/மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து... பள்ளி முதல் முதுநிலை படிப்பு வரை - முதல்வர் அறிவிப்பு

Karnataka Free Bus For Students : கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் இன்று (ஜூன் 3)முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். பதவியேற்றுக் கொண்டதை அடுத்து டி.கே. சிவக்குமார் தலைமையில் நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பின்னர், பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான திட்டங்களை அறிவிக்கப்பட்டன.
குறிப்பாக, பள்ளி முதல் முதுநிலை படிப்பு வரை அனைத்து மாணவர்களும் அரசு பேருந்துகளில் கட்டணமின்றி பயணிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டணமில்லாத பேருந்து சலுகை பெற மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவிகளுக்கு மட்டும் கட்டணமில்லா பயணமா என கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், அனைத்து மாணவர்களுக்கு இது நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
அனைத்துத் துறைகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு தனியார் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் அமைக்கப்படும் என்றும், இதன்மூலம், வேலைதேடுபவர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்து அவர்களின் வேலைவாய்ப்பையும் திறன் மேம்பாட்டையும் அதிகரிக்கும் என்றும் முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் அறிவித்தார்.
மாநிலம் முழுவதும் 10 ஆயிரம் இளைஞர் மன்றங்களை அரசு நிறுவும் என்றும், இளைஞர்களிடையே விளையாட்டு, கலாச்சார நடவடிக்கைகள் மற்றும் தலைமைத்துவ மேம்பாட்டை ஊக்குவிக்க இந்த மன்றங்கள் உதவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில் ஒவ்வொரு மன்றத்திற்கும் ரூ.10 லட்சம் ஒதுக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.
நாட்டின் தகவல் தொழில்நுட்பத் தலைநகராக அறியப்படும் பெங்களூருவின் சாலைகளை மேம்படுத்துவதற்காக, பிரம்மாண்டமான ரூ.2 ஆயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட உள்ளது. பெங்களூரு நகரின் சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக காணப்படுகிறது. இதன் காரணமாக போக்குரத்து நெரிசல்களுக்காகவும் அறியப்படுகிறது.
ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ನನ್ನದಲ್ಲ, ಜನರದ್ದು— DK Shivakumar (@DKShivakumar) June 3, 2026
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಾಯಿತು.
ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಈ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರನದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಜನರ ಕುರ್ಚಿ. ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ… pic.twitter.com/SvQMoW1ZLy
இது மட்டுமின்றி அங்கீகரிக்கப்படாத ரியல் எஸ்டேட் காரணமாகவும் பெங்களூரு நகரம் பெரும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. எனவே, அனுமதிக்கப்பட்ட திட்டங்களை மீறும் கட்டடங்களை முறைப்படுத்தும் திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இணங்க, அனுமதிக்கப்பட்ட உயரம் அல்லது பிற அளவுகளை மீறும் சொத்துக்களுக்கான தண்ணீர் மற்றும் மின்சார இணைப்புகள் துண்டிக்கப்படும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், "பெங்களூருவில் முறையான திட்டமிடல் இன்றி வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. அத்தகைய வீடுகளுக்கு மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் இணைப்புகள் வழங்குவதை தடுக்கும் வகையில் நீதிமன்ற உத்தரவுகள் உள்ளன" என்றும் சிவக்குமார் சுட்டிக்காட்டிப் பேசினார்.
முதலமைச்சர் பொறுப்பில் இருந்து சித்தராமையா பதவி விலகிய பின்னர், டி.கே. சிவக்குமார் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். துணை முதலமைச்சராக பரமேஸ்வரா பொறுப்பேற்றார், பரமேஸ்வரா சித்தராமையாவின் ஆதரவாளராக அறியப்படுவர். இவரைதான் சித்தராமையா முதலில் முதலமைச்சராக பரிந்துரைத்தார். இருப்பினும், காங்கிரஸ் மேலிடம் சிவக்குமாரை தேர்வு செய்தது.
டி.கே. சிவக்குமாரின் அமைச்சரவையில், கே.ஹெச். முனியப்பா, கே.ஜே. ஜார்ஜ், எம்.பி. பாட்டீல், ராமலிங்க ரெட்டி, சதீஷ் ஜார்கிஹோலி, கிருஷ்ண பைரே கௌடா, பிரியங்க் கார்கே, யூ.டி. காதர், ஈஸ்வர கண்ட்ரே, பைரதி சுரேஷ், சரண் பிரகாஷ் பாட்டீல், யதீந்திர சித்தராமையா உள்ளிட்ட 12 முக்கிய கட்சித் தலைவர்களும் இன்று முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் உடன் பதவியேற்றனர்.
முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு கர்நாடக சட்டப்பேரவைக்கு சென்று அங்கு காந்தி சிலைக்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தினார். சிவக்குமார் தலைமையில் பதவியேற்றுள்ள புதிய அமைச்சரவையில் பல அனுபவமிக்க அமைச்சர்கள் மீண்டும் பதவியேற்றுள்ளது. அதேநேரத்தில், முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையாவின் மகனும் மாநில அமைச்சரவையில் முதன்முறையாக இணைவதுமே இதன் சிறப்பம்சமாகும்.