/தனியார் ஊழியர்களுக்கு JACKPOT! உடனே PF பணம்.. EPFO-வின் புதிய விதி.. உண்மை என்ன?

PF Money Withdrawal: இபிஎஃப்ஓ (EPFO) அமைப்பு விரைவில் கொண்டுவரவுள்ள 'EPFO 3.0' திட்டத்தின் மூலம், தனியார் ஊழியர்கள் தங்கள் அவசர கால பிஎஃப் பணத்தை ஏடிஎம் மற்றும் யூபிஐ மூலம் நேரடியாக எடுக்கும் வசதி அறிமுகமாக உள்ளது. மேலும் பல வசதிகளும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
PF Withdrawal Tips: ஹலோ மக்களே.. நீங்கள் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் (Private Company) வேலை பார்க்கிறீர்களா? மாதம் மாதம் உங்கள் சம்பளத்தில் இருந்து பிஎஃப் (PF) பிடிக்கப்படுகிறதா? அப்படியென்றால், உங்களுக்கு ஒரு செம ஹேப்பியான நியூஸ் வந்திருக்கு.
இனிமேல் பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்காக வாரக்கணக்கிலோ, மாதக்கணக்கிலோ காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏடிஎம் கார்டு (ATM Card) அல்லது யூபிஐ (UPI) மூலமாகவே மிக எளிதாக உங்கள் பிஎஃப் பணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதுமட்டுமில்லாமல், 'ஆட்டோ செட்டில்மென்ட்' (Auto Settlement) முறையிலும் மிக முக்கியமான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரப்போகிறார்கள். EPFO வெளியிட்டுள்ள அந்த அதிரடி அறிவிப்புகள் என்னென்ன? என்று விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
பொதுவாக தனியார் நிறுவனங்களில் வேலை பார்க்கும் ஊழியர்களின் எதிர்காலத்திற்கும், ஓய்வு காலத்திற்கும் ஒரு பெரிய பொருளாதாரப் பாதுகாப்பாக இருப்பது இந்தத் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPFO) திட்டம்தான்.
இதன் சிறப்பம்சமே, நமது அடிப்படைச் சம்பளத்தில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை (12%) பிடிக்கப்படும். அதே அளவு தொகையை நாம் வேலை பார்க்கும் நிறுவனமும் நமது பிஎஃப் கணக்கில் செலுத்தும். இதற்கு அரசாங்கம் நல்ல வட்டியையும் வழங்குகிறது. இந்தத் தொகை கூட்டு வட்டி (Compounding Interest) முறையில் வளர்வதால், நாம் ரிட்டையர் ஆகும் போது நம் கையில் ஒரு பெரிய பல்க் அமௌண்ட் (Bulk Amount) வந்து சேரும்.
பணம் சேர்வது ஒருபுறம் இருக்கட்டும், ஆனால் அவசரத் தேவைக்கு அந்தப் பணத்தை எடுப்பது என்பது இத்தனை நாட்களாக ஒரு பெரிய செயல்முறையாக (Process) இருந்து வந்தது.
இப்போதுள்ள விதிகளின்படி, மருத்துவச் செலவு அல்லது அவசரத் தேவைகளுக்காக ₹5 லட்சம் வரை அட்வான்ஸாக (PF Advance) பணம் எடுக்க மட்டுமே ஆட்டோ செட்டில்மென்ட் முறை உள்ளது. இதன் மூலம் விண்ணப்பித்தால் அதிகபட்சமாக 3 நாட்களில் வங்கி கணக்கிற்குப் பணம் வந்துவிடும்.
ஆனால் ஒரு ஊழியர் வேலையை விட்டு நிற்கும் போதோ அல்லது ரிட்டையர் ஆகும் போதோ, தனது முழுப் பணத்தையும் எடுக்க வேண்டும் என்றால் (Final Settlement), அதற்குப் பல நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலைதான் இன்னமும் நீடிக்கிறது.
இந்தத் தாமதத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க இபிஎஃப்ஓ (EPFO) ஒரு சூப்பரான முடிவை எடுத்துள்ளது. மத்திய வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையத்தின் தலைவரான ரமேஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி இது குறித்து ஒரு முக்கிய அப்டேட்டை வழங்கியுள்ளார்.
இனிமேல் வேலையை விடும்போது அல்லது ஓய்வுபெறும்போது பெறப்படும் 'பைனல் செட்டில்மென்ட்' முறைக்கும் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் செட்டில்மென்ட் வசதி கொண்டு வரப்பட உள்ளது. இதனால் முழுப் பணமும் மிக விரைவாக உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும்.
