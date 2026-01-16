English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • “பலருடன் தொடர்பு-எல்லாமே பொய்” மேரி கோம் குறித்து Ex கணவர் பகீர் குற்றச்சாட்டு..

“பலருடன் தொடர்பு-எல்லாமே பொய்” மேரி கோம் குறித்து Ex கணவர் பகீர் குற்றச்சாட்டு..

Mary Kom Ex Husband K Onler Kom Accusations : முன்னாள் குத்துச்சண்டை வீராங்கனையான மேரி கோமின் விவாகரத்து செய்திதான், தற்போது இணையத்தில் விவாதத்தை கிளப்பிய விஷயமாக இருக்கிறது. இதில், மேரியின் முன்னாள் கணவர் அவர் குறித்து கூறியிருக்கும் விஷயங்கள், பகீர் கிளப்பியுள்ளன. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 16, 2026, 02:14 PM IST
  • பலருடன் தொடர்பு
  • என் மீது பொய் புகார்
  • மேரி கோம் முன்னாள் கணவர் பகீர் குற்றச்சாட்டுகள்

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! வரும் சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon5
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! வரும் சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று முதல் 5 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்... மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ
camera icon13
Pongal Rasipalan
பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று முதல் 5 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்... மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ
இன்றைய ராசிபலன் : ஜனவரி 15 வியாழக்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : ஜனவரி 15 வியாழக்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
முகமது சிராஜை தேடி வந்த கேப்டன்ஸி பதவி... எந்த தொடரில் தெரியுமா?
camera icon8
Mohammed Siraj
முகமது சிராஜை தேடி வந்த கேப்டன்ஸி பதவி... எந்த தொடரில் தெரியுமா?
“பலருடன் தொடர்பு-எல்லாமே பொய்” மேரி கோம் குறித்து Ex கணவர் பகீர் குற்றச்சாட்டு..

Mary Kom Ex Husband K Onler Kom Accusations : சர்வதேச குத்துச்சண்டை போட்டியில், ஆறு முறை உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர், மேரி கோம். இவருக்கும், ஓன்லர் கோம் என்பவருக்கும் திருமணமாகி 4 குழந்தைகள் இருக்கின்றனர். இவர்கள், 2023ல் விவாகரத்து பெற்று பிரிந்தனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

விவாகரத்திற்கு பின் முற்றிய சண்டை..

மேரி கோம் மற்றும் அவரது முன்னாள் கணவர் ஓன்லர், இருவரும் கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகள் திருமண உறவில் இருந்தனர். இதனால், இவர்களின் திருமண விவாகரத்து அறிவிப்பு, மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. விவாகரத்துக்கு பின்பு, தன் கணவர் தன்னை நிதி ரீதியாக ஏமாற்றியதாக மேரி கோம் தெரிவித்திருந்தார். இது குறித்து சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருந்த மேரி கோம், தன் கணவர் தன்னை பண ரீதியாக ஏமாற்றியதால் தனக்கு அவர் மீது நம்பிக்கை போனதாகவும், கடைசியில் திருமண உறவின் மீதிருந்த நம்பிக்கையை இழந்ததாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார். இதையடுத்து, ஆன்லர் தன் முன்னாள் மனைவி மேரி கோம் தன்னை பற்றி கூறிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.

ஒன்றாக இருந்த போது, மாறி மாறி ஒருவரை ஒருவர் புகழ்ந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்து விட்டு, இப்போது இருவரும் இப்படி பழித்து பேசிக்கொள்வது ஏற்புடையதாக இல்லை என்று ரசிகர்கள் கருதினர். இந்த நிலையில், மேரி கோமின் முன்னாள் கணவர், அவர் குறித்து சொல்லியிருக்கும் விஷயங்கள், பகீர் கிளப்பியிருக்கின்றன.

தன் பெயரில் கடன் வாங்கி, அதில் வாங்கிய சொத்துக்களின் பெயரை, தன் முன்னாள் கணவர் அவர் பெயருக்கு தன்னை கேட்காமல் மாற்றிக்கொண்டதாக மேரி கோம் குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கினார். அவர் கூறியது போலவே, இப்போது அவரது முன்னாள் கணவரும் சில விஷயங்களை பேசியுள்ளார்.

