ஓய்வூதியம் மற்றும் மானியம் பெறுவோர் கவனத்திற்கு: ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய அதிரடி உத்தரவு!

KYC New Guidelines: ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அரசு மானியங்களைப் பெறுவோரின் வங்கி கணக்குகள் குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வெளியிட்டுள்ள இந்த முக்கிய அறிவிப்பு, பல மூத்த குடிமக்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது. ரிசர்வ் வங்கியின் துணை கவர்னர் சுவாமிநாதன் ஜானகிராமன் அவர்கள், வங்கிகள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களைக் கையாளும் போது 'துல்லியத்துடன் கருணையையும்' கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார். ஓய்வூதியம் பெறும் நபர்களுடைய வங்கி கணக்கு சார்ந்து ரிசர்வ் வங்கி சார்பில் என்ன முக்கிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கத் தடை
கேஒய்சி (KYC) புதுப்பிப்பு செய்யப்படவில்லை என்பதற்காக ஓய்வூதியம், அரசு மானியங்கள் (Subsidy) மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வரும் வங்கி கணக்குகளை வங்கிகள் முடக்கக்கூடாது. இது ஒரு கட்டாய உத்தரவாகும். மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியவர்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்காக இந்தத் தொகையைச் சார்ந்து இருப்பதால், இந்த மனிதாபிமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய கேஒய்சி (KYC) விதிகள்
ரிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் கேஒய்சி நடைமுறைகளில் சில தளர்வுகளைக் கொண்டு வந்துள்ளது. குறைந்த அபாயம் கொண்ட வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் கேஒய்சி விவரங்களை புதுப்பிக்க ஜூன் 30, 2026 வரை அல்லது காலாவதியான தேதியிலிருந்து ஒரு வருடம் வரை (எது பிந்தையதோ அதுவரை) அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வங்கிகள் தங்களது பிரதிநிதிகள் மூலம் வீட்டிற்கே வந்து கேஒய்சி சேவைகளை வழங்க வேண்டும்.
முகவரி அல்லது தொலைபேசி எண்ணில் மாற்றம் இல்லையென்றால், வாடிக்கையாளர்கள் வங்கிக்கு நேரில் செல்லாமலேயே மின்னஞ்சல், ஏடிஎம் அல்லது மொபைல் பேங்கிங் மூலம் 'Self-declaration' கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்.
வங்கிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்கள்
கேஒய்சி நிலுவையில் இருந்தால், கணக்கை முடக்குவதற்கு பதிலாக வாடிக்கையாளரை தொலைபேசி, கடிதம் அல்லது எஸ்எம்எஸ் மூலம் தொடர்பு கொண்டு விவரங்களைப் பெற வேண்டும். கேஒய்சி புதுப்பிக்க வேண்டிய தேதிக்கு முன்னதாக குறைந்தது மூன்று முறையாவது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வங்கிகள் நினைவூட்டல் அனுப்ப வேண்டும்.
ஓய்வூதியம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறிவுரை
உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் முகவரி அல்லது மொபைல் எண் மாற்றம் இருந்தால், அதை உடனடியாக வங்கிக்குத் தெரியப்படுத்துவது பாதுகாப்பானது. ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் ஆண்டுதோறும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய 'வாழ்நாள் சான்றிதழை' (Life Certificate) இப்போது 'ஜீவன் பிரமான்' (Jeevan Pramaan) செயலி மூலம் வீட்டிலிருந்தே டிஜிட்டல் முறையில் சமர்ப்பிக்க முடியும்.
வீட்டிலிருந்தே கேஒய்சி (e-KYC) புதுப்பிக்கும் முறை
உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் உள்ள தகவல்களில் (பெயர், முகவரி) எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றால், நீங்கள் வங்கிக்குச் செல்லத் தேவையே இல்லை. வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ மொபைல் ஆப் (Mobile App) அல்லது நெட் பேங்கிங் (Net Banking) மூலம் 'Self-declaration' என்ற வசதியைத் தேர்வு செய்து கிளிக் செய்தாலே போதும்.
- வங்கியின் இணையதளத்தில் வீடியோ கேஒய்சி வசதியைத் தேர்வு செய்யவும்.
- வங்கி அதிகாரி வீடியோ காலில் வருவார். அவரிடம் உங்கள் அசல் ஆதார் கார்டு மற்றும் பான் (PAN) கார்டைக் காண்பிப்பதன் மூலம் கேஒய்சி-யை முடிக்கலாம்.
- சில வங்கிகள் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலம் படிவத்தை அனுப்பச் சொல்கின்றன.
டிஜிட்டல் வாழ்நாள் சான்றிதழ் (Jeevan Pramaan) சமர்ப்பிக்கும் முறை
ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் மாதத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய இந்தச் சான்றிதழை, இப்போது மொபைல் மூலமே வழங்கலாம். இதற்கு 'Face Authentication' (முக அடையாளச் சோதனை) தொழில்நுட்பம் பெரிதும் உதவுகிறது.
- கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்து 'AadhaarFaceRd' மற்றும் 'Jeevan Pramaan' ஆகிய இரண்டு செயலிகளைப் பதிவிறக்கவும்.
- ஆதார் எண் மற்றும் மொபைல் எண்ணைக் கொண்டு முதலில் உங்களை (Operator) பதிவு செய்யவும்.
- அதன்பின், ஓய்வூதியதாரரின் விவரங்களை (PPO, வங்கி கணக்கு எண்) உள்ளிடவும்.
- உங்கள் முகத்தை கேமரா மூலம் ஸ்கேன் செய்யும்படி கேட்கும். கண்கள் சிமிட்டுவதன் மூலம் முகம் உறுதி செய்யப்படும்.
- வெற்றிகரமாக முடிந்ததும், உங்கள் டிஜிட்டல் வாழ்நாள் சான்றிதழ் தானாகவே சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக்கு அனுப்பப்படும். நீங்கள் ரசீதை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
