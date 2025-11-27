பெண்களுக்கு Good News.. இன்னும் 3 மாதங்களில் ரூ.2500 உதவித்தொகை திட்டம் தொடங்கும் -முதல்வர் உறுதி

Monthly Rs 2500 & Free Gas Cylinder News: டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா (CM Rekha Gupta), பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2,500 உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டம் மூன்று மாதங்களில் தொடங்கும் என்று உறுதியளித்துள்ளார். இந்தத் திட்டம் பாஜக தேர்தல் வாக்குறுதியில் இடம்பெற்றது மற்றும் கடந்த 8 மாதங்களில் முதன்முறையாக அதனைப் பற்றி தெரிவித்துள்ளார். முன்னாள் ஆம் ஆத்மி அரசு காலியாக விட்ட மாநில கருவூல நிலை மற்றும் நிதி சீராக்கம் காரணமாக திட்டத்தின் நடைமுறை அமைய தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா பெண்களுக்கு உதவித்தொகை திட்டம் குறித்து என்ன பேசினார்?, மாதந்தோறும் ரூ.2,500 உதவித்தொகை திட்டம் (Delhi women's monthly aid) எப்பொழுது தொடங்கும்?, குறைந்த விலையில் காஸ் சிலிண்டர் வழங்கும் திட்டம் எப்பொழுது ஆரம்பம்? மற்றும் டெல்லி மாநகராட்சியில் 12 வார்டுகளுக்கு இடைத்தேர்தல் (Delhi By-Election) குறித்து முழு விவரத்தையும் பார்ப்போம்.
பெண்களுக்கு உதவித்தொகை திட்டம் மற்றும் இலவச காஸ் சிலிண்டர்:
டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா மகளிர் உதவித்தொகை திட்டத்தை 3 மாதங்களில் தொடங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளார். மாதந்தோறும் ரூ.2,500 உதவித்தொகையை பெண்களுக்கு வழங்கும் இந்த திட்டம் பாஜகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியாகும். இதற்கு ரூ.5,100 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, மகளிர் சம்ரித்தி யோஜனை (Mahila Samriddhi Yojana) திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. முந்தைய ஆம் ஆத்மி அரசு காலியாகவிருந்த மாநில கருவூலத்தை நிரப்புவதற்கும், நகரத்தின் அடிப்படை கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கும் ஒரு வருடம் தேவை என அவர் குறிப்பிட்டார்.
கடந்த ஆண்டு டெல்லியில் பெண்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கும் முயற்சிகள் செய்யப்பட்டாலும், பல காரணங்களால் திட்டம் தாமதமடைந்தது. தற்போதைய அரசு பெண்களுக்கான உதவித்தொகை திட்டத்துடன் கூடிய காஸ் சிலிண்டர் (Subsidized Gas Cylinder) வழங்கும் திட்டத்தையும் விரைவில் நடைமுறைப்படுத்துவதை உறுதி செய்துள்ளது. மேலும், நகரின் சாலைகள், வடிகால்கள், கழிப்பறைகள் உள்ளிட்ட அடிக்கடி தேவையான உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தும் பணிகளும் முன்னெடுக்கப்படும்.
பாஜக தேர்தல் வாக்குறுதிகள் மற்றும் பின்னணி:
- பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2,500 உதவித்தொகை.
- ரூ.500-க்கு காஸ் சிலிண்டர் மற்றும் ஹோலி, தீபாவளிக்கு தலா ஒரு சிலிண்டர் இலவசம்.
ஆம் ஆத்மி அரசு தேர்தல் வாக்குறுதிகள் மற்றும் பின்னணி:
- கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் ரூ.1,000 மாத உதவித்தொகை திட்டத்தை அறிவித்தது.
- தேர்தல் அறிக்கையில், வெற்றி பெற்றால் ரூ.2,000 (ரூ.1,000 + கூடுதலாக ரூ.1,000) வழங்கப்படும் எனத் தெரிவித்தது.
டெல்லி சட்டசபை தேர்தல் வெற்றி:
- பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற்ற டெல்லி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், ஆம் ஆத்மி கட்சியை வீழ்த்தி பாஜக அமோக வெற்றி பெற்றது.
- 27 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பாஜக ஆட்சி அமைத்தது.
- பிப்ரவரி 20 அன்று ரேகா குப்தா டெல்லியின் 9வது முதல்வராகப் பதவியேற்றார்.
