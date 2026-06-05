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போக்குவரத்து அபராதம் 50% தள்ளுபடி! ஜூன் 21 முதல் ஜூலை 10 வரை தான் டைம்! KA அரசு அதிரடி

Karnataka Traffic Fine Discount: அரசு வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவின்படி, கர்நாடகா மாநிலம் முழுவதும் உள்ள வாகன ஓட்டிகளுக்கு, நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் உள்ள போக்குவரத்து விதிமீறல் அபராதத் தொகையில் (Traffic Fines) 50 சதவீத தள்ளுபடி வழங்கப்பட உள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 05, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:16 PM IST
போக்குவரத்து அபராதம் 50% தள்ளுபடி! ஜூன் 21 முதல் ஜூலை 10 வரை தான் டைம்! KA அரசு அதிரடி
Image Credit: AI Generated | 50% Discount on Pending Traffic Fines in Karnataka: Check Dates and Details

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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