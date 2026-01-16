இனி வாகனங்களில் இது கட்டாயம்... விபத்துகளை தடுக்க அதிரடி பிளான் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு

Vehicle-to-Vehicle Technology: இந்தியாவில் ஜனவரி இரண்டாம் வாரத்தில் அதாவது, ஜனவரி 11ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 17ஆம் தேதிவரையிலான ஒருவார காலம், சாலை பாதுகாப்பு வாரமாக பின்பற்றப்படுகிறது. 1989ஆம் ஆண்டு முதல் சாலை பாதுகாப்பு வாரம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஜனவரி மாதமே, சாலை பாதுகாப்பு மாதமாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.
Road Safety Month: சாலை பாதுகாப்பு மாதம்
அந்த வகையில், ஜனவரி மாதங்களில் சாலை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த பொதுமக்களை நோக்கி பல்வேறு முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்படும். விபத்தில்லா இந்தியா என்ற தொலைநோக்கு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த சாலை பாதுகாப்பு மாதம் இருந்து வருகிறது. வாகனம் ஓட்டும்போது மது அருந்தியிருக்க கூடாது, வாகனம் ஓட்டும்போது சீட் பெல்ட் அணிய வேண்டும், பைக்கில் செல்வோர் நிச்சயம் இருவரும் ஹெல்மட் அணிய வேண்டும், இருச்சக்கர வாகனத்தில் இருவர் மட்டுமே பயணிக்க வேண்டும், அதிவேகத்தில் வாகனத்தை இயக்குதல் கூடாது போன்ற அடிப்படை சாலை விதிகளை மதிக்க வேண்டும் என மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும்.
Road Safety Month: மத்திய அரசின் புதிய பிளான்
பொதுவாக சாலை விதிகளை வாகன ஓட்டிகள் முறையாக பின்பற்றி அதை மதித்துச் செயல்பட்டாலே பெரும்பாலான விபத்துகளை தவிர்க்கலாம். இருப்பினும், விபத்துகளை தடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகளும் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் சாலைகளில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும், சாலை பாதுகாப்பை கருத்தில்கொண்டும் புதிய தொழில்நுட்பம் ஒன்றை செயல்படுத்த இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது.
Vehicle-to-Vehicle Technology: நிதின் கட்கரி கொடுத்த விளக்கம்
இதுகுறித்து மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதிஷ் கட்கரி அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இந்தியாவில் Vehicle-to-Vehicle (V2V) எனப்படும் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தை வாகனத்தில் பொருத்துவதை கட்டாயமாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இதை இந்த 2026ஆம் ஆண்டுக்குள் செயல்படுத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
Vehicle-to-Vehicle எனப்படும் V2V தொழில்நுட்பம் என்பதை வாகனங்கள் மிக நெருக்கமாக வரும்போது உடனே எச்சரிக்கை விடுக்கும். இந்த தொழில்நுட்பம் சாலையில் வாகனம் ஓட்டும்போது, வாகன ஓட்டிகள் ஒருவருக்கொருவர் பாதுகாப்பு எச்சரிக்கைகளை அனுப்ப வழிவகை செய்யும். இதனால் வாகனங்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று மோதிக்கொள்ளாமல் விபத்துகளைத் தடுக்க முடியும். இந்த தொழில்நுட்பம் முறையாக செயல்படுத்தப்பட்ட பின்னர், விமானத்தை இயக்கும் விமானிகள் மற்றும் விமான நிறுவனங்களுக்கு இடையே வான்வழியாக நடைபெறும் தகவல் தொடர்பை போன்று, சாலையிலும் வாகனங்கள் ஒன்றையொன்று தொடர்பு கொள்ள முடியும் என்று நிதின் கட்கரி இந்த தொழில்நுட்பம் குறித்து விளக்கி பேசினார்.
Vehicle-to-Vehicle Technology: இதனால் என்ன பயன்?
ஒவ்வொரு வாகனத்திலும் On-Board Unit (OBU) என்ற அமைப்பு பொருத்தப்படும். இதை பொருத்த ரூ.5 ஆயிரம் - ரூ.7 ஆயிரம் வரை செலவாகும் என கூறப்படுகிறது. இது வயர்லெஸ் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக பயன்படுத்தி, அருகில் உள்ள மற்ற வாகனங்களுக்கு அதன் இருப்பிடம், வேகம், செல்லும் திசை மற்றும் பிரேக்கிங் நிலை போன்ற தகவல்களை பரிமாற்றும். இதனால், வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு ஆபத்து வருவதற்கு முன்பே எச்சரிக்கை அடைய வழிவகை செய்யும் என கூறப்படுகிறது.
வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் சாலை விபத்துகளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை 50% அளவில் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து 28 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த போக்குவரத்து அமைச்சர்கள் கலந்துகொண்ட ஆலோசனை கூட்டம், மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தலைமையில் நடைபெற்றது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
