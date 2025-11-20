English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • பெண்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி! மாதம் ரூ. 1500.. இ-கேஒய்சி காலக்கெடு டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிப்பு

பெண்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி! மாதம் ரூ. 1500.. இ-கேஒய்சி காலக்கெடு டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிப்பு

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana News: பல பெண்கள் தங்கள் e-KYC-ஐ சரியான நேரத்தில் முடிப்பதில் சிரமங்களை எதிர்கொண்டனர். இந்த சூழ்நிலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு டிசம்பர் 31, 2025 வரை தங்கள் e-KYC முடிக்க காலக்கெடுவை நீட்டித்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 20, 2025, 12:40 PM IST

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: 10 ஆண்டு விதியில் மாற்றமா? அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் கூடுமா, குறையுமா?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 10 ஆண்டு விதியில் மாற்றமா? அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் கூடுமா, குறையுமா?
இன்று சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: தொழில் கவலை, 3 ராசிகள் ஜாக்கிரதை
camera icon7
Sun transit in Anusham
இன்று சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: தொழில் கவலை, 3 ராசிகள் ஜாக்கிரதை
MI டார்கெட் செய்யும் இந்த வீரர்கள்... ரூ.2.75 கோடிக்கு சிக்கப்போவது யாரு?
camera icon8
Mumbai Indians
MI டார்கெட் செய்யும் இந்த வீரர்கள்... ரூ.2.75 கோடிக்கு சிக்கப்போவது யாரு?
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 3 - யார் யாருக்கு நல்ல நாள்? எந்தெந்த ராசிகள் கவனமாக இருக்கணும்?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 3 - யார் யாருக்கு நல்ல நாள்? எந்தெந்த ராசிகள் கவனமாக இருக்கணும்?
பெண்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி! மாதம் ரூ. 1500.. இ-கேஒய்சி காலக்கெடு டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிப்பு

Ladki Bahin Yojana E-KYC Extended: மகாராஷ்டிராவில் முக்கியமந்திரி மஜ்ஹி லட்கி பேஹின் யோஜனா (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) திட்டத்தின் கீழ் இ-கேஒய்சிக்கான காலக்கெடுவு குறித்து அம்மாநில அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இது இந்த அறிவிப்பு பெண்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதாவது பெண்கள் தங்கள் இ-கேஒய்சியை அப்டேட் செய்யும் காலக்கெடுவை மகாராஷ்டிரா அரசு நீட்டித்துள்ளது. எனவே இதுவரை இ-கேஒய்சியை முடிக்காத பெண்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் KYC அப்டேட் செய்ய முடியும்.

Add Zee News as a Preferred Source

இ-கேஒய்சி (e-KYC) காலக்கெடு நீடிப்பு

முதலில் முக்கியமந்திரி மஜ்ஹி லட்கி பேஹின் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் இ-கேஒய்சி (e-KYC) அப்டேட் செய்வதற்கான காலக்கெடு 2025 நவம்பர் 18 ஆம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் மாநில அரசு தற்போது காலக்கெடுவை நீட்டித்துள்ளது. 

இ-கேஒய்சி காலக்கெடுவை நீட்டிக்க காரணம் என்ன?

பல மாவட்டங்களில் இயற்கை பேரழிவுகள் மற்றும் சிரமங்கள் காரணமாக, பல பெண் பயனாளிகள் தங்கள் இ-கேஒய்சியை சரியான நேரத்தில் முடிக்க முடியவில்லை. இதன் விளைவாக, பெண்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க இ-கேஒய்சி காலக்கெடுவை நீட்டிக்க அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது. பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களை உணர்ந்து அரசாங்கம் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக அமைச்சர் அதிதி எஸ்.தட்கரே (Aditi Tatkare) சமூக ஊடக வாயில தெரிவித்துள்ளார்.

இ-கேஒய்சி (e-KYC) ஏன் அவசியம்?

e-KYC-ஐ கட்டாயமாக்குவதன் பின்னணியில் இருக்கும் அரசாங்கத்தின் நோக்கம் என்னவென்றால், அரசின் திட்ட நிதிகள் சரியான பெண்களைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதாகும். மேலும் இதில் எந்த முறைகேடுகளும் நடைபெறாமல் இருக்கவும், ஒரே பெயரில் இரண்டு விண்ணப்பங்கள், தவறான வங்கிக் கணக்குகள் அல்லது மோசடி உள்ளீடுகள் குறித்து அடிக்கடி புகார்கள் வந்தன. இதனால்தான் ஆதார் அங்கீகாரம் கட்டாயமாக்கப்பட்டு உள்ளது. செப்டம்பர் 2025 உத்தரவில், ஆதார் சட்டம் 2016 இன் பிரிவு 7 இன் கீழ் எந்தவொரு அரசாங்க திட்டத்தின் நன்மைகளை பெற ஆதார் அங்கீகாரம் தேவை என்று தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

இ-கேஒய்சி (e-KYC) புதிய காலக்கெடு என்ன?