மாதந்தோறும் ரூ.2,500 உதவித்தொகை திட்டம் தொடங்குவதில் ஏன் தாமதம்?
- சர்வதேச மகளிர் தினமான மார்ச் 8 ஆம் தேதி, தகுதியுள்ள பெண்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் ரூ.2,500 டெபாசிட் செய்யப்படும் என முதல்வர் ரேகா குப்தா முதலில் அறிவித்தார். ஆனால், அது நடக்கவில்லை.
- மார்ச் 8 ஆம் தேதி, "மகிளா சம்ரித்தி யோஜனா" திட்டத்தைச் செயல்படுத்த ரூ.5,100 கோடி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்ய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது.
- இன்று வரை மகளிர் உதவித்தொகை திட்டமோ அல்லது மானிய விலையில் காஸ் சிலிண்டர் வழங்கும் திட்டமோ தொடங்கப்படவில்லை.
உதவித்தொகை திட்டம் குறித்து முதல்வரின் உறுதி என்ன?
முதல்வர் பதவியேற்ற பிறகு கடந்த 8 மாதங்களில் முதல்முறையாக இப்போதுதான் மகளிர் உதவித் திட்டம் குறித்து பேசியுள்ளார். தனது அரசு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம், இலவச மின்சாரம் மற்றும் நீர் விநியோகம் போன்ற அடிப்படைத் தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து வருவதாகவும், இதன் தொடர்ச்சியாக அடுத்த 3 மாதங்களுக்குள் மகளிர் உதவித்தொகை மற்றும் மானிய விலையில் காஸ் சிலிண்டர் திட்டங்கள் தொடங்கப்படும் என்றும் அவர் உறுதி அளித்துள்ளார்.
உதவித்தொகை திட்டம் குறித்து முதல்வர் ரேகா குப்தாவின் முக்கிய அறிவிப்புகள்:
மகளிர் உதவித்தொகை: பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2,500 உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டம், இன்னும் 3 மாதங்களில் தொடங்கும் என முதல்வர் ரேகா குப்தா உறுதி அளித்துள்ளார்.
தாமதத்திற்கான காரணம்: முந்தைய ஆம் ஆத்மி அரசு மாநில கருவூலத்தை காலியாக விட்டுச் சென்றதே இத்திட்டத்தைத் தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்படக் காரணம் என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
நிதியை சீராக்க கால அவகாசம்: நிதி நிலையைச் சீராக்கக் குறைந்தது ஒரு வருடமாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரசார உரை: டெல்லி மாநகராட்சி இடைத்தேர்தலுக்கான பிரசாரத்தின்போது, பாஜக வேட்பாளரை ஆதரித்துப் பேசியபோது இந்தக் கருத்துகளைத் தெரிவித்தார்.
பெண்களுக்கான உதவித்தொகை திட்டம் காலவரிசை அட்டவணை:
- 2023: தமிழக அரசு மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் மாதம் ரூ.1,000 உதவித்தொகையுடன் தொடங்கியது.
- 2023 மார்ச்: டெல்லி ஆம் ஆத்மி அரசு 18 வயது நிரம்பிய பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,000 உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்தை அறிவித்தது.
- 2023 மார்ச்: ரூ.2,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, உதவித்தொகை திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.
- 2023-2024: திட்டம் பல காரணங்களால் தாமதம் அடைந்தது.
- 2024 பிப்ரவரி: டெல்லி சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பாஜக வெற்றி; 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தேசிய தலைநகரில் ஆட்சி சேர்ந்தது.
- 2024 பிப்ரவரி 20: ரேகா குப்தா டெல்லியின் 9வது முதல்வராக பதவியேற்றார்.
- 2024 மார்ச் 8: சர்வதேச மகளிர் தினம்; ரூ.2,500 உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் தொடங்கவில்லை.
- 2024 மார்ச் 8: முதல்வர் தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ரூ.5,100 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு மகளிர் சம்ரித்தி யோஜனா அங்கீகாரம்.
- 2024 மார்ச் 29-30: டெல்லி மாநகராட்சியில் காலியாக உள்ள 12 வார்டுகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
- 2025 நவம்பர்: அடுத்த 3 மாதங்களில் மகளிர் உதவித்தொகை மற்றும் மானிய விலையில் காஸ் சிலிண்டர் வழங்கும் திட்டங்கள் தொடங்கப்படும் என உறுதி.