நம்மில் பலருக்கு இருக்கும் ஒரு பெரிய தலைவலி, கம்பெனி மாறும் போது பழைய பிஎஃப் பணத்தைப் புதிய கணக்கிற்கு மாற்றுவதுதான். இதற்காக ஆன்லைனில் தனியாக விண்ணப்பித்து அலைந்து கொண்டிருக்கிறோம். இனி அந்த வேலையே தேவையில்லை. நீங்கள் புதிய கம்பெனியில் சேர்ந்த உடனே, பழைய பிஎஃப் பணம் தானாகவே (Auto Transfer) உங்கள் புதிய கணக்கிற்கு மாறிவிடும்.
இந்த புதிய விதிகளானது, மத்திய அரசின் 4 புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் (New Labour Codes) மிக விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட உள்ளது.
|
அம்சங்கள் (Features)
|தற்போதைய நடைமுறை (Current Rule)
|வரவிருக்கும் புதிய விதிமுறைகள் (EPFO 3.0)
|அவசரகால அட்வான்ஸ் (Medical Emergency)
|ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து, வங்கி கணக்கிற்கு வர 3 நாட்கள் வரை ஆகும்
|உங்கள் மொபைலில் உள்ள UPI App அல்லது ATM Card மூலம் ஸ்பாட்டிலேயே எடுக்கலாம்.
|வேலை மாறும்போது PF மாற்றம் (Job Switch)
|பழைய கம்பெனி பணத்தைப் புதிய கணக்கிற்கு மாற்ற தனியாக ஆன்லைனில் ஃபார்ம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
|நீங்கள் புதிய நிறுவனத்தில் சேர்ந்தவுடன் பழைய PF பணம் தானாகவே மாறும் (Auto Transfer)
|முழுப் பண தீர்வு (Final Settlement)
|கம்பெனியை விடும்போதோ அல்லது ஓய்வு பெறும்போதோ முழுப் பணமும் கிடைக்க பல வாரங்கள் காத்திருக்க வேண்டும்.
|இறுதித் தீர்வுக்கும் ஆட்டோ செட்டில்மென்ட் (Auto Settlement) முறை வருவதால் மிக விரைவாகக் கிடைக்கும்.
|அட்வான்ஸ் பண வரம்பு (Auto Limit)
|₹5 லட்சம் வரை மட்டுமே ஆட்டோ செட்டில்மென்ட் முறையில் பெற முடியும்.
|புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் இந்த வரம்புகளிலும் தளர்வுகள் வர வாய்ப்புள்ளது.
|தொழில்நுட்ப தளம்
|தற்போதைய EPFO போர்டல் மற்றும் உமங் (Umang) ஆப்.
|அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய EPFO 3.0 தளம்.
இவை அனைத்தையும் விட ஒரு அதிரடியான திட்டத்தை இபிஎஃப்ஓ தயார் செய்து வருகிறது. அதுதான் "EPFO 3.0" திட்டம். இந்தத் திட்டம் அமலுக்கு வந்த பிறகு, உங்கள் வீட்டில் ஏதேனும் அவசர மருத்துவச் செலவு ஏற்பட்டால், நீங்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்துக் காத்துக்கொண்டிருக்கத் தேவையில்லை.
நேரடியாக உங்கள் மொபைலில் உள்ள யூபிஐ ஆப் (UPI App) மூலமாகவோ,
அல்லது அருகில் உள்ள ஏடிஎம் மெஷினில் (ATM Machine) கார்டைப் பயன்படுத்தியோ,
உங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் இருந்து அவசர காலப் பணத்தை ஸ்பாட்டிலேயே எடுத்துக் கொள்ள முடியும். இதற்கான தொழில்நுட்ப வேலைகள் இப்போது மிகத் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன.
தனியார் ஊழியர்களுக்கு வரிசையாக வந்திருக்கும் இந்த அறிவிப்புகள் மிகப்பெரிய நிம்மதியைத் தந்துள்ளன. குறிப்பாக அவசரக் காலங்களில் மருத்துவமனை செலவுகளுக்குப் பணமின்றி தவிக்கும் போது, ஏடிஎம் மற்றும் யூபிஐ மூலம் பிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் வசதி வந்தால், அது நடுத்தரக் குடும்பங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.