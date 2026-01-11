EV பைக், கார் வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு நற்செய்தி... மத்திய அரசின் அதிரடி பிளான்

EV Integrated Terminals In Delhi Mumbai Expressway: பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு உள்ளிட்ட எரிபொருள்களில் இயங்கும் வாகனங்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது. வாகனங்களில் இருந்து உமிழப்படும் கார்பன் சுற்றுச்சூழலுக்கு நீண்டகால பாதிப்பை அளிக்கலாம் என ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன. எனவே, பலரும் தற்போது பேட்டரிகளால் இயங்கும் பைக், கார்கள் என மின்சார வாகனங்களை வாங்க ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
இருப்பினும், மின்சார வாகனங்கள் வீட்டிற்கு அருகே பயன்படுத்துவதற்கும், குறைந்த தூரங்களுக்கு செல்வதற்கும் மட்டுமே அதிகம் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. தற்சமயம் குறைந்த அளவிலான பேட்டரி நிலையங்கள் மற்றும் பழுதுநீக்கும் மையங்கள் இருப்பதால் நீண்ட தூரம் மின்சார வாகனத்தை இயக்க தயக்கம் காட்டுகின்றனர். மின்சார வாகனங்கள் வாங்குவதற்கும், அதை பராமரிப்பதற்கும் மற்ற வாகனங்களை ஒப்பிடுகையில் அதிகம் செலவாகும். இத்தகைய காரணங்கள் இருப்பதால் மின்சார வாகனங்கள் மீதான ஆர்வம் தொடர்ச்சியாக குறையத் தொடங்குகிறது என்றும் கூறப்படுகிறது. இது சந்தையிலும் எதிரொலிப்பதாக ஆட்டோமொபைல் சார்ந்த வல்லுநர்களும் தெரிவிக்கின்றனர்.
EV Integrated Terminals: மத்திய அரசின் அதிரடி பிளான்
எனவே, சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் மின்சார வாகனங்களை வாங்குவதை ஊக்குவிப்பதற்கும், அதுசார்ந்த உள்கட்டமைப்புகளை வளர்ப்பதற்கும் மத்திய, மாநில அரசுகள் சீரிய முன்னெடுப்புகளை எடுக்க வேண்டும் என பல தரப்பில் இருந்து கோரிக்கைகள் எழுந்தன. இந்நிலையில், தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் மின்சார வாகனப் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு ஒரு அதிரடி மாற்றத்தைக் கொண்டு வர இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
குறிப்பாக, நம் நாட்டில் மின்சார வாகனங்களின் விற்பனை நகரப்பகுதிகளில் அதிகரித்து வருகிறது. கிராமப்புறங்களில் இன்னும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு விற்பனை சூடுபிடிக்கவில்லை. முன்னர் பார்த்தது போல் குறைவான சார்ஜிங் நிலையங்கள் மற்றும் சர்வீஸ் செய்யும் மையங்கள் குறைந்த அளவில் இருப்பதே முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. மக்கள் மனதில் இருக்கும் தயக்கத்தைப் போக்கும் வகையில், மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை அமைச்சகம் ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது.
EV Integrated Terminals: ஒருங்கிணைந்த முனையங்களில் உள்ள வசதிகள்
அதன்படி, இனி தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் மின்சார வாகனங்களுக்காகவே பிரத்யேகமான 'ஒருங்கிணைந்த முனையங்கள்' அமைக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த ஒருங்கிணைந்த முனையங்களில் வாகனங்களை விரைவாக சார்ஜ் செய்யும் வசதி ஏற்படுத்தி தரப்படும். அதேநேரத்தில், மின்சார வாகனத் தொழில்நுட்பத்தில் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்கள் மூலம் பழுதுபார்க்கும் சேவைகளும் வழங்கப்படும். தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் வாகன உற்பத்தியாளர்களுடன் இணைந்து இந்த மையங்கள் நிகழ்நேர அடிப்படையில் செயல்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
1,300 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள டெல்லி - மும்பை அதிவிரைவுச் சாலை தற்போது கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. முதற்கட்டமாக மின்சார வாகனங்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த முனையங்கள் டெல்லி - மும்பை அதிவிரைவுச்சாலையில் அமைக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
EV Integrated Terminals: நாடு முழுக்க விரைவில் வரும்
டெல்லி - மும்பை அதிவிரைவுச் சாலையில் மொத்தம் 93 இடங்களில் மின்சார வாகனங்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த முனையங்கள் அமைய உள்ளன. ஒவ்வொரு 50 கி.மீ., தூரத்திற்கும் சாலைகளின் இரு பக்கங்களிலும் இந்த முனையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இங்கு மின்சார வாகனங்களுக்கான முனையங்கள் வெற்றிகரமாக செயல்பட தொடங்கும்பட்சத்தில், தமிழகம் உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலைகளிலும் இந்த வசதி விரிவுபடுத்தப்படும் என கூறப்படுகிறது.
நெடுஞ்சாலைகளில் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் அமைய உள்ள இந்த ஒருங்கிணைந்த முனையங்கள், மின்சார வாகன உரிமையாளர்கள் எவ்வித பயமுமின்றி, எவ்வித தயக்கமும் இன்றி நீண்ட தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்ள பெரும் உத்வேகத்தை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, எரிபொருள் சிக்கனம் எனப் பல நன்மைகளைக் கொண்ட மின்சார வாகனங்களை வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு, மத்திய அரசின் இந்த முன்னெடுப்பு நிச்சயம் நற்செய்தியாக அமைந்துள்ளது.
