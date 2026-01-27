Good News | அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் உயர்வுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்!

Central Government Employees News: மத்திய அரசு பொதுத்துறை பொதுக் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் (PSGICs) மற்றும் நபார்டு (NABARD) வங்கி ஊழியர்களுக்கான ஊதிய மாற்றத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதேபோல், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) மற்றும் நபார்டு வங்கியின் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதிய மாற்றத்திற்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அரசு ஊழியர்களுக்கான ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு?, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதியத்தில் என்ன மாற்றம்?, அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்து முழு விவரங்களையும் பார்ப்போம்.
நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அம்சங்கள்
மத்திய அரசு பொதுத்துறை பொதுக் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் (PSGICs) மற்றும் நபார்டு (NABARD) வங்கி ஊழியர்களுக்கான ஊதிய மாற்றத்திற்கும், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) மற்றும் நபார்டு வங்கியின் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதிய உயர்வுக்கும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் சுமார் 46,322 ஊழியர்கள், 23,570 ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் 23,260 குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் என மொத்தம் ஏராளமானோர் பயனடைவார்கள் என்று நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. உயர்ந்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவினங்களைச் சமாளிக்கவும், ஓய்வுக்காலத்திற்குப் பிறகு ஒரு கண்ணியமான வாழ்க்கைத் தரத்தைப் பேணவும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுத்துறை பொதுக் காப்பீட்டு நிறுவன ஊழியர்களுக்கான இந்த ஊதிய மாற்றம் 2022 ஆகஸ்ட் 1-ஆம் தேதி முதல் முன் தேதியிட்டு அமலுக்கு வருகிறது. இதன் மூலம் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் 14 சதவீத உயர்வு உட்பட, மொத்த ஊதியச் செலவினத்தில் 12.41 சதவீத அதிகரிப்பு இருக்கும். அதேபோல், நபார்டு மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி ஊழியர்களுக்கான ஊதிய மற்றும் இதர படிகளுக்கான மாற்றம் 2022 நவம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் அமலாகிறது. நபார்டு வங்கியின் குரூப் ஏ, பி மற்றும் சி பிரிவு ஊழியர்களுக்கு சுமார் 20 சதவீத ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும் என்றும், ரிசர்வ் வங்கி ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அடிப்படை ஓய்வூதியம் மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் 10 சதவீத உயர்வு வழங்கப்படும் என்றும் நிதி அமைச்சகம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது.
எத்தனை பேர் பயனடைவார்கள்?
அரசு ஊழியர்களுக்கான ஊதிய மாற்றம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதிய உயர்வு காரணமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர் பயனடைவார்கள் என எதிர்பர்க்கப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கை மூலம் விலைவாசி உயர்வு மற்றும் ஓய்வுக்காலத்திற்குப் பிந்தைய கண்ணியமான வாழ்க்கைத் தரத்தை உறுதி செய்யும்.
- 46,322 ஊழியர்கள்
- 23,570 ஓய்வூதியதாரர்கள்
- 23,260 குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன் பெறுவார்கள்.
ஊழியர்களுக்கான ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு?
பொதுத்துறை பொதுக் காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் மொத்த ஊதியச் செலவில் 12.41% அதிகரிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதில் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் (DA) 14% உயர்வு அடங்கும். இந்த ஊதிய உயர்வு 1 ஆகஸ்ட் 2022 முதல் முன் தேதியிட்டு நடைமுறைக்கு வருகிறது.
நபார்டு (NABARD) நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களான குரூப் A, B மற்றும் C பிரிவைச் சேர்ந்த அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் சுமார் 20% ஊதிய உயர்வு இருக்கும். இந்த ஊதிய உயர்வு 1 நவம்பர் 2022 முதல் முன் தேதியிட்டு நடைமுறைக்கு வருகிறது
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு?
ரிசர்வ் வங்கி (RBI) நிறுவனத்தில் பணிபுரந்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அடிப்படை ஓய்வூதியம் மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் (DR) 10% உயர்வு இருக்கும் என மத்திய நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
