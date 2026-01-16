மூத்த குடிமக்களுக்கு குட் நியூஸ்... இனி வீட்டிலேயே பத்திரப்பதிவு - மாநில அரசின் அசத்தல் திட்டம்

Bihar Doorstep Registration Scheme For Super Senior Citizens: பீகாரில் கடந்தாண்டு இறுதியில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் மீண்டும் நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியை பிடித்தது. தேர்தலுக்கு முன்னரும் சரி, தேர்தலுக்கு பின்னரும் சரி பெண்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் உள்ளிட்டோருக்கான நலத்திட்டங்களை பீகார் அரசு விரைந்து செயல்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில், மூத்த குடிமக்களின் நலனுக்காக சிறப்பு திட்டம் ஒன்றை பீகார் அரசு விரைவில் தொடங்க இருப்பதாக அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. மூத்த குடிமக்கள் அவர்களின் நிலம் மற்றும் வீட்டின் பத்திரப்பதிவை வீட்டுக்கேச் சென்று பதிவுசெய்துகொடுக்கும் வசதியை பீகார் அரசு தொடங்க உள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு படிக்கலாம்.
Bihar Doorstep Registration Scheme: யார் யாருக்கு இத்திட்டம்?
80 வயதான மூத்த குடிமக்கள் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்து தங்களின் சொத்துக்களை பதிவு செய்துகொள்வது என்பது அவர்கள் உடல்ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும் அதிக பிரச்னைகளை சந்திக்க நேரிடும். இந்த பிரச்னைகளை புரிந்துகொண்டே, பீகார் அரசு 80 வயது மற்றும் அதையும் தாண்டிய மூத்த குடிமக்களின் நிலம், வீடு சார்ந்த பத்திரவுப்பதிவை வீட்டுக்கேச் சென்று பதிவுசெய்யும் திட்டத்தை கொண்டுவந்துள்ளது. இதன்மூலம் மூத்த குடிமக்கள் எளிதாகவும், பாதுகாப்பாகவும் பத்திரப்பதிவில் ஈடுபடலாம். மேலும், பிறரை சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியமும் ஏற்படாது.
Bihar Doorstep Registration Scheme: எப்போது முதல்?
இந்த திட்டம் வரும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் செயல்படுத்தப்படும் என பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார். பீகார் அரசின் 'சாத் நிச்சய்-3' திட்டத்தின் கீழ் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. செயல்படுத்தப்படும். இது முத்த குடிமக்கள் கண்ணியத்துடன் வாழ்வதை எளிதாக்குவதில் கவனம் செலுத்துகிறது.
Bihar Doorstep Registration Scheme: இது ஏன் முக்கிய திட்டம்?
ஓய்வுபெற்றவர்களுக்கும் சரி, முதியவர்களுக்கும் சரி வீடு, நிலம் என்பது மிக மதிப்புமிக்க சொத்தாக இருக்கிறது. இதன் பத்திர வேலைகளில் தாமதம் ஏற்பட்டாலோ, பத்திரப்பதிவில் தாமதம் ஏற்பட்டாலோ அவர்களின் வாரிசுகளுக்கு பிரச்னை வரலாம். இதனால், சட்ட குழப்பங்கள் ஏற்படும். அவர்களின் குடும்பங்களில் பொருளாதார நெருக்கடியும் கூட எழலாம். பீகார் அரசு இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதன் மூலம் முதியோர்களுக்கு பெரும் நிவாரணமாக இருக்கும், எளிமையாக பத்திரப்பதிவை மேற்கொள்வார்கள்.
Bihar Doorstep Registration Scheme: பயனடைவது எப்படி?
பீகார் அரசின் மதுவிலக்கு, கலால் மற்றும் பதிவுத்துறையில் இந்த சேவையை சீரும் சிறப்புமாக செயல்படுத்த தனி பிரிவே தொடங்கப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மூத்த குடிமக்களின் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உடன், பத்திரப்பதிவு அதிகாரிகள் விண்ணப்பதாரரின் வீட்டிற்கே நேரில் சென்று பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பை மேற்கொள்வார்கள். முறையான ஆவணங்கள் இருக்கும்பட்சத்தில் அதனை பெற்றுக்கொண்டு பத்திரப்பதிவை மேற்கொள்வார்கள். இதற்காக ஆன்லைனில் விண்ணப்பம் கொடுக்கப்படும், அதை நிரப்பி ஆன்லைனிலேயே சமர்பிக்க வேண்டும், விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் அதிகாரிகள் வீட்டிற்கே வந்து பத்திரப்பதிவை செய்வார்கள். வெறும் 7 வேலை நாள்களில் அனைத்து பணிகளும் நிறைவடையும்.
