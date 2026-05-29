/DA Hike: அரசு ஊழியர்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்! 9% வரை உயர்ந்த அகவிலைப்படி -யாருக்கு எவ்வளவு?

Jharkhand DA Hike Updates: ஜார்கண்ட் அரசு 5, 6 மற்றும் 7-வது ஊதியக் குழுக்களின் கீழ் 9% வரை டிஏ-வை உயர்த்தியுள்ளது. உத்தரபிரதேசம் மற்றும் அருணாச்சல பிரதேச அரசுகள் அகவிலைப்படியை 60% ஆக உயர்த்தியுள்ளன. இது ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வருகிறது. மகாராஷ்டிராவும் டிஏ உயர்வை அறிவித்துள்ளது.
Dearness Allowance Hike News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது பாதிக்கான அகவிலைப்படி (DA) உயர்வுக்காகக் காத்திருக்கும் நிலையில், மாநில அரசுகள் போட்டிப் போட்டுக் கொண்டு தங்களது ஊழியர்களுக்கு அடுத்தடுத்து அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகின்றன. செப்டம்பர் அல்லது அக்டோபர் மாதத்தில் மத்திய அரசின் டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படும் சூழலில், ஜார்கண்ட், அருணாச்சல பிரதேசம், உத்தரபிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்கள் ஏற்கனவே தங்களின் ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியை உயர்த்தி அறிவித்துள்ளன. இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு, எந்தெந்த மாநிலங்களில் எவ்வளவு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது, இதனால் யாருக்கெல்லாம் லாபம் என்பது குறித்த முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம்.
அகவிலைப்படி உயர்வில் ஜார்கண்ட் மாநில அரசு தனது ஊழியர்களுக்குப் மிகப்பெரிய பரிசை வழங்கியுள்ளது. அம்மாநில அமைச்சரவை கூட்டத்தில், வெவ்வேறு ஊதியக் குழுக்களின் கீழ் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு 9 சதவீதம் வரை டிஏ உயர்த்த ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி 58%-லிருந்து 60% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது (2% உயர்வு).
டிஏ 257%-லிருந்து 262% ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது (5% உயர்வு).
இதில் தான் மிகப்பெரிய அளவில் 9% உயர்த்தப்பட்டு, அகவிலைப்படி 474%-லிருந்து 483% ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த முடிவின் மூலம் ஜார்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் நேரடியாகப் பலன் அடைவார்கள்.
அருணாச்சல பிரதேச அரசு கடந்த மே 6 அன்று தனது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை (DR) 2% உயர்த்தி அறிவித்தது. இந்த உயர்வு கடந்த ஜனவரி 1, 2026 முதல் முன் தேதியிட்டு அமலுக்கு வருகிறது.
இதன் மூலம் ஊழியர்களின் டிஏ 58%-லிருந்து 60% ஆக உயர்ந்துள்ளது. மாநில அரசின் இந்த முடிவால் சுமார் 69,248 வழக்கமான ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள். இதில் அருணாச்சல பிரதேச அரசின் கீழ் பணிபுரியும் அகில இந்திய சேவை அதிகாரிகள், மத்திய அரசுப் பணியில் இருந்து மாநில அரசுக்கு அயல்வணியில் (Deputation) வந்த ஊழியர்கள் மற்றும் அனைத்து ரெகுலர் ஊழியர்களும் அடங்குவர்.
நாட்டின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தரபிரதேசத்திலும் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான அரசு, ஊழியர்களின் அகவிலைப்படியை 58%-லிருந்து 60% ஆக உயர்த்தியுள்ளது. அருணாச்சல பிரதேசத்தைப் போலவே இந்த உயர்வும் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அதிரடி அறிவிப்பால் உத்தரபிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுமார் 8 லட்சம் அரசு ஊழியர்களும், 4 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் (மொத்தம் 12 லட்சம் பேர்) பயன்பெறுவார்கள். இதனால் இவர்களின் மாதாந்திர சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத் தொகை கணிசமாக உயரவுள்ளது. இதேபோல் மகாராஷ்டிரா அரசும் தங்களது ஊழியர்களுக்கான டிஏ உயர்வை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
பல்வேறு மாநிலங்கள் அறிவித்துள்ள அகவிலைப்படி உயர்வின் சுருக்கமான விபரம் கீழே உள்ள அட்டவணையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
|
மாநிலம்
|
பழைய டிஏ (%)
|
புதிய டிஏ (%)
|
மொத்த உயர்வு
|
அமலுக்கு வரும் தேதி / பயனாளிகள்
|ஜார்கண்ட் (7-வது ஊதியக்குழு)
|58%
|60%
|2%
|மாநில அரசு ஊழியர்கள் & ஓய்வூதியதாரர்கள்
|ஜார்கண்ட் (6-வது ஊதியக்குழு)
|257%
|262%
|5%
|6-வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் உள்ள ஊழியர்கள்
|ஜார்கண்ட் (5-வது ஊதியக்குழு)
|474%
|483%
|9%
|5-வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் உள்ள ஊழியர்கள்
|அருணாச்சல பிரதேசம்
|58%
|60%
|2%
|ஜனவரி 1, 2026 முதல் (69,248 ஊழியர்கள்)
|உத்தரபிரதேசம்
|58%
|60%
|2%
|ஜனவரி 1, 2026 முதல் (12 லட்சம் ஊழியர்கள் & ஓய்வூதியதாரர்கள்)
மாநில அரசுகள் அடுத்தடுத்து டிஏ உயர்வை அறிவித்து வருவதால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்பு இரட்டிப்பாகியுள்ளது. வழக்கமாக மத்திய அரசு ஆண்டுக்கு இருமுறை (ஜனவரி மற்றும் ஜூலை) அகவிலைப்படியை மாற்றியமைக்கும். நடப்பு ஆண்டின் இரண்டாவது பாதிக்கான (ஜூலை 2026) அறிவிப்பு, வழக்கம்போல செப்டம்பர் இறுதி அல்லது அக்டோபர் மாத பண்டிகைக் காலத்தில் வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது. மாநில அரசுகளின் இந்த 60% டிஏ மைல்கல் அறிவிப்பு, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு கணக்கீட்டிலும் எதிரொலிக்கும் என்பதால் ஊழியர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது.
