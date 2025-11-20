பீகார் அரசியலின் சாணக்கியர்: நிதிஷ் குமார் 10 முறை முதல்வரானது எப்படி? முழு விவரம்

Nitish Kumar Political History: இந்திய அரசியலில் மிக நீண்ட காலம் முதல்வராக இருக்கும் தலைவர்களுள் ஒருவரான நிதிஷ் குமார், பீகார் அரசியலில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தியாகத் திகழ்கிறார். கூட்டணிகளை மாற்றினாலும், ஆட்சியைத் தக்கவைக்கும் அவரது அரசியல் சாதுரியம் அவரை 'சுஷாசன் பாபு' (நல்லாட்சியின் நாயகன்) என்று அடையாளப்படுத்தி உள்ளது. மார்ச் 3, 2000 அன்று முதன்முதலில் பதவியேற்றது முதல், நவம்பர் 2025 இல் 10-வது முறையாக பதவியேற்பது வரை (தற்போதைய சூழல் குறிப்பு) அவரது அரசியல் பயணம் வியக்கத்தக்கது.
யார் இந்த நிதிஷ் குமார்?
நிதிஷ் குமாரின் அரசியல் பயணம் என்ன?, நிதிஷ் குமார் முதன் முதலில் எப்பொழுது பீகார் முதல்வராகப் பதவியேற்றார்?, எத்தனை முறை முதல்வராக இருந்து உள்ளார்?, நிதிஷ் குமாரின் அரசியல் வெற்றியின் ரகசியம் என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
முதல் முறை பதவியேற்பு:
நிதிஷ் குமார் முதன்முதலில் மார்ச் 3, 2000 அன்று பீகார் முதல்வராகப் பதவியேற்றார். சமதா கட்சி (Samata Party) மற்றும் பாஜக ஆதரவுடன் அவர் ஆட்சியமைத்தாலும், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாததால் வெறும் 7 நாட்களில் (மார்ச் 10, 2000) பதவி விலக நேரிட்டது. அன்றிலிருந்து பீகாரின் அரசியல் நிலப்பரப்பில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முக்கிய நபராக இருந்து வருகிறார்.
நிதிஷ் குமார் அரசியல் பயணம்:
பல்வேறு கூட்டணி அரசாங்கங்கள் மூலம் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிப் பாதையை நோக்கி வடிவமைத்துக் கொண்டு வருகிறார். பாரதிய ஜனதா கட்சி (BJP) மற்றும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் (INC) போன்ற கட்சிகளுடன் மாறிவரும் கூட்டணி வைத்து ஆட்சி மற்றும் அரசியல் பயணத்தை மேற்கொண்டது அவரது வியுகத்திறனைப் பிரதிபலிக்கின்றன எனக் கூறலாம். அதாவது நிதிஷ் குமார் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) மற்றும் மகாகத்பந்தன் (Mahagathbandhan) என மாறி மாறி கூட்டணிகளை அமைத்து முதலமைச்சராகியுள்ளார்.
10 முறை முதல்வராக பதவியேற்ற நிதிஷ் குமாரின் பயணம்:
- மார்ச் 2000: (7 நாட்கள்) - பாஜக ஆதரவுடன்.
- நவம்பர் 2005 முதல் 2010: NDA கூட்டணி ஆதரவு (முழு பதவிக்காலம்).
- 2010 முதல் மே 2014 வரை: NDA கூட்டணி ஆதரவு (2014 மக்களவைத் தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு ராஜினாமா செய்தார்).
- பிப்ரவரி 2015 முதல் நவம்பர் 2015: மகா கூட்டணி ஆதரவு (காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி).
- நவம்பர் 2015 முதல் ஜூலை 2017: மகா கூட்டணி ஆதரவு (ஆர்ஜேடி (RJD) மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி).
- ஜூலை 2017 முதல் நவம்பர் 2020: மீண்டும் NDA கூட்டணிக்குத் திரும்பினார்.
- நவம்பர் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2022: NDA கூட்டணியில் மீண்டும் வெற்றி பெற்று பதவியேற்றார்.
- ஆகஸ்ட் 2022 முதல் ஜனவரி 2024: மீண்டும் மகா கூட்டணி (RJD, காங்கிரஸ் கூட்டணி) பக்கம் சென்றார்.
- ஜனவரி 2024 முதல் நவம்பர் 2025: மீண்டும் NDA கூட்டணியில் இணைந்து 9-வது முறையாகப் பதவியேற்றார்.
- நவம்பர் 2025 முதல் தற்போது வரை: 2025 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு NDA கூட்டணியில் 10-வது முறையாகப் பதவியேற்றுள்ளார்.
நிதிஷ் குமாரின் வெற்றியின் ரகசியம் என்ன?
நிதிஷ் குமாரின் அரசியல் பயணம் மற்ற தலைவர்களிடமிருந்து வேறுபட்டு நிற்க சில முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. அதைக்குறித்து பார்ப்போம்.
1. அரசியல் நெகிழ்வுத்தன்மை (Adaptability): நிதிஷ் குமாரைப் போல கூட்டணிகளை மாற்றுவதில் லாவகம் கொண்ட தலைவர்கள் குறைவு. அரசியல் சூழல், தனது கட்சியின் பலம் மற்றும் வாய்ப்புகளைப் பொறுத்து அவர் பாஜக அல்லது ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் (RJD) என எவருடனும் கூட்டணி அமைத்து, அதிகாரத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்கிறார்.
2. 'சுஷாசன்' (நல்லாட்சி) முத்திரை: குறிப்பாக அவரது இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பதவிக்காலத்தில், பீகாரின் சட்டம் ஒழுங்கு, சாலை உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக நலத் திட்டங்களில் அவர் கொண்டுவந்த மாற்றங்கள் மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு நற்பெயரைப் பெற்றுத் தந்தன. இதுவே அவரை நீண்ட காலம் அரசியலில் நிலைத்திருக்க வைத்தது.
3. கூட்டணி நிர்வாகம்: கூட்டணியில் பெரிய கட்சி எதுவாக இருந்தாலும் (பாஜக, RJD, காங்கிரஸ்) அதிகாரத்தின் மையப்புள்ளியாகத் தன்னைத் தக்கவைத்துக் கொள்வதில் அவர் கெட்டிக்காரர். தேவைப்படும்போது கொள்கை ரீதியான காரணங்களைக் கூறி கூட்டணியிலிருந்து விலகுவதும், மீண்டும் இணைவதும் அவரது உத்திகளில் ஒன்று.
4. தேர்தல் வியூகம்: சரியான நேரத்தில் பதவி விலகுவதும், சாதகமான சூழலில் மீண்டும் இணைவதும் அவருக்குக் கைவந்த கலை. பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் இதர சமூகத்தினரின் ஆதரவை சமமாகப் பெறுவது அவரது பலமாகும்.
5. அரசியல் சாதுரியம்: வெறும் 7 நாட்கள் நீடித்த முதல் பதவிக்காலத்தில் தொடங்கி, இன்று 10-வது முறையாக முதல்வராகப் பதவியேற்றிருப்பது வரை, நிதிஷ் குமாரின் பயணம் ஒரு அரசியல் பாடம். பீகார் போன்ற சிக்கலான அரசியல் களம் கொண்ட மாநிலத்தில், எந்தக் கட்சியும் தனிப்பெரும்பான்மை பெறாத சூழலில், தனது சாதுரியத்தால் தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருப்பது அவரது தனித்துவமான சாதனையாகும்.
