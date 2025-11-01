English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன்! யார் தெரியுமா?

இந்திய கிரிக்கெட்டின் மிக வெற்றிகரமான கேப்டன்களில் ஒருவராக இருந்த முகமது அசாருதீன், தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கு பிறகு, அரசியலில் நுழைந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 1, 2025, 06:24 PM IST
  • தெலங்கானா அரசியலில் புதிய இன்னிங்ஸ்!
  • அமைச்சராகப் பதவியேற்றார் முகமது அசாருதீன்!
  • முழு விவரம் இதோ!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், ஸ்டைலிஷ் பேட்ஸ்மேனுமான முகமது அசாருதீன் தனது அரசியல் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய, அதிரடியான இன்னிங்ஸை தொடங்கியுள்ளார். தெலங்கானா மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல் தலைவராக இருந்து வந்த அவர், முதலமைச்சர் ஏ. ரேவந்த் ரெட்டி தலைமையிலான அமைச்சரவையில், புதிய அமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டார். இந்த நியமனம், தெலங்கானா அரசியலில், குறிப்பாக நடைபெற உள்ள ஜூப்ளி ஹில்ஸ் இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு, ஒரு முக்கிய நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: கணவரை கொன்று கழிவறையில் புதைத்த மனைவி.. 50 நாள் கழித்து வெளியான மர்மம்! நடந்தது என்ன?

Azharuddin

பதவியேற்பு விழாவும், முழக்கங்களும்

ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜ்பவனில், வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற இந்த விழாவில், ஆளுநர் ஜிஷ்ணு தேவ் வர்மா, முகமது அசாருதீனுக்கு பதவி பிரமாணமும், ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார். முதலமைச்சர் ஏ. ரேவந்த் ரெட்டி, அமைச்சர்கள் மற்றும் அசாருதீனின் மகன், மகள் ஆகியோர் முன்னிலையில், ஆங்கிலத்தில், Allah பெயரால் பதவியேற்ற அசாருதீன், தனது பதவியேற்பை, "ஜெய் தெலங்கானா, ஜெய் ஹிந்த்" என்று முழக்கமிட்டு நிறைவு செய்தார். இந்த நிகழ்வு அவரது கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கும், காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.

அமைச்சர் பதவியின் அரசியல் பின்னணி

முகமது அசாருதீனின் இந்த அமைச்சர் பதவி, ஒரு சாதாரண நிகழ்வல்ல; இதன் பின்னால், ஒரு அரசியல் கணக்கு உள்ளது. டிசம்பர் 7, 2023ல் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்து, கிட்டத்தட்ட 23 மாதங்கள் ஆன நிலையில், தெலங்கானா அமைச்சரவையில் முஸ்லிம் சமூகத்தை சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் யாரும் இடம் பெறவில்லை என்ற ஒரு குறை இருந்து வந்தது. தற்போது, முகமது அசாருதீன், அமைச்சரவையில் உள்ள ஒரே முஸ்லிம் உறுப்பினர் என்ற வகையில், அந்த நீண்டகால காத்திருப்பு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இது, சிறுபான்மை மக்கள் மத்தியில், காங்கிரஸ் அரசுக்கு ஒரு நல்ல பெயரைப் பெற்றுத் தரும்.

வரும் நவம்பர் 11ம் தேதி, ஜூப்ளி ஹில்ஸ் தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்களான 3.98 லட்சத்தில், சுமார் 25% பேர், அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர், முஸ்லிம் வாக்காளர்கள். இந்த சூழலில், முஸ்லிம் சமூகத்தை சேர்ந்த, மிகப் பிரபலமான ஒருவரான அசாருதீனை அமைச்சராக்கியிருப்பது, அந்த தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் வெற்றி வாய்ப்பை பிரகாசமாக்கும் ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் ஆக கருதப்படுகிறது. அசாருதீனின் பதவியேற்பின் மூலம், தெலங்கானா அமைச்சரவையின் மொத்த எண்ணிக்கை 16 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இன்னும் இரண்டு இடங்கள் காலியாக உள்ள நிலையில், அந்த இடங்கள் டிசம்பர் அல்லது ஜனவரி மாதத்தில் நிரப்பப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கிரிக்கெட் முதல் அரசியல் வரை

இந்திய கிரிக்கெட்டின் மிக வெற்றிகரமான கேப்டன்களில் ஒருவராக இருந்த முகமது அசாருதீன், தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கு பிறகு, அரசியலில் நுழைந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். தற்போது, ஒரு மாநில அமைச்சராக பதவியேற்றதன் மூலம், தனது அரசியல் வாழ்க்கையில் ஒரு மிக முக்கிய மைல்கல்லை அவர் எட்டியுள்ளார். அவருக்கு எந்த துறை ஒதுக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு, ஓரிரு நாட்களில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மொத்தத்தில், முகமது அசாருதீனின் இந்த அமைச்சர் பதவி, சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதிலும், தேர்தல் அரசியலிலும், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரு மிகப் பெரிய பலமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இது, தெலங்கானா அரசியலில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தின் தொடக்கமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: மும்பையில் அதிர்ச்சி: 17 குழந்தைகள் மாயம்.. கடத்தல்காரர் வெளியிட்ட வீடியோ!

About the Author
Team IndiaCaptain Mohammed AzharuddinTelanganaCongressMohammed Azharuddin Cricket

