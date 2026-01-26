English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • பத்ம ஸ்ரீ முதல் பாரத ரத்னா வரை! விருது பெற்றால் இவ்வளவு சலுகை கிடைக்குமா?

பத்ம ஸ்ரீ முதல் பாரத ரத்னா வரை! விருது பெற்றால் இவ்வளவு சலுகை கிடைக்குமா?

இந்தியாவின் உயரிய குடிமை விருதுகளான பாரத ரத்னா, பத்ம விபூஷன், பத்ம பூஷன் மற்றும் பத்ம ஸ்ரீ விருதுகள் பெறுவோருக்குக் கிடைக்கும் சலுகைகள் மற்றும் கௌரவங்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 26, 2026, 08:30 AM IST
  • பாரத ரத்னா முதல் பத்ம ஸ்ரீ வரை!
  • விருது பெறுவோருக்கு...!
  • கிடைக்கும் சலுகைகள் என்ன?

Trending Photos

12 பேருடன் காதல்..திருமணமாகி 2 ஆண்டில் விவாகரத்து! தமிழில் ஹிட் நாயகி-யார் தெரியுமா?
camera icon7
famous actress
12 பேருடன் காதல்..திருமணமாகி 2 ஆண்டில் விவாகரத்து! தமிழில் ஹிட் நாயகி-யார் தெரியுமா?
பாகிஸ்தானை முறியடித்து... இந்திய அணி புதிய சாதனை - அடேங்கப்பா...!
camera icon8
Ind vs NZ
பாகிஸ்தானை முறியடித்து... இந்திய அணி புதிய சாதனை - அடேங்கப்பா...!
Post Office PPF: மாதம் ரூ.7,000 முதலீடு செய்து ரூ.22 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் தரும் சூப்பர் திட்டம்
camera icon10
PPF
Post Office PPF: மாதம் ரூ.7,000 முதலீடு செய்து ரூ.22 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் தரும் சூப்பர் திட்டம்
பிப்ரவரி மாதம் லாங் லீவ் இருக்கு... இந்த 5 இடங்களுக்கு நிச்சயம் டூர் போகலாம்!
camera icon8
Travel Tips
பிப்ரவரி மாதம் லாங் லீவ் இருக்கு... இந்த 5 இடங்களுக்கு நிச்சயம் டூர் போகலாம்!
பத்ம ஸ்ரீ முதல் பாரத ரத்னா வரை! விருது பெற்றால் இவ்வளவு சலுகை கிடைக்குமா?

இந்தியாவில் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் சாதனையாளர்களை கௌரவிக்கும் வகையில், மத்திய அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடிமை விருதுகளை வழங்கி வருகிறது. நாட்டின் மிக உயர்ந்த விருதான பாரத ரத்னா தொடங்கி, பத்ம விபூஷன், பத்ம பூஷன் மற்றும் பத்ம ஸ்ரீ ஆகிய 4 விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. கலை, கல்வி, மருத்துவம், இலக்கியம், அறிவியல், விளையாட்டு, பொது சேவை மற்றும் சமூகப் பணி என பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்தவர்களுக்கு இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், இந்த ஆண்டுக்கான விருதுகள் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு இந்தியாவில் 131 பேர் பத்ம விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். 5 பேருக்கு பத்ம விபூஷண், 13 பேருக்கு பத்மபூஷண், 113 பேருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது  வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆச்சரியப்படுத்தும் விதமாக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 13 பேருக்கு விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விருதுகளை பெறுபவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான சலுகைகள் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | பத்ம விருதுகள் அறிவிப்பு... 14 தமிழக ஆளுமைகளுக்கு விருது - முழு விவரம் இதோ    

