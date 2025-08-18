English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்தியாவுக்கு 'கோல்டன் ஜாக்பாட்' இந்த மாநிலத்தில் கொட்டிக்கிடக்கும் தங்கம்... புதிய கண்டுபிடிப்பு

Odisha Gold Mines: KGF போன்ற பெரிய தங்கச் சுரங்கங்கள் இந்த மாநிலத்திலும் அதிகம் கண்டறியப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதனால் இந்திய பொருளாதாரம் செழிப்படையும். 

இந்தியாவுக்கு 'கோல்டன் ஜாக்பாட்' இந்த மாநிலத்தில் கொட்டிக்கிடக்கும் தங்கம்... புதிய கண்டுபிடிப்பு

Odisha Gold Mines: கர்நாடகாவின் கோலார் தங்க வயல் குறித்து நீங்கள் பல கதைகளை கேட்டிருப்பீர்கள். சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளியான KGF, KGF2 போன்ற புனைவு சார்ந்த கமெர்ஷியல் திரைப்படங்களும் பல கோடிகளை அள்ளியது. இந்தியாவின் தங்க நகரம் என்றழைக்கப்பட்ட கோலார் தங்க வயல் தற்போது அதன் முக்கியத்துவம் ஓரளவு குறைந்துவிட்டது என்றே சொல்ல வேண்டும். 

Odisha Gold Mines: புதிய தங்க சுரங்கம் கண்டுபிடிப்பு

அந்த வகையில், ஒட்டுமொத்த நாட்டுக்கே தற்போது ஒரு நற்செய்தி வந்துள்ளது. நாட்டின் கிழக்கு பகுதியில் தற்போது புதிய தங்க இருப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. தற்போது வெளியாகி உள்ள தகவல்களின்படி, புதிய தங்கச் சுரங்கங்கள் பல ஒடிசாவில் கண்டறியப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

ஒடிசா மாநிலத்தின் சுந்தர்கர், நபரங்பூர், கியோஞ்சர், அங்குல், கோராபுட், தியோகர் (அடாசா-ராம்பள்ளி) ஆகிய பகுதிகளில் தங்கம் இருப்பு உள்ளதை இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம் உறுதி செய்துள்ளது. மேலும், மயூர்பஞ்ச், பவுத், மல்கன்கிரி, சம்பல்பூர் ஆகிய இடங்களில் தங்கத்திற்கான தேடுதல் இன்னும் நடைபெற்று வருகிறது. 

Odisha Gold Mines: 10 முதல் 20 மெட்ரிக் டன் இருப்பு இருக்கலாம்..

ஒடிசா சுரங்கக் கழகம், இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம் ஆகியவற்றுடன் கைக்கோர்த்து ஒடிசா அரசு இந்த சுரங்கங்களில் இருந்து கிடைக்கும் தங்கத்தை வணிகமயமாக்குவதற்கான திட்டங்களை விரைவுபடுத்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக, தியோகர் பகுதியில் உள்ள தங்க சுரங்கத்தை ஏலத்திற்கு விட ஒடிசா அரசு தயாராகி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

அடாசா-ராம்பள்ளி, கோபூர்-காஜிபூர் சுரங்கங்களில் எந்தளவிற்கு தங்கத்தின் இருப்பு இருக்கிறது என்பதை கண்டறிய தற்போது G3 எனப்படும் ஆரம்பகட்ட ஆய்வு நிலையில் இருந்து, G2 எனப்படும் பொது ஆய்வு நிலைக்கு இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம் மாற உள்ளது. ஒடிசாவில் தங்க இருப்புக்கள் எந்தளவிற்கு இருக்கிறது என்பது இன்னும் மதிப்பிடப்படவில்லை என்றாலும் கூட, 10 முதல் 20 மெட்ரிக் டன் வரை இருப்பு இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. தங்க இருப்புக்களை வெட்டியெடுக்கும் பணி விரைவில் தொடங்கும் என்றும் நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Odisha Gold Mines: ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம்? 

இந்தியா பெரும்பாலும் தங்கத்தை இறக்குமதியே செய்கிறது. உள்நாட்டு தங்க உற்பத்தி மிகக் குறைவாக உள்ளது. இதனால், இந்தியா அதற்கு அதிகளவில் வரி செலுத்த வேண்டியுள்ளது. கடந்த ஆண்டுகளில், சுமார் 700 மெட்ரிக் டன் முதல் 800 மெட்ரிக் டன் தங்கத்தை இந்தியா இறக்குமதி செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

2020ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, உள்நாட்டு உற்பத்தி ஆண்டுக்கு 1.6 டன் மட்டுமே இருக்கிறது எனலாம். ஒருவேளை, ஒடிசாவில் தங்க இருப்பு அதிகளவில் கண்டறியப்பட்டால், அது நிச்சயம் இந்தியப் பொருளாதாரத்திற்கு பெரும் ஊக்கமாக அமையும். குறிப்பாக ஒடிசா மாநிலத்திற்கும் இது பெரிய நன்மையை கொண்டுவரும். 

Gold MinesGold reservesIndia NewsOdishaIndian economy

