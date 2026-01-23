English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஆண்டுக்கு 2 இலவச கேஸ் சிலிண்டர்.. முதலமைச்சர் ஒப்புதல்

பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஆண்டுக்கு 2 இலவச கேஸ் சிலிண்டர்.. முதலமைச்சர் ஒப்புதல்

Delhi Free Gas Cylinder Scheme: டெல்லியில் பிஜேபி அரசு தனது தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுகிறது. ரேஷன் கார்டு மற்றும் EWS பெண்களுக்கு ஹோலி மற்றும் தீபாவளிக்கு இலவச சிலிண்டர் வழங்கப்படும்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 23, 2026, 02:13 PM IST

Trending Photos

மனைவியின் தாய்ப்பாலை குடித்த நடிகர்! இப்படி ஓபனா சொல்லிட்டாரே-யார் தெரியுமா?
camera icon7
Famous Actor
மனைவியின் தாய்ப்பாலை குடித்த நடிகர்! இப்படி ஓபனா சொல்லிட்டாரே-யார் தெரியுமா?
இன்னும் 48 நாட்களில் குரு வெறி ஆட்டம்.. 3 ராசிகளுக்கு ராஜ பொற்காலம், மிகப்பெரும் அதிர்ஷ்டம்!
camera icon7
Jupiter Direct Transit
இன்னும் 48 நாட்களில் குரு வெறி ஆட்டம்.. 3 ராசிகளுக்கு ராஜ பொற்காலம், மிகப்பெரும் அதிர்ஷ்டம்!
மாத ஓய்வூதியம் 1200 ரூபாய் தரும் தமிழ்நாடு அரசு! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon10
pension
மாத ஓய்வூதியம் 1200 ரூபாய் தரும் தமிழ்நாடு அரசு! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள்! ஆனா ஒருமுறை கூட கோப்பையை ஜெயிக்கல.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon6
IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள்! ஆனா ஒருமுறை கூட கோப்பையை ஜெயிக்கல.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஆண்டுக்கு 2 இலவச கேஸ் சிலிண்டர்.. முதலமைச்சர் ஒப்புதல்

Free Cylinders for Holi and Diwali: விரைவில் பெண்களுக்கு இலவச சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்கப்பட உள்ளது. அதுவும் இரண்டு சிலிண்டர்கள் கிடைக்கும். இந்த நற்செய்தி டெல்லியில் வசிக்கும் பெண்களுக்கானது. இலவச கேஸ் சிலிண்டர்கள் யாருக்கு கிடைக்கும்?, பாரதிய ஜனதா கட்சி (BJP) அளித்த வாக்குறுதி என்ன?, டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா அரசின் திட்டம் என்ன?, எப்பொழுது இலவச கேஸ் சிலிண்டர்கள் கிடைக்கும் என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

பாரதிய ஜனதா கட்சி தேர்தல் வாக்குறுதி

டெல்லியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி (BJP) தேர்தலின் போது அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் வகையில், முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா தலைமையிலான அரசு புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு டெல்லி சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பு பாஜக உறுதியளித்த பல வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன. அதில் ஓன்று தான் டெல்லியில் பாஜக ஆட்சி அமைத்தால், டெல்லியில் உள்ள பெண்கள் ஒவ்வொரு பண்டிகைக்கும் இலவச சிலிண்டர் வழங்கப்படும் என்பது தான்.

ஆயுஷ்மான் பாரத் மற்றும் அடல் கேண்டீன்

டெல்லி சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்த பாஜக தலைமையிலான  ரேகா குப்தா அரசு ஒரு வருடத்தை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில், ஏற்கனவே அளித்த வாக்குறுதிகளான ஆயுஷ்மான் பாரத் (Ayushman Bharat) திட்டம் டெல்லியில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அடுத்து அடல் கேண்டீன் (Atal Canteen) திறக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது இரண்டு வாக்குறுதிகளும் டெல்லியில் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளன. 

இலவச கேஸ் சிலிண்டர் திட்டம்

இந்த வரிசையில் தற்போது இலவச கேஸ் சிலிண்டர் (Free Gas Cylinder) திட்டமும் இணைந்துள்ளது. உத்திரப் பிரதேசம் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களைத் தொடர்ந்து, விரைவில் டெல்லியிலும் இந்த மாடல் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இது ஏழை எளிய மக்களின் சமையல் செலவை வெகுவாகக் குறைக்கும் என்று எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.

இலவச சிலிண்டர்கள் டெல்லி அரசு அதிரடி

கடந்த புதன்கிழமை (ஜனவர் 21) நடந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் டெல்லி அரசு ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முடிவுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தத் தேர்தல் வாக்குறுதியை செயல்படுத்தும் வகையில், முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா தலைமையில் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவுகளைச் சேர்ந்த (EWS) குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் ஆண்டுக்கு இரண்டு இலவச சிலிண்டர்களைப் பெறுவார்கள் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது.

எத்தனை இலவச சிலிண்டர்கள் கிடைக்கும்?

டெல்லியில் வசிக்கும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய (EWS) குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு இரண்டு இலவச சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் என டெல்லி அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்தத் திட்டம் டெல்லி அரசாங்கத்தின் நிதியில் சுமார் ரூ.300 கோடி கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர் பார்க்கப்படுகிறது. பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் மானியத்துடன் இணைந்து ஏழைக் குடும்பங்களுக்கான இலவச சிலிண்டர் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். 

இலவச சிலிண்டர்கள் எப்போது கிடைக்கும்?

டெல்லியில் வசிக்கும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய (EWS) குடும்பங்களுக்கு முதல் இலவச சிலிண்டர் மார்ச் மாதம் ஹோலி பண்டிகையின் போதும், இரண்டாவது இலவச சிலிண்டர் தீபாவளி பண்டிகையின் போதும் வழங்கப்படும்.

இலவச சிலிண்டர்கள்  யாருக்கு கிடைக்கும்?

டெல்லியில் வசிக்கும் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள், ஏழை குடும்பங்கள் மற்றும் EWS பிரிவைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு இந்தச் சலுகை கிடைக்கும்.

குறைந்த விலையில் சிலிண்டர் கிடைக்குமா?

டெல்லியில் பாஜக ஆட்சி அமைத்த்தவுடன் குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களுக்கு வெறும் ரூ.500 விலையில் சிலிண்டர் கிடைக்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது.

இலவச சிலிண்டர்கள்  பெறுவது எப்படி?

இத்திட்டம் 'நேரடி பயன் பரிமாற்றம்' (Direct Benefit Transfer) மூலம் செயல்படும். அதாவது, சிலிண்டர் வாங்கிய பிறகு அதற்கான முழுத் தொகையும் பயனாளியின் வங்கித் கணக்கில் திருப்பிச் செலுத்தப்படும்.

இலவச சிலிண்டர் திட்டம் எப்பொழுது? 

விரைவில் டெல்லியில் இலவச எரிவாயு சிலிண்டர்களை வழங்கும் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இந்தத் திட்டம் எவ்வளவு விரைவாக செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க - ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலை 2 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம்! ‘இந்த’ இடத்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க..

மேலும் படிக்க - தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு.. IRCTC ரயில்வே புதிய விதி இதுதான்!!

மேலும் படிக்க - ரயில் பயணிகளே அலர்ட்! தண்ணீர் பாட்டில் விலையில் மாற்றம்.. புதிய விதிமுறைகள் இதோ!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Free LPGRekha GuptaDelhi GovtLPG subsidyDelhi

Trending News