பாரத ரத்னா

இந்திய நாட்டின் மிக உயர்ந்த, அனைவராலும் மதிக்கப்படும் விருதான பாரத ரத்னா கலை, இலக்கியம், அறிவியல், பொதுச் சேவை மற்றும் விளையாட்டு போன்ற துறைகளில் மிகச்சிறந்த பங்களிப்பை வழங்குவோருக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஜவஹர்லால் நேரு, இந்திரா காந்தி, அன்னை தெரசா, சச்சின் டெண்டுல்கர் போன்றோர் இந்த விருதை பெற்றுள்ளனர். பாரத ரத்னா விருது பெறுவோருக்கு பணமாக எந்த ஒரு தொகையும் வழங்கப்படாது. இந்தியாவின் குடியரசு தலைவர் கையெழுத்திட்ட சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கம் மட்டுமே வழங்கப்படும். இருப்பினும் இந்த விருது பெறுவோர் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் வருமான வரி கட்ட தேவையில்லை. 

அதே போல ஏர் இந்தியா விமானங்களில் வாழ்நாள் முழுவதும், இந்தியாவிற்குள் பயணம் செய்ய முதல் வகுப்பில் இலவச டிக்கெட் வழங்கப்படும். இந்திய ரயில்களிலும் முதல் வகுப்பு அல்லது AC கோச்சில் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம். இந்தியாவில் உள்ள எந்த மாநிலத்திற்கு சென்றாலும், அவர்களுக்கு அரசு விருந்தினர் மாளிகை வழங்கப்படும். அங்கு தங்குமிடம், உணவு மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகள் போன்றவற்றிற்கான செலவுகளை அரசே ஏற்றுக்கொள்ளும். வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகங்களில் சிறப்பு வசதிகளை பெறவும், விமான நிலையங்களில் தனி வரிசையில் செல்லவும் உதவும் டிப்ளமேட்டிக் பாஸ்போர்ட் வழங்கப்படும். அரசு விழாக்களில் முன் வரிசையில் அமர்வதற்கு, அமைச்சர்களுக்கு இணையான அந்தஸ்தாகும் கிடைக்கும்.

பத்ம விருதுகள்

பாரத ரத்னாவுக்கு அடுத்த நிலையில் பத்ம விபூஷன், பத்ம பூஷன் மற்றும் பத்ம ஸ்ரீ ஆகிய விருதுகள் உள்ளன. பத்ம விபூஷன் மற்றும் பத்ம பூஷன் விருதுகள் நாட்டில் சிறந்த சேவைக்காக வழங்கப்படுகிறது. அதே போல  பத்ம ஸ்ரீ விருது குறிப்பிட்ட துறையில் சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கியதற்காக வழங்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக கமல்ஹாசனுக்கு பத்ம ஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. பாரத ரத்னாவை போலவே, மற்ற 3 பத்ம விருது பெறுவோருக்கும் எந்தவிதமான ரொக்கத்தொகையும் வழங்கப்படாது. குறிப்பாக பாரத ரத்னா விருதுக்கு கிடைப்பது போன்ற இலவச விமான அல்லது ரயில் பயண சலுகைகள் பத்ம விருது பெறுபவர்களுக்கு கிடைக்காது. 

பொதுவாக இவை ஒரு கௌரவ விருதாகவே பார்க்கப்படுகிறது. குடியரசு தலைவர் கையொப்பமிட்ட சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கம் வழங்கப்படும். மேலும் அரசு விழாக்களில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த விருதுகளை பெற்றவர்கள் தங்களது பெயருக்கு முன்னாலோ அல்லது பின்னாலோ விருது பெயரை பட்டமாக பயன்படுத்தக்கூடாது. எடுத்துக்காட்டாக பத்ம ஸ்ரீ என்று பெயருக்கு முன்னாள் போட்டுக்கொள்ள கூடாது.

மேலும் படிக்க | எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்களே உஷார்! பிப். 15 முதல் புதிய கட்டணங்கள்!                             

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Padma awardsPadma ShriBharat RatnaPadma Awards BenefitsCentral Govt

Trending News