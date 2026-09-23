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WION Summit 2026: சுற்றுலாத் துறையின் அடுத்த பெரிய மாற்றம் இதுதான்! -அமைச்சர் ஷெகாவத் பேச்சு

WION உச்சி மாநாடு 2026-ல் பேசிய மத்திய அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத், சுற்றுலாத் துறையில் 'எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் டிராவல்' (Experiential Travel) தான் அடுத்த பெரிய ட்ரெண்ட் என்று தெரிவித்துள்ளார். ஏஐ மற்றும் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்தாலும் மனிதத் தொடுதலை மாற்ற முடியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

Reported ByShiva Murugesan
Published: Sep 23, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:10 PM IST
WION Summit 2026: சுற்றுலாத் துறையின் அடுத்த பெரிய மாற்றம் இதுதான்! -அமைச்சர் ஷெகாவத் பேச்சு
Image Credit: Wion / Minister Gajendra Singh Shekhawat says AI can’t replace human touch

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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