  ITR Filing 2026: வருமான வரி தாக்கல் செய்ய ரெடியா? கடைசி தேதி மற்றும் முக்கிய மாற்றங்கள்!

ITR Filing 2026: வருமான வரி தாக்கல் செய்ய ரெடியா? கடைசி தேதி மற்றும் முக்கிய மாற்றங்கள்!

ITR Filing 2026 Guide Tamil: 2026 நிதியாண்டுக்கான வருமான வரி தாக்கல் (ITR) எப்போது தொடங்கும், யார் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் மற்றும் ஜூலை 31 முதல் நவம்பர் 30 வரையிலான பல்வேறு காலக்கெடு குறித்த விரிவான தகவல்களை அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 28, 2026, 12:53 PM IST

புதுடெல்லி: 2025-26 நிதியாண்டு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், வரி செலுத்துவோர் தற்போது தங்களது வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்ய (ITR Filing for AY 2026-27) தயாராகி வருகின்றனர். சரியான நேரத்தில் வரி தாக்கல் செய்வது சட்டப்பூர்வ கடமை மட்டுமல்ல, அது உங்களின் நிதி ஒழுக்கத்தையும் உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்த ஆண்டு ITR தாக்கல் செய்யும்போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள் மற்றும் காலக்கெடு குறித்து விரிவாகப் பார்ப்போம்.

ITR தாக்கல் எப்போது தொடங்கும்?

பொதுவாக வருமான வரித்துறை ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாத வாக்கில் ITR படிவங்களை ஆன்லைன் போர்ட்டலில் வெளியிடும். வரி நிபுணர்கள் கருத்துப்படி, மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2026-27-க்கான படிவங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் வசதிகள் மே 2026 முதல் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உங்கள் வகைக்குரிய (Category) படிவம் ஆக்டிவேட் செய்யப்பட்ட பின்னரே நீங்கள் தாக்கல் செய்ய முடியும்.

ITR தாக்கல் முக்கிய தேதிகள்

ITR தாக்கல் என்பது கடைசி நேரப் பதற்றம் இல்லாமல் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான நிதிப் பணி. தேவையான ஆவணங்களைத் தயாராக வைத்துக்கொண்டு, போர்டல் திறந்தவுடன் விரைவாகத் தாக்கல் செய்வது நல்லது. இது உங்களை அபராதங்களிலிருந்து காப்பதோடு, எதிர்கால நிதித் தேவைகளுக்கும் வலுவான ஆதாரமாக அமையும்.

வகை (Category) கடைசி தேதி
தனிநபர்கள் மற்றும் தணிக்கை (Audit) தேவையில்லாதவர்கள் ஜூலை 31, 2026
தணிக்கை தேவையில்லாத வணிகம்/தொழில் செய்பவர்கள் ஆகஸ்ட் 31, 2026
வரி தணிக்கைக்கு (Tax Audit) உட்பட்டவர்கள் அக்டோபர் 31, 2026

மாற்று விலை நிர்ணய (Transfer Pricing) வழக்குகள்

 நவம்பர் 30, 2026

வரி தாக்கல் செய்யத் தேவையான ஆவணங்கள்

படிவம் 16 (Form 16): சம்பளம் பெறுபவர்கள் தங்கள் நிறுவனத்திடமிருந்து இதைப் பெற வேண்டும்.

TDS சான்றிதழ்கள்: வங்கிகள் அல்லது பிற நிறுவனங்கள் பிடித்தம் செய்த வரி விவரங்கள்.

வங்கி அறிக்கைகள் (Bank Statements): சேமிப்புக் கணக்கு வட்டி விவரங்களுக்கு.

மூலதன ஆதாய அறிக்கைகள் (Capital Gains): பங்குகள் அல்லது சொத்து விற்பனை மூலம் கிடைத்த லாபம்.

முதலீட்டுச் சான்றுகள்: 80C, 80D போன்ற பிரிவுகளின் கீழ் வரி விலக்கு கோரத் தேவையான ஆவணங்கள்.

யார் கண்டிப்பாக ITR தாக்கல் செய்ய வேண்டும்?

வருமான வரி வரம்பைத் தாண்டிய அனைவரும் ITR தாக்கல் செய்வது கட்டாயம்.

பழைய வரி முறை (Old Regime): ஆண்டு வருமானம் ₹2.5 லட்சத்திற்கு மேல் இருந்தால்.

புதிய வரி முறை (New Regime): ஆண்டு வருமானம் ₹4 லட்சத்திற்கு மேல் இருந்தால் (2026 விதிமுறைப்படி).

வருமானம் வரம்பிற்குள் இருந்தாலும், அதிக மின்சாரக் கட்டணம் செலுத்துபவர்கள், வெளிநாட்டுச் சொத்துக்கள் வைத்திருப்பவர்கள், பெரிய அளவிலான வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள் செய்பவர்கள், அதிகப்படியான TDS பிடித்தம் செய்யப்பட்டிருந்தால் ITR தாக்கல் செய்வது அவசியம்.

