்லாமியர்களுக்கு அதிர்ச்சி! மதரசா வாரியம் கலைப்பு - பாஜக முதலமைச்சர் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | சிபிஐ இணை இயக்குநர் குற்றவாளி... 25 வருட கால வழக்கில்... டெல்லி நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

