கொழுந்துவிட்டு எரிந்த தீ... அணைவதற்குள் எஸ்கேப் பிளான் - பார் ஓனர்கள் தப்பி ஓடியது எப்படி?

Goa Night Club Fire Latest News Updates: கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு கோவா நகரத்தில் பெரும் அசம்பாவிதம் நடந்தேறியது. வடக்கு கோவாவின் பாகா பகுதியில் உள்ள Birch by Romeo Lane எனப்படும் நைட் கிளப்பில் சனிக்கிழமை (டிசம்பர் 6) இரவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
Goa Night Club Fire: தீ முழுமையாக அணையும் முன்...
பின்னிரவில் தீ விபத்து ஏற்படும்போது அங்கு சுமார் 100 பேர் அளவில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த தீ விபத்தில் 25 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக அவசர அழைப்பு முதல்முறையாக கிளப்பில் இருந்து இரவு 11:45 மணிக்கு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கோவாவில் அந்த நைட் கிளப் தீ விபத்தில் எரிந்துகொண்டிருந்த போதே, அந்த கிளப்பின் உரிமையாளர்களான சௌரப் லுத்ரா மற்றும் கௌரவ் லுத்ரா ஆகியோர் தாய்லாந்து நாட்டுக்கு தப்பிச்சென்றுவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இதுகுறித்து கோவா போலீசார் கூறுகையில், விபத்து ஏற்பட்ட 90 நிமிடங்களுக்குள் உரிமையாளர் இருவரும் விமான டிக்கெட்டை புக் செய்துவிட்டார்கள் என்றனர்.
Goa Night Club Fire: 90 நிமிடங்களில் டிக்கெட் புக் செய்த ஓனர்கள்
இதுகுறித்து போலீசார் செய்தித்தொடர்பாளர் நிலேஷ் ரானே கூறுகையில், "போலீசார் விசாரணையில், டிசம்பர் 7ஆம் தேதி அதிகாலை 1:17 மணிக்கு லுத்ரா சகோதரர்கள் MakeMyTrip மூலம் தாய்லாந்து டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ததாக தெரியவந்துள்ளது. கோவா காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு துறை தீயை கட்டுப்படுத்தவும் உள்ளே சிக்கியவர்களை மீட்கவும் போராடிக்கொண்டிருந்தபோது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்து கொண்டிருந்தனர்" என குற்றஞ்சாட்டினார்.
Goa Night Club Fire: அதிகாலையில் தப்பிச் சென்ற ஓனர்கள்
லுத்ரா சகோதரர்களின் தொழில் கூட்டாளியான அஜய் குப்தா என்பவரும், 5 பணியாளர்களும் தற்போது கைது செய்யப்பட்டு காவலில் எடுக்கப்பட்டுள்ளனர். லுத்ரா சகோதரர்கள் தலைமறைவாகி உள்ளனர். டிசம்பர் 7ஆம் தேதி அதிகாலை 5.30 மணியளவில், லுத்ரா சகோதரர்கள் இண்டிகோ விமானம் (6E-107) மூலம் தாய்லாந்து நாட்டின் புக்கெட் நகருக்குச் சென்றனர் என்று கோவா டிஜிபி அலோக் குமார் நேற்று முன்தினம் (டிசம்பர் 8) தெரிவித்தார். அவர்கள் விரைவாக நாட்டைவிட்டு வெளியேறியதன் மூலம் அவர்கள் விசாரணையைத் தவிர்க்கும் முயற்சியில் இறங்கியது தெளிவாகிறது என்றும் கூறினார். குற்றஞ்சாட்டப்படும் லுத்ரா சகோதரர்கள் அதிகாலை 5.30 மணிக்கு விமானத்தில் ஏறியிருக்கிறார்கள் என்றும் இதன்மூலம் தீ விபத்து ஏற்பட்ட உடனேயே, என்ன பாதிப்பு என்பது முழுமையாக தெரியும் முன்னரே அவர்கள் தப்பித்து ஓடியிருக்கிறார்கள் என போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
இருவரும் போலீசார் உதவியுடன் தப்பித்ததாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் முற்றிலும் ஆதாரமற்றவை என்று காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அறிக்கையின்படி, கோவா காவல்துறை மற்றும் பிற துறையினர் காலை 6 மணி வரை சம்பவ இடத்திலேயே இருந்தனர். தீயை அணைத்தல், உயிர் பிழைத்தவர்களை மீட்டனர் மற்றும் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களையும் மீட்டனர்.
இதற்கிடையில், டெல்லி நீதிமன்றம் சகோதரர்களுக்கு எந்த தற்காலிக பாதுகாப்பையும் வழங்க மறுத்து நேற்று உத்தரவிட்டது. அவர்களின் மனு இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று குறிப்பிட்டது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திருந்த தனது இரங்கல் தெரிவித்து சௌரப் லுத்ரா சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்துள்ளார். இருப்பினும், குடியேற்றப் பணியகம் விரைவாக இருவருக்கு எதிராக ஒரு லுக்அவுட் நோட்டீஸை வெளியிட்டது. தற்போது இன்டர்போல் உடன் தொடர்புகொண்டிருக்கும் கோவா காவல்துறை, இருவரையும் விரைவில் காவலில் எடுக்க முயற்சிப்பதாகக் கூறியுள்ளது. தற்போது அவர்களது பாஸ்போர்ட் முடக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் அவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச்செல்ல இயலாது.
மேலும் படிக்க | இரவு கேளிக்கை விடுதியில் திடீர் தீ - 25 பேரை க*வு வாங்கிய சோக சம்பவம்!
மேலும் படிக்க | டோல்கேட்டில் கட்டணம் செலுத்தாமல் இலவசமாக செல்வது எப்படி? முழு விவரம்!
மேலும் படிக்க | IMD Alert: டிசம்பர் 10, 11, 12, 13 தேதிகளில் இந்த மாநிலங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