/நீட் வினாத்தாள் லீக் முதல் மாணவர் போராட்டம் வாபஸ் வரை... முழு டைம்லைன் இதோ

NEET Paper Leak CJP Protest Timeline: மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் இன்று ராஜினாமா செய்தது நாடு முழுவதும் பெரும் கொண்டாட்டத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் ஆதரவாளர்கள், மாணவர்கள், இளைஞர்கள் ஆகியோரின் ஒற்றுமையான தொடர் போராட்டத்தின் விளைவாக மத்திய அரசு அவர்களின் கோரிக்கைக்கு செவி சாய்த்துள்ளது.
இந்தச் சூழலில், நீட் வினாத்தாள் கசிவு முதல் மாணவர்களின் போராட்டம் நிறைவு வரை இதுவரை நடந்தவற்றை காலவரிசைப்படி இங்கு காணலாம்.
மே 3: இளநிலை நீட் தேர்வு உள்நாட்டிலும், வெளிநாட்டிலும் என மொத்தம் 5,432 மையங்களில் தேசிய தேர்வு மையம் சார்பில் நடத்தப்பட்டது. 22 லட்சம் பேர் இந்த தேர்வை எழுதினார்கள்.
மே 6-8: வினாத்தாள் கசிந்துவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. Guess Paper என்ற பெயரில் வெளியான வினாத்தாள் அப்படியே தேர்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதை போலவே இருந்தது.
மே 12: 2026 நீட் தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை ரத்து செய்தது. சிபிஐ விசாரணைக்கு மத்திய அரசு ஆணையிட்டது.
மே 15: மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். வேலியே பயிரை மெய்ந்தது போல நம்பத்தகுந்த கல்வியாளர்களே வினாத்தாளை கசியவிட்டதாக அப்போது அவர் பேசியிருந்தார். மறுபக்கம், இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், வேலையில்லாமல் இருக்கும் இந்திய இளைஞர்கள் கரப்பான்பூச்சிகளை போன்றவர்கள் என்றும்; அவர்கள் சமூக வலைதளங்களில் உட்கார்ந்து கொண்டு சிஸ்டம் குறித்து விமர்சிப்பார்கள் என கடுமையாக பேசியிருந்தார்.
மே 16: அமெரிக்காவின் பாஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்று பட்டம் பெற்ற இந்தியரான அபிஜித் தீப்கே (30), அமெரிக்காவில் இருந்துகொண்டு 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' என்பதை நகைச்சுவையாக பதிவிட்டார்.
மே 21: சில நாட்களிலேயே காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் சமூக வலைதளப் பக்கங்களை அதிகம் பேர் பின்தொடர தொடங்கினர். இன்ஸ்டாகிராமில் அதிக பாலோவர்ஸ்களை கொண்ட இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஒரு கட்சியாக சிஜேபி வளர்ந்தது.
ஜூன் 2: மும்பை உள்ளிட்ட சில நகரங்களில் நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக போராட்டம் நடைபெற்றது.
ஜூன் 6: அபிஜித் தீப்கே அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தார், காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் முதல் போராட்டத்தை வழிநடத்தினார். மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார், நூற்றுக்கணக்கானோர் அவருடன் இணைந்து அமைதி வழியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஜூன் 11: சிஜேபி 5 முக்கிய கோரிக்கைகளை வெளியிட்டது. நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு மற்றும் தேர்வு முறையில் மாற்றம் உள்ளிட்டவை அதில் அடங்கும்.
ஜூன் 20: சிஜேபி ஆதரவாளர்கள் முதல்முறையாக டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தை தொடங்கினர். நாடாளுமன்றத்திற்கு அருகே உள்ள பகுதியாகும். இங்குதான் டெல்லியில் தொடர்ந்து போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.
ஜூன் 21: கடும் பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் நீட் மறுதேர்வு நடைபெற்றது.
ஜூன் 25-28: சிஜேபிக்கு ஆதரவு பெருகுகிறது. மாணவர்கள், இளைஞர்கள் தன்னெழுச்சியாக வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பதை அடிப்படையாக வைத்து சிஜேபி போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்தியது.
