ஊதியம் உயர்வு... குஷியில் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் - மாநில அரசு அறிவிப்பு

Anganwadi Workers Salary Hike: அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்களுக்கான ஊதியத்தை அதிகரித்து கோவா மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 24, 2026, 02:21 PM IST
  • புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு அறிவிப்பு
  • ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் அமல்
  • இதனால், ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள்.

Goa Anganwadi Workers Salary Hike: கோவா அரசு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. கோவா மாநிலத்தில் பணிபுரியும் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், உதவியாளர்ளின் ஊதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு இயக்குநரகம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவின்படி, திருத்தப்பட்ட ஊதியக் கட்டமைப்பு 2026ஆம் ஆண்டு  ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும். 

இந்த நடவடிக்கையானது, அடிமட்ட அளவில் பெண் தொழிலாளர்களை பொருளாதார ரீதியாக மேம்படுத்துவதற்கும், அவர்களின் பங்களிப்புகளை அங்கீகரிப்பதற்கும் ஒரு முக்கிய முயற்சியாகக் கருதப்படுகிறது.

வெளிப்படைத்தன்மை

அங்கன்வாடி பணியாளர்களின் புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பின் மூலம், 2021ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட முந்தைய முறைக்கு பதிலாக, அரசு மிகவும் நடைமுறைக்கு உகந்த மற்றும் சேவை அடிப்படையிலான ஒரு முறையைச் செயல்படுத்தி உள்ளது.

இந்த திருத்தம் பொருளாதார வளர்ச்சியை உறுதி செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல், அனுபவம் மற்றும் பணிக்காலத்தின் அடிப்படையில் ஊக்கத்தொகைகளை வழங்குவதற்கான ஒரு நேர்மறையான அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆளுநரின் பெயரில் வெளியிடப்பட்ட இந்த உத்தரவுக்கு நிதித்துறையின் ஒப்புதலும் பெறப்ப்டது. இது நிர்வாக வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது.

முதலமைச்சர் அளித்த வாக்குறுதி

கோவா பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் போது முதலமைச்சர் பிரமோத் சாவந்த் அளித்த வாக்குறுதிக்கு இணங்கள் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தனது வாக்குறுதிகளை உரிய நேரத்தில் செயல்படுத்துவதன் மூலம், அடிமட்டப் பணியாளர்களின் நலனுக்கான தனது அர்ப்பணிப்பை அரசு வெளிப்படுத்தி உள்ளது. 

குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து, ஆரம்பக் கல்வி மற்றும் பெண்களின் ஆரோக்கியம் தொடர்பான முக்கிய பணிகளைச் செய்யும் அங்கன்வாடிப் பணியாளர்களுக்கு இந்த முடிவு மிகவும் முக்கியமானதாக அமைந்துள்ளது.

பணியாளர்களின் ஊதிய உயர்வு

அங்கன்வாடி பணியாளர்களின் புதிய ஊதிய கட்டமைப்பின் கீழ், முன்னதாக ரூ.4,500 மதிப்பூதியம் பெற்று வந்தனர். இதில் முக்கிய அரசின் பங்களிப்பாக ரூ.2,700 மற்றும் மாநில அரசின் பங்களிப்பாக ரூ.1,800 ஆகியவை அடங்கும். இதன்மூலம் அவர்களின் ஆரம்ப மொத்த மதிப்பூதியம் ரூ.15 ஆயிரம் ஆக உயரும். 

மேலும் அனுபவம் மற்றும் சேவையை பொறுத்து, இந்த தொகை மாதத்திற்கு, ரூ.23 ஆயிரம் வரை அதிகரிக்கலாம். இந்த உயர்வு அவர்களின் நிதி நிலையை வலுப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களின் உற்சாகத்தையும் பணியில் அர்ப்பணிப்பையும் அதிகரிக்கும்.

உதவியாளர்களின் ஊதிய உயர்வு 

அங்கன்வாடி உதவியாளர்களின் மதிப்பூதியமும் அதிகரிக்கும். அவர்களுக்கு முன்னர் மாதத்திற்கு ரூ.2,250 வழங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், இப்போது மாநில அரசு கூடுதலாக ரூ.6,250 வழங்கும். இதன்மூலம், அவர்களின் தொடக்க மதிப்பூதியம் ரூ.8,500 ஆக உயரும்.

மேலும் அனுபவத்தின் மூலம் ரூ.11,500 வரை அதிகரிக்கக்கூடும். அங்கன்வாடி சேவைகள் வெற்றிகரமாக செயல்படுவதற்கு உதவியாளர்களின் பங்கு கணிசமானது. எனவே அவர்களது பங்களிப்புக்கும், சம முக்கியத்துவத்தையும் இந்த நடவடிக்கை அடையாளப்படுத்துகிறது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

