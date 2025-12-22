English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  மாதம் ரூ.500 + இலவச ஸ்கூட்டி... நெருங்கும் கடைசி தேதி - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மாதம் ரூ.500 + இலவச ஸ்கூட்டி... நெருங்கும் கடைசி தேதி - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Government Student Schemes: மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.500, மாணவிகளுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி ஆகிய திட்டங்களை இந்த மாநில அரசு செயல்படுகிறது. இதற்கு டிசம்பர் 31ஆம் தேதி காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Dec 22, 2025, 08:26 AM IST

Rajasthan Government Student Schemes: மத்திய, மாநில அரசுகள் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரம், சமூக நிலை, பொருளாதார நிலை ஆகியவை மேம்பட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை மேற்கொள்வது வழக்கமாகும். அதிலும் குறிப்பாக, ஒடுக்கப்பட்டோர், விளம்புநிலை மக்கள், பெண்களுக்கு அரசு தரப்பில் பல்வேறு திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

Government Student Schemes: இலவச லேப்டாப் திட்டம்

அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான லேப்டாப் வழங்கும் திட்டம் வரும் ஜனவரி 5ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கிறது. வரும் பிப்ரவரி மாதத்தின் இறுதியில் தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான அட்டவணை வெளியிடப்படலாம் என்பதால் அதற்குள் மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் விநியோகிக்கப்படும் என தகவல்கள் கூறுகின்றன. 

லேப்டாப் மட்டுமின்றி மாணவர்களின் கல்விக்கு உதவும் வகையில், செயற்கை நுண்ணறிவில் திறன் பெற வேண்டிய நோக்கிலும், 6 மாதங்களுக்கு Preplexity Pro AI வசதியை இலவசமாக தமிழ்நாடு அரசு வழங்குகிறது. உயர்கல்வி மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஏற்கெனவே லேப்டாப் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், கரோனா பெருந்தோற்றுக்கு முன்னரே அத்திட்டம் செயலிழந்துவிட்டது.

Government Student Schemes: ராஜஸ்தான் அரசின் 2 சிறப்பு திட்டங்கள்

தமிழ்நாட்டை போன்று பல்வேறு மாநிலங்களும் தங்களின் மாணவர்களுக்கு அவர்களின் கல்விக்கு உதவும் வகையில் மானியங்களுடனும், கட்டணமில்லாமலும் பல்வேறு நலத்திட்டச் சேவைகளை வழங்கி வருகின்றன. அந்த வகையில், முதலமைச்சர் உயர் கல்வி உதவித்தொகை திட்டம் மற்றும் காளிபாய் பீல் மேதாவி சத்ரா ஸ்கூட்டி திட்டம் ஆகியவற்றுக்கான விண்ணப்பங்களை ராஜஸ்தான் அரசு வழங்க தொடங்கி உள்ளது.

Government Student Schemes: மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.500 உதவித்தொகை

முதலமைச்சர் உயர் கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுடைய மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.500 வீதம், 10 மாதங்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதனால் வருடத்திற்கு ரூ.5000 வழங்கப்படுகிறது. மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 வீதம், ஒரு வருடத்தில் 10 மாதங்களுக்கு என ரூ.10 ஆயிரம் வழங்கப்படுகிறது. 

இத்திட்டம் உயர்கல்வி மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகை அளிக்கும் திட்டமாகும். குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் நலம் பெற இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஆண்டுக்கு ரூ.2.50 லட்சத்திற்கும் குறைவாக வருமானம் கொண்ட குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவருக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும். அதேநேரத்தில், வேறு உதவித்தொகையை பெறுபவர்களுக்கு இது கொடுக்கப்படாது. ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க இயலும். 

இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க கடந்த செப்டம்பர் மாதமே விண்ணப்பம் வழங்கப்பட்டு வந்தாலும், டிசம்பர் 31ஆம் தேதி அன்று வரை காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் கல்லூரியில் முதலாமாண்டு மாணவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதேநேரத்தில், 12ஆம் வகுப்பில் 60% மேல் மதிப்பெண் எடுத்திருக்க வேண்டும்.

Government Student Schemes: மாணவிகளுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி

மாணவிகளுக்காக காளிபாய் பீல் மேதாவி சத்ரா ஸ்கூட்டி திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. 12ஆம் வகுப்பில் அதிக மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சியடைந்த மாணவிகளுக்கு கட்டணமில்லா ஸ்கூட்டி ராஜஸ்தான் அரசு தரப்பில் வழங்கப்படும். இதன் விண்ணப்பமும் செப்டம்பரிலேயே தொடங்கிவிட்டது, டிசம்பர் 31ஆம் தேதிவரை இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். மாணவிகளின் குடும்ப வருமானம் ஆண்டுக்கு ரூ.2.5 லட்சத்திற்கும் மேல் இருக்கக் கூடாது.  ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த மாணவிகள் மட்டுமே இதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.

Government Student Schemes: தேவையான ஆவணங்கள்

ராஜஸ்தானில் இந்த இரு திட்டங்களுக்கும் விண்ணப்பிக்க, பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம், கல்விச் சான்றிதழ், சாதி சான்றிதழ், இருப்பிடச் சான்றிதழ், வருமானச் சான்றிதழ், வங்கி பாஸ்புக்கின் முன்பக்க நகல், கல்லூரி கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட ரசீது, படிப்பில் ஏதும் இடைவெளி இருந்தால் அதற்கான சான்று உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் தேவைப்படும்.

Government Student Schemes: விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறைகள்

- ராஜஸ்தானின் SSO தளத்தில் மாணவர்கள் தங்களின் கணக்கை தொடங்க வேண்டும். 

- SSO ID மற்றும் பாஸ்வேர்ட் உடன் உள்நுழைந்து, G2C சேவைகளில் உள்ள Scholorship Application தேர்வு செய்ய செய்ய வேண்டும்.

- அதன்பின் உங்களின் பக்கத்தில், ஆதார் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களையும் உள்ளீடு செய்ய வேண்டும். 

- அதன்பின் Apply Now ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, நீங்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி உள்ள திடட்டங்களின் விண்ணப்பங்களை தேர்வு செய்யவும். அதன்பின் அவற்றை ஆன்லைனிலேயே நிரப்பவும். தேவைப்படும்  ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்து சமர்பிக்கவும்.

- அனைத்தும் சரியாக இருக்கும்பட்சத்தில், விண்ணப்பத்தை சமர்பிக்கலாம். உங்களின் விண்ணப்பம் ஏற்கப்பட்டால் அத்திட்டத்தில் பயனராக இணைவீர்கள். மேலே குறிப்பிட்ட இரண்டு திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி டிசம்பர் 31 ஆகும்.