மேரி கோம் குறித்த குற்றச்சாட்டுகள்:

மேரி மோமின் முன்னாள் கணவர் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதில் அவர் பின்வருமாறு பேசியிருக்கிறார்.

“20 வருட திருமண உறவில், மேரி கோமிற்கு எப்படியெல்லாம் ஆதரவாக இருக்க முடியுமோ, அவ்வளவு ஆதரவாக இருந்தேன். ஆனால் இப்போது அவரது பணத்தை நான் எடுத்துக்கொண்டேன் என பழி சுமத்துகிறார். என் PAN கார்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், என் வரி ரிட்ட்ர்ன்ஸை பாருங்கள். என்னை பற்றி அவதூறு பரப்பும் மேரி அல்லது யாராக இருப்பினும் ஆதாரத்துடன் இதை நிரூபிக்க சவால் விடுகிறேன். என் பெயரில் பணமோ, சொத்துக்களோ இல்லை. டெல்லியில் ஒரு வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகிறேன். திருமணத்திற்கு முன் என் அப்பா எனக்காக ஒரு நிலத்தை வாங்கி வைத்திருந்தார். அது விவசாய நிலம். அவள்தான், அவள் பெயரில் நிறைய சொத்துக்கள் வைத்திருக்கிறார். அவள்தான் அதை சம்பாதித்தாள், நான் அவளுக்கு ஆதரவாக இருந்தேன்” என்று பேசினார்.

பின்பு, தான் UPSC தேர்வுக்கு படித்து கொண்டிருந்ததாகவும், அதை விட்டுவிட்டு குழந்தைகளை பார்த்துக்கொள்ளுமாறு மேரி கூறியதால் காண்ட்ராக்டிற்கு கால்பந்து வீரராக இருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

பலருடன் உறவு..

2013ஆம் ஆண்டில் மேரி கோமிற்கு ஜூனியர் பாக்ஸர் ஒருவருடன் தொடரு ஏற்பட்டதாகவும், இதனால் தங்களுக்குள் சண்டை வந்து, குடும்பத்தினர் சமரசம் செய்ததாகவும் அவர் தெரிவிக்கிறார். 2017ஆம் ஆண்டிலும், ‘மேரி கோம் பாக்சிங் அகாடமி’யோடு தொடர்பு கொண்ட ஒருவருடனும், மேரி மோமிற்கு தொடர்பு ஏற்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார். இதற்குறிய ஆதாரம் தன்னிடம் இருப்பதாகவும், அவர் இப்போது யாருடன் வாழ்கிறார் என்பது கூட தனக்கு தெரியும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

தன்னை விட்டு மேரி கோம் பிரிந்ததில் தனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை என்றும், இந்த பிரிவுக்கு தன்னை மட்டும் காரணம் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார். 

தன்னால் அவரை மன்னிக்க முடியும், ஆனால் அவர் செய்ததை மறக்க முடியாது என்று கூறும் ஓன்லர், தனது நான்கு குழந்தைகளும் இப்போது விடுதியில் தங்கி படித்து வருவதாகவும், மேரி கோம் அவர்களுக்கு கல்வி கட்டணம் செலுத்தினாலும், அவர்களை வளர்த்ததில் தனக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு என்றும் கூறியிருக்கிறார். இறுதியில், தன்னை பற்றிய அனைத்து புகார்களும் பொய்யானவை என்று திட்டவட்டமாக மறுத்திருக்கிறார்.

மேலும் படிக்க | 500 தெருநாய்கள் படுகொலை... அதுவும் விஷ ஊசி போட்டு... பரபரப்பை கிளப்பிய வீடியோ!

மேலும் படிக்க | இனி வாகனங்களில் இது கட்டாயம்... விபத்துகளை தடுக்க அதிரடி பிளான் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Mary KomOnler KomFormer BoxerMary Kom Exaccusations

Trending News