உலக ஐயப்ப பக்தர்கள் மாநாடு: சபரிமலை மாஸ்டர் பிளான் ரெடி... பினராயி விஜய் பேசியது என்ன?

Sabarimala Master Plan: உலக ஐயப்ப பக்தர்கள் மாநாட்டில் சபரிமலை மாஸ்டர் பிளான் குறித்து கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் பேசியதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 20, 2025, 10:45 PM IST
  • உலக ஐயப்ப பக்தர்கள் மாநாடு இன்று நடந்தது.
  • சுமார் ரூ.1000 கோடிக்கான திட்டங்கள் அறிவிப்பு
  • ஜாதி, மதங்களை கடந்து மனிதநேயத்துடன் ஒன்றுகூடும் இடம் சபரிமலை - பினராயி

உலக ஐயப்ப பக்தர்கள் மாநாடு: சபரிமலை மாஸ்டர் பிளான் ரெடி... பினராயி விஜய் பேசியது என்ன?

Sabarimala Master Plan: கேரள மாநிலம் பத்தினம்தெட்டாவில் உலக ஐயப்ப பக்தர்கள் மாநாடு இன்று (செப். 20) நடைபெற்றது. திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டின் 75வது ஆண்டு விழாவின் ஒரு பகுதியாக இந்த மாநாடு நடத்தப்பட்டது. கேரள முதலமைச்சர் பினராயி இம்மாநாட்டில் கலந்துகொண்டார். 

மேலும், கேரளாவின் சபரிமலைக்கு யாத்திரை வரும் பக்தர்களின் வருகை ஆண்டுதோறும் அதிகமாகி வரும் சூழலில், அவர்கள் பாதுகாப்பாகவும், பிரச்னையின்றியும் யாத்திரை மேற்கொள்ள வளர்ச்சிப் பணிகளுக்காக சுமார் ரூ.1000 கோடி அளவிலான திட்டங்களை பினராயி விஜயன் இன்று அறிவித்துள்ளார்.

Sabarimala: மதுரை, திருப்பதியை போல சபரிமலை...

தொடர்ந்து, மாநாட்டில் தொடக்க உரை ஆற்றிய பினராயி விஜயன், "உலகம் முழுவதும் உள்ள பக்தர்களை சபரிமலை நோக்கி வரவழைக்கும் வகையில் இந்த வளர்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். அதுதான் இந்த மாநாட்டின் நோக்கமும் கூட" என்றார். தென்னிந்தியாவின் மதுரை, திருப்பதி போலவே சபரிமலையையும் ஒரு முக்கிய யாத்திரை தலமாக முன்னிறுத்துவதே மாநாட்டின் இலக்காகும். 

மேலும், ஜாதி, மதங்களை கடந்து மனிதநேயத்துடன் ஒன்றுகூடும் இடம் சபரிமலை என்றும் மக்கள் ஐயப்பனை வழிபட வைப்பதே மாநாட்டின் நோக்கம் என்றும் பேசினார்.
அதுமட்டுமின்றி சபரிமலை எப்படி மதங்களை கடந்து நிற்கிறது என்பதையும் பினராயி குறிப்பிட்டு பேசினார்.

Sabarimala: மதங்களை கடந்த நிற்கும் சபரிமலை

அவர் "ஐயப்பனுக்கு பாடப்பட்டும் தாலாட்டுப் பாடலான 'ஹரிவராசனம்' கடவுள் மறுப்பாளரான தேவராஜன் மாஸ்டரால் இசையமைக்கப்பட்டது. கிறிஸ்துவரான யேசுதாஸ் அப்பாடலை பாடினார். ஐயப்பன் சன்னதிக்கு பக்தர்கள் யாத்திரை செல்லும் வழியில் 'வாவர் நடா' இருக்கிறது" என்றார். ஐய்யப்பனுக்கு துணையாக இருந்ததாக நம்பப்படும் வாவர் என்பவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மசூதிதான் வாவர் நடா என்பது, அதை கடந்துதான் பக்தர்கள் ஐயப்பன் சன்னதிக்கு செல்கிறார்கள்.

Sabarimala: பகவத் கீதையை குறிப்பிட்டு பேசிய பினராயி

பினராயி விஜயன் தனது உரையில் பகவத் கீதையின் ஒரு வசனத்தை குறிப்பிட்டு காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜகவினரை கடுமையாக சாடினார். அவர் பேசியதாவது, "ஒரு உண்மையான பக்தர் எதையும் வெறுக்காதவர், அனைவரிடமும் நட்பாகவும் கருணையுடனும் இருப்பவர். மகிழ்ச்சி மற்றும் துக்கத்தைப் பொருட்படுத்தாதவர். சகிப்புத்தன்மை கொண்டவர்" என்றார். மேலும் அவர், "பகவத் கீதையில் சொன்னபடி பார்த்தால் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டவர்கள் பக்தர்கள் ஆவர், அதே நேரத்தில் மற்றவர்கள் வெறுமனே நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் போல் நடித்து இந்நிகழ்வைத் தடுக்க முயன்றனர். நல்வாய்ப்பாக, உச்ச நீதிமன்றம் அத்தகைய முயற்சிகளை தடுத்தது" என்றார்.

மேலும் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்து விரிவாக பேசிய பினராயி சபரிமலை, பம்பை, நிலக்கல், ஐயப்பன் சன்னதிக்கான பாரம்பரிய மலையேற்றப் பாதை ஆகிய இடங்களின் ஆன்மீக மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை மதிக்கும் அதே வேளையில், விரிவான வளர்ச்சியும் ஏற்படுத்தப்படும் என்றார். 

Sabarimala: சபரிமலை மாஸ்டர் பிளான்

சபரிமலையின் வளர்ச்சிக்காக மாஸ்டர் பிளான் ஒன்று செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்றும் அதில் சபரிமலை ரயில்வே, சபரிமலை ஏர்போர்ட், ரோப்கார் போன்ற பிற திட்டங்களும் அடங்கும் என்றும் அவர் பேசினார். இதுகுறித்து விரிவாக பேசிய அவர், "ஐயப்ப சன்னிதானம், பம்பா, மலையேற்றப் பாதையின் மேம்பாட்டிற்கான மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட செலவு 1,033.62 கோடி ரூபாய் ஆகும். கூடுதலாக, 2025–2030 காலகட்டத்திற்கான சபரிமலை மாஸ்டர் பிளானில், பக்தர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த சுமார் 314.96 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள திட்டங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன" என்றார். 

மேலும், இயற்கை அழகைப் பாதுகாத்து சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை தவிர்க்கும் அதே வேளையில், பக்தர்களின் எளிதான போக்குவரத்து, வாகன நிறுத்துமிடம், சுத்தமான நீர், சுகாதாரம், ஓய்வு மையங்கள், மருத்துவ வசதிகள் ஆகியவற்றை  வழங்குவதே இந்த மாஸ்டர் பிளானின் நோக்கம் என்றும் அவர் விவரித்தார். அரசு தொடர்ந்து தேவசம் போர்டை நவீனப்படுத்துவதிலும், அதன் வளர்ச்சிக்கும் நிதியை செலவிட்டு வருவதாகவும், அரசு இதுபோன்ற வாரியங்களை உருவாக்காவிட்டால் பல்வேறு தலங்கள் வளர்ச்சியடையாமல் இருந்திருக்கும், அதை நம்பியிருந்த மக்களும் வறுமையில் வாடியிருப்பார்கள் என்றும் அரசின் மீதான விமர்சனங்களை தகர்த்தெறிந்தார். 

