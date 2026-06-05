/போக்குவரத்து அபராதம் 50% தள்ளுபடி! ஜூன் 21 முதல் ஜூலை 10 வரை தான் டைம்! KA அரசு அதிரடி

பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலம் முழுவதும் உள்ள வாகன உரிமையாளர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தியை கர்நாடக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது நிலுவையில் உள்ள போக்குவரத்து அபராதங்களைச் செலுத்துவதற்கான 50% தள்ளுபடி திட்டத்தை கர்நாடக அரசு மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவு வியாழக்கிழமை (ஜூன் 04) பிறப்பிக்கப்பட்டது.
இத்திட்டம் ஆயிரக்கணக்கான வாகன ஓட்டிகளுக்குப் பயனளிப்பதோடு, பல்வேறு துறைகளின் கீழ் நிலுவையில் உள்ள பழைய போக்குவரத்து அபராதத் தொகைகளை வசூலிக்கும் நடைமுறையைச் சீரமைக்கவும் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கர்நாடக அரசு வெளியிடப்பட்ட புதிய அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவின்படி, போக்குவரத்து அபராதங்களுக்கான 50% தள்ளுபடி சலுகை ஜூன் 21 முதல் ஜூலை 10 வரை கிடைக்கும். இந்தக் காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கான அபராதத் தொகையில் பாதியை மட்டும் செலுத்தலாம்.
அரசு உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகுதியான நிலுவை போக்குவரத்து விதிமீறல் வழக்குகளுக்கு மட்டுமே இந்தத் தள்ளுபடி பொருந்தும். குறிப்பிட்ட கால வரம்பிற்குள் நிலுவையில் உள்ள சலான் அல்லது போக்குவரத்து தொடர்பான அபராதங்களைக் கொண்ட வாகன உரிமையாளர்கள், அறிவிக்கப்பட்ட கால அவகாசத்திற்குள் இந்தச் சலுகையைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
எந்தவொரு போக்குவரத்து காவல் நிலையத்திலோ அல்லது பெங்களூருவின் போக்குவரத்து மேலாண்மை மையத்திலோ (TMC) அபராதத் தொகையைச் செலுத்தலாம்.
கூடுதல் வசதிக்காக, இணையம் வாயிலாகச் (online) செலுத்தும் வசதிகளும் உள்ளன.
'கர்நாடகா ஒன்' (Karnataka One) இணையதளம் மற்றும் 'Asram' (ஆஸ்ராம்) மற்றும் 'KSPS' ஆகிய மொபைல் செயலிகள் மூலமாகவும் நிலுவைத் தொகையைச் செலுத்தலாம் என்று அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள போக்குவரத்து அபராத வழக்குகளை மக்கள் தீர்த்துக்கொள்ள உதவுவதே இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கம் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். முன்னதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இதே போன்ற தள்ளுபடித் திட்டங்கள், நிலுவையில் இருந்த அபராதத் தொகையில் கணிசமான வருவாயை மாநில அரசு வசூலிக்க உதவியிருந்தன.
தற்போதைய திட்டத்தில் மே 2026-க்குப் பிறகு பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் சேர்க்கப்படவில்லை; இருப்பினும், எதிர்காலத்தில் இது போன்ற சலுகைகள் குறித்து பரிசீலிக்கப்படலாம் என்று அதிகாரிகள் குறிப்பால் உணர்த்தியுள்ளனர்.