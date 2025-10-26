English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி! வங்கி கணக்கிற்கு வரும் ரூ.2000! எப்படி பெறுவது?

விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி! வங்கி கணக்கிற்கு வரும் ரூ.2000! எப்படி பெறுவது?

மத்திய அரசு கடந்த 2019ம் ஆண்டு, பி.எம். கிசான் திட்டத்தை தொடங்கியது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 வழங்கப்படுகிறது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 26, 2025, 10:18 AM IST
  • தமிழக விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி!
  • அடுத்த வாரம் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.2000!
  • 47 லட்சம் பேர் பயன்பெறுவார்கள்!

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 25 சனிக்கிழமை : திடீர் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும்!
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 25 சனிக்கிழமை : திடீர் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும்!
நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் ஆதார் கார்டில் மேஜர் மாற்றம்.. இனி அப்டேட் செய்வது ஈஸி!
camera icon7
Aadhaar card update without documents
நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் ஆதார் கார்டில் மேஜர் மாற்றம்.. இனி அப்டேட் செய்வது ஈஸி!
ஐஸ்வர்யா ராயை உருகி உருகி காதலித்த நடிகர்! கடைசியில் ஏமாந்து நின்ற சோகம்-யார் தெரியுமா?
camera icon7
Aishwarya Rai
ஐஸ்வர்யா ராயை உருகி உருகி காதலித்த நடிகர்! கடைசியில் ஏமாந்து நின்ற சோகம்-யார் தெரியுமா?
மகளிர் உரிமைத் தொகை : வருமான வரி கட்டாத எல்லா பெண்களுக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா?
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத் தொகை : வருமான வரி கட்டாத எல்லா பெண்களுக்கும் ரூ.1000 கிடைக்குமா?
விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி! வங்கி கணக்கிற்கு வரும் ரூ.2000! எப்படி பெறுவது?

நாடு முழுவதும் உள்ள சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்கும் நோக்கில், மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi - PM-KISAN) திட்டத்தின் அடுத்த கட்ட தவணை, அடுத்த வாரம் வழங்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 47 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாயிகள் பயன்பெறுவார்கள். விவசாயிகளின் நிதி சுமையை குறைத்து, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக, மத்திய அரசு கடந்த 2019ம் ஆண்டு, பி.எம். கிசான் திட்டத்தை தொடங்கியது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000, தலா ரூ.2,000 வீதம் மூன்று சம தவணைகளில், நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை, நேரடியாக அவர்களின் வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தப்படுகிறது. இந்த நிதி உதவியானது, விவசாயிகளுக்கு விதை, உரம் போன்ற விவசாய இடுபொருட்களை வாங்குவதற்கும், தங்களின் அன்றாடத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கும் பேருதவியாக இருந்து வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | ‘உடலுறவில் மரணம்’ உணவில் 15 வயாகரா மாத்திரை; கணவன் கொலை - வேஷம் போட்ட மனைவி

தமிழகத்தில் 47 லட்சம் விவசாயிகள் பயன்

தற்போது, தமிழ்நாட்டில் இந்த திட்டத்தின் கீழ், 47,08,977 விவசாயிகள் தங்களை பதிவு செய்து, பலன் பெற்று வருகின்றனர். இந்த விவசாயிகளின் வங்கி கணக்குகளில், அடுத்த வாரம் தலா ரூ.2,000 வரவு வைக்கப்பட உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு, இந்த திட்டத்தின் பயனாளிகள் பட்டியலை தயாரித்து, மத்திய அரசுக்கு அனுப்பியுள்ளது. தகுதியான பயனாளிகளின் வங்கி கணக்குகளுக்கு, நேரடி பணப் பரிமாற்றம் மூலம், இந்த நிதி உதவி எந்தவிதமான தாமதமும் இன்றி சென்றடைவதை, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் துறைகள் உறுதி செய்து வருகின்றன.

பயனாளிகள் கவனத்திற்கு

இந்த திட்டத்தின் கீழ் நிதி உதவி பெறும் விவசாயிகள், தங்கள் வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைத்து, இ-கேஒய்சி (e-KYC) சரிபார்ப்பை நிறைவு செய்திருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்போதுதான், நிதி உதவி தடைபடாமல் கிடைக்கும். விவசாயிகள், பி.எம். கிசான் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு சென்று, தங்கள் பெயர் பயனாளிகள் பட்டியலில் உள்ளதா என்பதை சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.

பண்டிகை நாட்கள் அடுத்தடுத்து நெருங்கி வரும் இந்த வேளையில், மத்திய அரசின் இந்த நிதி உதவி, தமிழக விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதலையும், மகிழ்ச்சியையும் அளித்துள்ளது. அடுத்த வாரம், தகுதியுள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளைச் சரிபார்த்து, நிதி உதவியைப் பெற்று கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க | பிகினி உடையில் இந்தியாவில் நான் நடந்து போயிருந்தால்... நடிகை போட்ட வீடியோ வைரல்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
FarmersTamilnaduPM KisanCentral GovtPongal Gift

Trending News