ஜூன் 28: பிரபல சூழலியல் ஆர்வலரும், கல்விசார் சீர்திருத்தவாதியுமான சோனம் வாங்சுக், இளைஞர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக தொடர் உண்ணாவிரதத்தை ஜந்தர் மந்தரில் தொடங்கினார்.
DAY 4 UPDATE— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 1, 2026
I’m feeling ok, bit tired though.
Doctor said BP was low, I’ll increase water n salt intake. Sugar level is low at 66 but that’s because of no food for 3 days, as ketosis takes over body starts consuming fats etc. In prolonged fast it may consume muscles & organs… pic.twitter.com/j2ajv6dIj3
ஜூலை 9: நாடாளுமன்றம் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் ஜூலை 20ஆம் தேதி தொடங்கும் அன்று, நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி அமைதி பேரணிக்கு சோனம் வாங்சுக் அழைப்பு விடுத்தார்.
ஜூலை 16: நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகின. சோனம் வாங்சுக் உடல்நிலையை கருத்தில்கொண்டு தேவைப்பட்டால் அரசு தலையிடும் என டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
ஜூலை 18: டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்றி, சோனம் வாங்சுக் வலுக்கட்டாயமாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டுச் செல்லப்பட்டார். இதனால், டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ஜூலை 20: சிஜேபியின் மிகப்பெரிய மற்றும் பதற்றமிக்க நாடாளுமன்றம் நோக்கிய பேரணி நடைபெற்றது. ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் அந்த பேரணியில் ஈடுபட்டனர். அனுமதியின்றி பேரணி நடத்தியதாக போலீசார் தடியடி தாக்குதல் நடத்தினர். கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி கூட்டத்தை கலைத்தனர்.. இதனால் போராட்டக்காரர்கள் காயமடைந்தனர்.
ஜூலை 22: மாணவர்கள் போராட்டத்தில் இது முக்கிய நிகழ்வாகும். அதாவது, மும்பையில் ஒரு பெண்மணி போராட்டக்காரர்களை ஏற்றிச் செல்லும் வேனை மறித்து நின்று, அவர்களை விடுவிக்கும்படி போராடினார். இதன் வீடியோவும், புகைப்படமும் இணையத்தை அதிரவைத்தன.
ஜூலை 23: இந்தியாவில் 30க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் சிஜேபி பெயரில் போராட்டம் நடைபெற்றது. வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்க விரைவு நீதிமன்றம் அமைக்கப்படுவது குறித்தும், சீர்திருத்தங்களுடன் புதிய மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவரப்படும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருந்தார்.
ஜூலை 24: 26 நாள் தொடர் உண்ணாவிரதத்தை சோனம் வாங்சுக் நேற்று முடித்துக்கொண்டார். மத்திய அரசு கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றித் தரப்படும் என வாக்குறுதி அளித்திருந்தது.
ஜூலை 25: தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக மதியம் 2.30 மணியளவில் அறிவித்தார். இருப்பினும் மீதம் உள்ள கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவோம் என வாக்குறுதி அளித்தால் மட்டுமே போராட்டத்தை நிறைவுசெய்வோம் என சிஜேபி அறிவித்தது. தொடர்ந்து சிஜேபி - மத்திய அரசு இடையே பேச்சுவார்த்தை மாலையில் நடைபெற்றது.
பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் போராட்டக்காரர்கள் மீதான வழக்கு வாபஸ், நீட் வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக உயிரிழந்த மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு உள்ளிட்ட அனைத்து முக்கிய கோரிக்கைகளும் நிறைவேற்றப்படும் என மத்திய அரசு வாக்குறுதி அளித்துவிட்டதாக சிஜேபி அறிவித்தது.
Cockroach Janta Party withdraws its nationwide agitation with immediate effect— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 25, 2026
All demands of the Cockroach Janta Party have been accepted by the government:
1. Maximum possible compensation for families of NEET paper leak-related suicides
2. All FIRs by Central govt and…
தொடர்ந்து, மாணவர்களின் போராட்டம் முடிவுக்கு வருவாதகவும் சிஜேபி அறிவித்தது. ஜந்தர் மந்தரில் இருந்து மாணவர்களை வீடு திரும்பும்படி சிஜேபியினர் அறிவித்துள்ளனர்.