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மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து... பள்ளி முதல் முதுநிலை படிப்பு வரை - முதல்வர் அறிவிப்பு

Free Bus For Students : பள்ளி தொடங்கி முதுநிலை படிப்புகள் வரை என அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அரசு பேருந்தில் கட்டணமின்றி பயணிக்கலாம் என கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் அறிவித்துள்ளார். மாணவிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்தது தற்போது மாணவர்களுக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 03, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:19 PM IST
மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து... பள்ளி முதல் முதுநிலை படிப்பு வரை - முதல்வர் அறிவிப்பு
Image Credit: Image Credit : DK Shivakumar | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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