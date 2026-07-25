Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /நீட் வினாத்தாள் லீக் முதல் மாணவர் போராட்டம் வாபஸ் வரை... முழு டைம்லைன் இதோ

நீட் வினாத்தாள் லீக் முதல் மாணவர் போராட்டம் வாபஸ் வரை... முழு டைம்லைன் இதோ

CJP Protest Timeline: நீட் வினாத்தாள் கசிவு, காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் தோற்றம், அதன் வளர்ச்சி, அதன் போராட்டம் உள்ளிட்டவை தொடங்கி, இன்றைய தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா, மாணவர்களின் போராட்டம் நிறைவு வரை என இதுவரை நடந்தவற்றை காலவரிசைப்படி இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 25, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:26 PM IST
நீட் வினாத்தாள் லீக் முதல் மாணவர் போராட்டம் வாபஸ் வரை... முழு டைம்லைன் இதோ
Image Credit: CJP Protest Timeline | Images Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா ஒரு திருப்புமுனையா? வெறும் தலைப்புச்செய்தியா?
Dharmendra Pradhan1 hr ago
2
Dharmendra Pradhan1 hr ago
3
Dharmendra Pradhan2 hrs ago
4
NEET protest3 hrs ago
5
Dharmendra Pradhan3 hrs ago