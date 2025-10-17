English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  அரசு ஊழியர், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நற்செய்தி! அமைச்சரவை ஒப்புதல்.. அதிகரிக்கும் சம்பளம்

அரசு ஊழியர், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நற்செய்தி! அமைச்சரவை ஒப்புதல்.. அதிகரிக்கும் சம்பளம்

DA And DR Hike: மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி நிவாரணம் (DR) ஆகியவற்றில் 3% உயர்வை அசாம் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன் முழுவிவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Oct 17, 2025, 04:04 PM IST

அரசு ஊழியர், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நற்செய்தி! அமைச்சரவை ஒப்புதல்.. அதிகரிக்கும் சம்பளம்

Assam Cabinet Approved DA Hike: அசாம் அமைச்சரவை அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 3% அதிகரித்து 58% ஆக உயர்த்தியுள்ளது, இது ஜூலை 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வருகிறது. மாநில ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) ஆகியவற்றில் 3% உயர்வை அசாம் அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.

அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு:

அசாம் சேவைகள் (ROP) விதிகள், 2017 இன் படி, ஜூலை 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில், அனைத்து அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரண (DR) உயர்வையும் அமைச்சரவை அங்கீகரித்தது.

அகவிலைப்படி உயர்வு மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணம்  உயர்வின் முக்கிய விவரங்கள்:

அதிகரிப்பு : 3 சதவீதம்

புதிய விகிதம்: அகவிலைப்படி/டிஆர் விகிதம் அடிப்படை ஊதியம்/ஓய்வூதியத்தில் முந்தைய 55% இலிருந்து 58% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

அமுலுக்கு வரும் தேதி: திருத்தப்பட்ட விகிதம் ஜூலை 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

பயனாளிகள்: மாநில அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள்.

அசாம் அமைச்சரவையின் நோக்கம்: 

பண்டிகை காலத்திற்கு சற்று முன்னதாக, பயனாளிகளுக்கு நிதி நிவாரணம் வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி நிவாரணம் அதிகரிக்கப்பட்டு உள்ளது.

