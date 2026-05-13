/தங்கம், வெள்ளி இறக்குமதி வரி... 15% உயர்வு - தங்கம் விலை எகிறப்போகுதா...?

Gold Silver Import Duty: தங்கம், வெள்ளி மற்றும் பிற விலை மதிப்பு வாய்ந்த உலோகங்களின் இறக்குமதி வரியை 6%இல் இருந்து 15%இல் ஆக மத்திய அரசு உயர்த்தி உள்ளது. மத்திய அரசின் இந்த முடிவுக்கான பின்னணியை இங்கு காணலாம்.
10% அடிப்படை சுங்க வரியுடன், 5% வேளாண் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு வரியையும் (AIDC) மத்திய அரசு விதித்துள்ளது. இறக்குமதி உயர்வு இன்று (மே 13) முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
தங்கம், வெள்ளி மற்றும் பிற விலை மதிப்பு வாய்ந்த உலோகங்களின் இறக்குமதி தொடர்பான பல்வேறு பிரிவுகளுக்கான இறக்குமதி வரியை மத்திய அரசு உயர்த்தி உள்ளது. குறிப்பாக, விலை உயர்ந்த உலோகங்கள், ஆபரண பாகங்கள் மற்றும் தொழில்துறை இறக்குமதிகள் தொடர்பான பல்வேறு கட்டண வகைகளில் இறக்குமதி வரி உயர்ந்துள்ளது.
இறக்குமதி வரி 6 சதவீதத்தில் இருந்து 15 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், தற்போது தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரியை உயர்த்தியதன் மூலம், இறக்குமதி குறைவது மட்டுமின்றி, இந்திய ரூபாய் மதிப்பை மேம்படுத்தவும் பயனளிக்கும்.
தங்கம், வெள்ளி, பிளாட்டினம் மற்றும் இவை தொடர்பான விலை மதிப்பு வாய்ந்த உலோகப் பொருள்கள், அத்துடன் நகை தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் கொக்கிகள், பிணைப்புகள், ஊசிகள் போன்ற நகைக் கூறுகள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையவைககும் இந்த இறக்குமதி வரியில் மாற்றம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கையால் தங்கம், வெள்ளி வர்த்தகர்கள், நகை உற்பத்தியாளர்கள், விலை மதிப்பு வாய்ந்த உலோகங்கள், அது தொடர்பான தொழில்துறை பொருள்களை கையாளும் பிற வணிகங்களுக்கான இறக்குமதி செலவுகிள் அதிகரிக்கும்.
இதன்மூலம், தங்கம் போன்ற விலை மதிப்பான உலோகங்களின் இறக்குமதியை ஓரளவு குறையும் எனலாம். சமீபத்தில், அவசியமின்றி தங்கத்தை வாங்குவதை பொதுமக்கள் குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என பிரதமர் மோடி சில நாள்களுக்கு முன் பேசியதை இத்துடன் பொருத்திப் பார்க்கலாம்.
அதிகளவில் தங்கத்தை இறக்குமதி செய்யும்போது நாட்டின் அந்நிய செலாவணி அதிகம் செலவிடப்படும். அதை எரிபொருள் போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு அதிக பயன்படுத்துவதற்காக, தங்கத்தை வாங்குவதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருந்தது.
2024-25 நிதியாண்டை ஒப்பிடுகையில், 2025-26 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் தங்க இறக்குமதி 2 சதவீதம் அளவிற்கு உயர்ந்தது. 2024-25 நிதியாண்டில் இருந்து 58 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் இருந்த தங்க இறக்குமதி, 2025-26 நிதியாண்டில் 71.98 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உயர்ந்திருக்கிறது. அதற்கு முன், தங்க இறக்குமதி 2022-23 நிதியாண்டில் சுமார் 35 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராகவும், 2023-24 நிதியாண்டில் 45.54 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராகவும் உள்ளது.
உலகளவில் சீனாவுக்கு அடுத்த இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. இந்திய மக்களுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பான சொத்தாக காலங்காலமாகவே தங்கம்தான் இருந்து வருகிறது. முக்கியமாக நகைத்துறை மற்றும் குடும்ப சேமிப்புகள் இந்தியாவில் தங்கத்திற்கு அதிக டிமாண்டை ஏற்படுத்துகிறது.