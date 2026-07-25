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Explained: தேர்வில் தோல்வி! Gen Z எடுக்கும் விபரீத முடிவு! தினமும் 40 மாணவர்கள் பலி.. தீர்வு என்ன?

Explained: நீட் உள்ளிட்ட போட்டித்  தேர்வுகளால் இந்தியாவில் மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றனர். குறிப்பாக, 2014 முதல் 2024ஆம் ஆண்டு வரை மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வது 80 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. எனவே, இதற்கான தீர்வு என்ன என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 25, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:54 PM IST
Explained: தேர்வில் தோல்வி! Gen Z எடுக்கும் விபரீத முடிவு! தினமும் 40 மாணவர்கள் பலி.. தீர்வு என்ன?
Image Credit: Students Suicide | Image Credit: AI

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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