தவிர்க்க முடியாத சில தாமதங்கள் காரணமாக எந்தவொரு தகுதியுள்ள பெண்ணும் முக்கியமந்திரி மஜ்ஹி லட்கி பேஹின் யோஜனா (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana)திட்டத்தின் பலன்களை இழக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக. தங்கள் இ-கேஒய்சியை அப்டேட் செய்யும் காலக்கெடுவை மகாராஷ்டிரா 2025 டிசம்பர் 31 வரை நீட்டித்துள்ளது.

வீட்டிலிருந்தே e-KYC அப்டேட் செய்ய முடியுமா?

ஆம். நீங்கள் அரசாங்க அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை. மொபைல் போன் அல்லது மடிக்கணினியைப் பயன்படுத்தி சில நிமிடங்களில் e-KYC செயல்முறையை முடிக்க முடியும்.

இ-கேஒய்சி (e-KYC) அப்டேட் எவ்வாறு முடிப்பது? (Step-by-Step)

- முதலில் ladakibahin.maharashtra.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ போர்ட்டலைத் திறக்கவும்.

- முகப்புப் பக்கத்தில் இருக்கும் e-KYC என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- அடுத்து உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு கேப்ட்சாவை நிரப்பவும். 

- பின்னர் ‘OTP Send’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். 

- உங்கள் "e-KYC ஏற்கனவே முடிக்கப்பட்டது" என வந்தால், நீங்கள் அப்டேட் செய்து விட்டீர்கள் என ஆர்த்தம். 

- ஒருவேளை "ஆதார் எண் பட்டியலில் இல்லை" எனக் காட்டினால், நீங்கள் e-KYC அப்டேட் செய்ய வேண்டும்.

- அடுத்து உங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் OTP வரும்.

- உங்கள் மொபைலில் பெறப்பட்ட OTP ஐ உள்ளிட்டு சமர்ப்பிக்கவும். 

- அடுத்து, உங்கள் கணவர் (திருமணமானவராக இருந்தால்) அல்லது தந்தையின் (திருமணமாகாதவராக இருந்தால்) ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். 

- அவர்களின் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு, கேப்ட்சாவை நிரப்பி, OTP-ஐ அனுப்பி சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

- இறுதியாக நீங்கள் இரண்டு விஷயங்களை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். 

- ஒன்று குடும்பத்தில் எந்த உறுப்பினரும் அரசு ஊழியர் அல்லது ஓய்வூதியம் பெறுபவர் அல்ல

- இரண்டு குடும்பத்தில் ஒரு திருமணமானவர் மற்றும் ஒரு திருமணமாகாத பெண் மட்டுமே இந்தத் திட்டத்திலிருந்து பயனடைகிறார்கள். 

- அதன் பின்னர், உங்கள் சமூகத்தை (Caste Category) வகையைத் தேர்வு செய்து சமர்ப்பிக்கவும்.

- சமர்ப்பித்த பிறகு, திரையில் - உங்கள் e-KYC சரிபார்ப்பு முடிந்தது எனக்காட்டும்.

விதவைகள் அல்லது விவாகரத்து பெற்ற பெண்கள் எப்படி e-KYC அப்டேட் செய்வது?

​​நீங்கள் விதவை அல்லது விவாகரத்து பெற்ற பிரிவின் கீழ் முக்கியமந்திரி மஜ்ஹி லட்கி பேஹின் யோஜனா (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) திட்டத்தில் சேர விண்ணப்பிக்கிறீர்கள் என்றால்,  உங்கள் e-KYC அப்டேட் செய்யும் போது, உங்கள் மாவட்ட பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அதிகாரியிடம் இறப்புச் சான்றிதழ் (கணவரின்) அல்லது விவாகரத்துச் சான்றிதழ்/நீதிமன்ற உத்தரவின் சரிபார்க்கப்பட்ட நகலை நீங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருக்கலாம்.

மேலும் படிக்க - சேட்டை செய்யும் கணவன்களுக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை... வருகிறது புதிய மசோதா

மேலும் படிக்க - நவம்பர் 30 கடைசி நாள்! ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து ஐஏஎஸ் ஊழியர்களுக்கு மத்திய அரசு முக்கிய உத்தரவு

மேலும் படிக்க - 10ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு! மாதம் ரூ.1 லட்சம் வரை சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Ladaki Bahin YojanaAditi Tatkaree-KYCMaharashtraLadaki Bahin KYC

Trending News