வருமானம் குறைவாக இருந்தாலும் ITR தாக்கல் செய்ய வேண்டுமா? 

உங்கள் வருமானம் வரி வரம்பிற்குள் வராவிட்டாலும், 'Nil Return' தாக்கல் செய்வது பல நன்மைகளைத் தரும்:

கடன் ஒப்புதல் (Loan Approval): வீட்டுக் கடன் அல்லது வாகனக் கடன் பெறும்போது கடந்த 3 ஆண்டுகால ITR நகல்கள் கேட்கப்படும்.

விசா விண்ணப்பம் (Visa Process): வெளிநாடு செல்ல விசா விண்ணப்பிக்கும்போது ITR ஒரு முக்கிய ஆவணமாகும்.

வரித் திரும்பப் பெறுதல் (Tax Refund): கூடுதல் TDS பிடித்தம் செய்யப்பட்டிருந்தால், அதைத் திரும்பப் பெற ITR தாக்கல் மட்டுமே ஒரே வழி.

நஷ்டத்தைச் சரிகட்டுதல் (Carry Forward Losses): பங்குச் சந்தை அல்லது வணிகத்தில் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளுக்குக் கொண்டு சென்று வரிச் சலுகை பெற இது உதவும்.

தாமதமாகத் ITR தாக்கல் செய்தால் என்ன நடக்கும்?

ஜூலை 31-க்குள் தாக்கல் செய்யத் தவறினால், பிரிவு 234F-ன் கீழ் ₹5,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம். மேலும் வரி செலுத்த வேண்டியிருந்தால் அதற்கான வட்டியும் சேரும். முக்கியமாக, வரி ரீஃபண்ட் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படும் மற்றும் சில வகையான நஷ்டங்களை அடுத்த ஆண்டுக்குக் கொண்டு செல்ல முடியாது.

கேள்வி பதில் (FAQ) - வருமான வரி தாக்கல் 2026

1. 2026-27 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கான (AY) ITR தாக்கல் எப்போது தொடங்கும்?

நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, வருமான வரித்துறை மே 2026-ல் இதற்கான படிவங்களை இ-ஃபைலிங் போர்ட்டலில் வெளியிடும். அதன் பின்னரே வரி செலுத்துவோர் ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்ய முடியும்.

2. தனிநபர்கள் ITR தாக்கல் செய்ய கடைசி தேதி என்ன?

சம்பளம் பெறுபவர்கள் மற்றும் தணிக்கை (Audit) தேவைப்படாத தனிநபர்களுக்கு ஜூலை 31, 2026 கடைசி தேதியாகும்.

3. வரி செலுத்தும் அளவிற்கு வருமானம் இல்லாவிட்டாலும் ITR தாக்கல் செய்ய வேண்டுமா?

கட்டாயமில்லை, ஆனால் தாக்கல் செய்வது நல்லது. இது உங்களுக்கு வங்கிக் கடன் (Loan) பெறவும், விசா (Visa) விண்ணப்பிக்கவும் மற்றும் வரி ரீஃபண்ட் (TDS Refund) பெறவும் மிகப்பெரிய ஆதாரமாக அமையும்.

4. பழைய மற்றும் புதிய வரி முறைகளில் எப்போது ITR தாக்கல் கட்டாயமாகிறது?

பழைய வரி முறையின் கீழ் ஆண்டு வருமானம் ₹2.5 லட்சத்திற்கு மேல் இருந்தாலும், புதிய வரி முறையின் கீழ் ₹4 லட்சத்திற்கு மேல் (தற்போதைய மாற்றங்களின்படி) இருந்தாலும் ITR தாக்கல் செய்வது கட்டாயமாகும்.

5. ITR தாக்கல் செய்யத் தேவையான மிக முக்கியமான ஆவணம் எது?

சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு படிவம் 16 (Form 16) மிக முக்கியமானது. இது தவிர பான் கார்டு, ஆதார் கார்டு மற்றும் வங்கி கணக்கு விவரங்கள் அவசியமாகும்.

6. கடைசி தேதிக்கு பிறகு ITR தாக்கல் செய்தால் அபராதம் உண்டா?

ஆம், பிரிவு 234F-ன் கீழ் ₹5,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம். இருப்பினும், உங்கள் வருமானம் ₹5 லட்சத்திற்கு குறைவாக இருந்தால் அபராதத் தொகை ₹1,000 ஆக குறைக்கப்படும்.

7. வரி ரீஃபண்ட் (Tax Refund) கிடைக்க எவ்வளவு காலம் ஆகும்?

நீங்கள் ITR தாக்கல் செய்து அதைச் சரிபார்த்த (E-verification) பிறகு, பொதுவாக 20 முதல் 45 நாட்களுக்குள் ரீஃபண்ட்

