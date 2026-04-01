திடீரென பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு.. லிட்டருக்கு இவ்வளவா? அதிர்ச்சியில் வாகன ஓட்டிகள்

Shell Petrol Diesel Price Hike Latest: மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் போர் பதற்றம் நிலவி வரும் நிலையில், ஷெல் நிறுவனம் அதிரடியாக பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தியுள்ளது. சமீபத்தில் நயாரா நிறுவனம் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தியிருந்தது.     

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 1, 2026, 05:27 PM IST

Shell Petrol Diesel Price Hike Latest: ஈரான் - அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி போர் தொடங்கி நடந்து வருகிறது. சுமார் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக  அங்கு போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இஸ்ரேல், அமெரிக்கா என இரு நாடுகளும் இணைந்து ஈரான் மீது போர் தொடுத்து வருகிறது. இதற்கு பதிலடி தாக்குதலை ஈரான் நடத்தி வருகிறது. 

போர் பதற்றம்

இதனால், பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இறப்பதோடு, மத்திய கிழக்கில் எரிவாயு உள்ளிட் பொருட்களின் தயாரிப்பு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.  ஈரான் ஜலசந்தியை முழுமையாக மூடியது. இதனால்,  சீனா, ஜப்பான், இநதியா உள்ளிட்ட ஆசிய நாடுகளுக்கு கடல் வழியாக எரிபொருள் கொண்டு செல்வதில் சிரமம் ஏற்ப்டடுள்ளது. இதனால், பல நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. நம் இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. 

மேலும், வட இந்தியாவில் பல்வேறு இடங்களில் பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு இருக்கிறது. ஆனால், மத்திய அரசும் எண்ணெய் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு இருப்பதாக நம்பிக்கை கொடுததது.  இதனால், மக்கள் சற்று நிம்மதியில் உள்ளனர்.  இருந்தாலும், சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து வருகிறது. ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் 160 டாலருக்கு மேல் வாங்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. 

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு

கச்சா எண்ணெய் விலை உயரும் போது, எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்திவிடும். ஆனால், கச்சா எண்ணெய் விலை பல மடங்கு உயர்ந்தாலும், பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இதுவரை பெட்ரோல்,இ டீசல் விலையை உயர்த்தவில்லை. இதற்கிடையில், மத்திய அரசும் பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரியை குறைத்தது. இதனால், பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரிக்காது என்ற நம்பிக்கை மக்களுக்கு ஏற்பட்டது. 

இந்த நிலையில், தற்போது பெட்ரோல், டீசல் விலையை ஷெல் நிறுவனம் அதிரடியாக உயர்த்தியது. ஷெல் நிறுவனம் துபாயைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனமாகும். இந்த நிறுவனம் தற்போது பெட்ரோல், டீசல் விலையை அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளது.  அதன்படி, பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.7.41 உயர்ந்துள்து. டீசல் லிட்டருகு ரூ.25.01 உயர்ந்துள்ளது. 

லிட்டருக்கு எவ்வளவு?

இதன் மூலம், ஷெல் பங்க்குகளில் சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 119.85 ரூபாயாகவும், டீசல் 123.52 ரூபாயாகவும் அதிகரித்துள்ளது. பவர் பெட்ரோலின் விலை ரூ.129.85 ஆக அதிகரித்துள்ளது.  கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு ஷெல் நிறுவனம் ஒரு லிட்டருக்கு ரூ.2 முதல் ரூ.2.50 வரை சிறிய அளவில் விலையை உயர்த்தியதை தொடர்ந்து, இந்த விலை உயர்வு வந்துள்ளது. 

சமீபத்தில் தான், நயாரா எண்ணெய் நிறவனம் (மார்ச் 27) பெட்ரோல், டீசல் விலையை அதிரடியாக உயர்த்தியது. அதவாடு, பெட்ரோல் விலையை ரூ.5 ஆகவும், டீசல் விலையை ரூ.3 ஆக உயர்த்தியது. இதன் மூலம், சென்னையில் நயாரா நிறுவனத்தின் பெட்ரோல் ரூ.108.82க்கும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.93.09 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், விமான எரிபொருள் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. 

இன்றைய (ஏப்ரல் 1) பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்

பெட்ரோல் விலை

டெல்லி - ரூ.94.77

மும்பை - ரூ.103.49

கொல்கத்தா - ரூ.104.99

சென்னை - ரூ.100.79

ஹைதராபாத் - ரூ.107.45

பெங்களூரு -  ரூ.102.9

டீசல் விலை

டெல்லி - ரூ.87.67

மும்பை - ரூ.90.03

கொல்கத்தா - ரூ.92.02

சென்னை - ரூ.93.48

ஹைதராபாத் - ரூ.95.7

பெங்களூரு - ரூ.90.99

கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்த போதிலும், அரசுக்க சொந்தமான எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இதுவரை விலைகளை உயர்த்தவில்லை. இந்தியா தனது கச்சா எண்ணெய் தேவைகளில் கிட்டதட்ட 88 சதவீதம் இறக்குமதி செய்வதால், பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதே நேரத்தில், மார்ச் மாதம் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையும் மத்திய அரசு உயர்லத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

