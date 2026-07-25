/Explained: தேர்வில் தோல்வி! Gen Z எடுக்கும் விபரீத முடிவு! தினமும் 40 மாணவர்கள் பலி.. தீர்வு என்ன?

Explained: இந்தியாவில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வது 80 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக தரவுகளில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, தேர்வு தோல்வியால் ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கு 2,000 மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றனர் என கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த தரவுகள் பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் வெடித்துள்ள நிலையில், இந்த புள்ளி விவரங்கள் வெளியாகி இருப்பது கவலையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
இந்தியாவில் நீட் உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகள் மீதான சர்ச்சை நாளுக்கு நாள் தீவிரம் அடைந்து வருகிறது. நீட் வினாத்தாள் கசிவை கண்டித்தும், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக கோரியும் காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சியினர் மற்றும் பல்வேறு மாணவர் அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த போராட்டம் கடந்த சில நாட்களாகவே தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.
பல ஆண்டுகளாக நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு வலியுறுத்தி வருகிறது. இருந்தாலும், மத்திய அரசு இதுவரை அதற்கு சாதகமான எந்த முடிவையும் எடுக்கவில்லை. இதற்கிடையில், நீட் மட்டுமின்றி பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளின் அழுத்தம், தோல்வி பயம் மற்றும் எதிர்காலம் குறித்த அச்சம் காரணமாக இந்தியாவில் ஏராளமான மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வது பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, மாணவர் தற்கொலைகள் தொடர்பான புள்ளிவிவரங்கள் வெளியாகி கல்வி அமைப்பில் கடுமையான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. இந்த புள்ளிவிவரங்கள பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2014ஆம் ஆண்டில் 8,068 ஆக மாணவர் தற்கொலை எண்ணிக்கை, 2024ஆம் ஆண்டில் 14,488 ஆக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மட்டும் மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வது 80 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. இந்த தகவல் தேசிய குறறப் பதிவுகள் பணியகம் (NCRB) வெளியிட்டுள்ள இந்தியாவில் விபத்து மரணங்கள் மற்றும் தற்கொலைகள் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இதன் அடிப்படையில், 2014ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் சராசரியாக தினமும் 40 மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர். மேலும், 2014ஆம் ஆண்டு முதல் 2024ஆம் ஆண்டு வரை மொத்தம் 1.23 லட்சத்திற்கு அதிகமான மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இந்தியாவில் 2014 முதல் 2024 வரையிலான காலகட்டத்தில் 1.23 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துகொண்டனர். இவர்களில் ஐந்தில் ஒரு பங்கிற்கும் அதிகமானோர் தேர்வுகளில் தோல்வியடைந்ததே இதற்குக் காரணமாகும். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வது 80 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
|ஆண்டுகள்
|
மாணவர்கள் எண்ணிக்கை
|2014
|8,068 மாணவர்கள் தற்கொலை
|2015
|8,834 மாணவர்கள் தற்கொலை
|2016
|9,478 மாணவர்கள் தற்கொலை
|2017
|9,805 மாணவர்கள் தற்கொலை
|2018
|10,159 மாணவர்கள் தற்கொலை
|2019
|12,525 மாணவர்கள் தற்கொலை
|2020
|12,526 மாணவர்கள் தற்கொலை
|2021
|13,089 மாணவர்கள் தற்கொலை
|2022
|13,044 மாணவர்கள் தற்கொலை
|2023
|13,882 மாணவர்கள் தற்கொலை
|2024
|14,488 மாணவர்கள் தற்கொலை
மாணவர்களின் தற்கொலைக்கு பல காரணங்கள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக கல்வி அமைச்சகமே நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி,
மேற்கண்ட காரணங்கள் மாணவர்கள் தற்கொலைக்கு காரணமாக இருப்பதாக ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், மாணவர்கள் தற்கொலைகளில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு தேர்வில் தோல்வி அடைவதால் ஏற்படுகிறது என கூறப்பட்டுள்ளது.
ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது 2014 முதல் 2024ஆம் ஆண்டுக்கு இடையில் நிகழ்ந்த மாணவர் தற்கொலைகளில் தேர்வில் தோல்வி அடைந்ததை முதன்மையான காரணம் என்றும் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 21 சதவீதம் மாணவர்கள் தேர்வு தோல்வியால் தற்கொலை செய்து கொண்டது அதிகம் என தெரியவந்துள்ளது.
2021ஆம் ஆண்டை தவிர, ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேர்வில தோல்வி அடைந்ததால், 2000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் உயிரிழந்தனர் என தரவுகளில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தேர்வில் தோல்வி அடைந்ததால் 25,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தரவுகளில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இவர்களில் 55% பேர் 18 வயதுக்குக் குறைவானவர்கள் மற்றும் மேலும் 42% பேர் 18 முதல் 30 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் ஆவர் என புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தேர்வு தோல்வி என்பது வாழ்க்கையின் முடிவு அல்ல என்ற எண்ணத்தை மாணவர்களிடம் உருவாக்க வேண்டும் என்று கல்வியாளர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். மதிப்பெண்களை மட்டுமே வெற்றிக்கான அளவுகோலாக பார்க்கும் மனநிலையை மாற்ற வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர். இதனால், பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் மனநல ஆலோசகர்களை கட்டாயமாக நியமித்து தேர்வு காலங்களல் மாணவர்களுக்கு உளவியல் ஆலோசனைகள் வழங்க வேண்டும்.
மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றத்தில் இருக்கும் மாணவர்களை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்குவது முக்கியம் என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும், பெற்றோர்களும் குழந்தைகள் மீது தேவையற்ற அழுத்ததை கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். இது தொடர்பாக அவர்களுக்கும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்க வேண்டும் என கல்வியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
அதே நேரத்தில், தேர்வில் தோல்வி அடைந்த மாணவர்களுக்கு மறுதேர்வு, தொழிற்கல்வி, மாற்று படிப்புகள் உள்ளிட்ட வாய்ப்புகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். மனநல சேவைகள் மற்றும் தற்கொலை தடுப்பு உதவி மையங்கள் குறித்த தகவல்களும் மாணவர்களுக்கு எளிதில் கிடைக்கும்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலகர்ள வலியுறுத்துகின்றனர்.
(வாசகர்கள் கவனத்திற்கு: தற்கொலைக்கு முயல்வது வாழ்வில் எந்த பிரச்னைக்கும், எதற்கும் தீர்வல்ல. தற்கொலை எண்ணங்கள் எழுந்தால், சினேகா அமைப்பின் 044 -24640060 ஹெல்ப்லைன் எண்ணிற்கு தொடர்புக் கொள்ளலாம். மேலும், தமிழக அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-க்கும் தொடர்புகொண்டு நீங்கள் பேசலாம்)