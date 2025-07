GoI and UNICEF: இளம் பருவத்தினரின் மன ஆரோக்கியத்திற்கு Peer-Support மிக முக்கியமானது

போபால், 22 ஜூலை 2025: இளைஞர்களின் வளர்ந்து வரும் மனநலத் தேவைகளுக்கான ஆதரவை வலுப்படுத்த, சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் (MoHFW), UNICEF மற்றும் தேசிய மனநலம் மற்றும் நரம்பியல் நிறுவனம் (NIMHANS) ஆகியவற்றுடன் இணைந்து, ராஷ்ட்ரிய கிஷோர் ஸ்வஸ்த்ய காரியக்ரம் (RKSK) திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே உள்ள இளம் பருவத்தினர் மற்றும் இளைஞர்களின் மனநலம் குறித்த தேசிய உண்மைத் தாளை 'நான் என் நண்பர்களை ஆதரிக்கிறேன்' (I Support My Friends) என்ற தலைப்பில் ஒரு துணைப் பயிற்சி தொகுதியுடன் இன்று போபாலில் நடந்த தேசிய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வெளியிட்டது.

உணர்ச்சி ரீதியான துயரத்தின் அறிகுறிகளைக் கண்டறிந்து, பச்சாதாபமான ஆதரவை வழங்கவும், சகாக்களை மேலும் உதவிக்கு இணைப்பதற்கும், அதே நேரத்தில் அவர்களின் சொந்த எல்லைகளையும் நல்வாழ்வையும் பாதுகாப்பதற்கும் நடைமுறைக் கருவிகளைக் கொண்டு இளம் பருவத்தினரை சித்தப்படுத்துவதன் அவசரத் தேவைக்கு இந்த இணைப்பு பதிலளிக்கிறது.

UNICEF-WHO உலகளாவிய வளத்திலிருந்து தழுவி, NIMHANS ஆல் சூழ்நிலைப்படுத்தப்பட்டு, ஒரு நாள் பயிற்சி "பார், கேளுங்கள், இணைப்பு" கட்டமைப்பைச் சுற்றி கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஊடாடும் செயல்பாடுகள், சூழ்நிலை அடிப்படையிலான கற்றல் மற்றும் வழிகாட்டப்பட்ட பிரதிபலிப்பு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி உணர்ச்சி எழுத்தறிவு, ஆதரவான தொடர்பு மற்றும் பொறுப்பான சகாக்களின் ஈடுபாட்டை வளர்க்கிறது.

வெளியீட்டு நிகழ்வில் பேசிய மத்தியப் பிரதேச சுகாதாரத் துறை இணையமைச்சர் திரு. என். சிவாஜி படேல், இளைஞர்களைக் கேட்டு ஆதரிப்பதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்து, "இன்று இளம் பருவத்தினர் கல்வியாளர்கள், குடும்பங்கள் அல்லது அவர்களின் சமூகச் சூழல்களில் இருந்து பெரும் அழுத்தங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். அவர்கள் பேசவும், கேட்கப்படவும், ஆதரிக்கப்படுவதாக உணரவும் அனுமதிக்கும் அமைப்புகளை நாம் உருவாக்க வேண்டும். அவர்களின் மன நலனில் முதலீடு செய்வது வெறும் கொள்கை முன்னுரிமை மட்டுமல்ல; அது ஒரு தார்மீகப் பொறுப்பு மற்றும் நமது பகிரப்பட்ட எதிர்காலத்திற்கான அர்ப்பணிப்பு" என்று கூறினார்.

