/WION Summit 2026: சுற்றுலாத் துறையின் அடுத்த பெரிய மாற்றம் இதுதான்! -அமைச்சர் ஷெகாவத் பேச்சு

WION Iconic Tourism Summit 2026: இன்றைய காலக்கட்டத்தில் சுற்றுலா செல்வது என்பது வெறும் இடங்களைச் சுற்றிப் பார்ப்பது மட்டுமல்ல; மாறாக, அங்குள்ள கலாச்சாரம் மற்றும் வாழ்க்கையை முழுமையாக அனுபவிப்பதுதான் புதிய டிரெண்ட் என்று மத்திய சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் தெரிவித்துள்ளார்.
புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற 'WION ஐகானிக் டூரிசம் சம்மிட் & அவார்ட்ஸ் 2026' (WION Iconic Tourism Summit & Awards 2026) மாநாட்டில் சிறப்புரையாற்றிய அவர், சுற்றுலாத் துறையில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கள் குறித்து பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
இன்றைய பயணிகள் பாரம்பரியமான முறையில் சுற்றுலா செல்வதை விடுத்து, தங்களுக்கு மனநிறைவைத் தரும் அர்த்தமுள்ள பயணங்களையே பெரிதும் விரும்புவதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். "பயணிகளின் விருப்பங்கள் வேகமாக மாறிவருகின்றன. ஏஐ (AI) மற்றும் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் புதிய இடங்களைக் கண்டுபிடிக்கலாம் என்றாலும், மனிதர்களின் பாசத்தையும் அன்பையும் எந்தத் தொழில்நுட்பத்தாலும் மாற்ற முடியாது" என்று அவர் அழுத்தமாகத் தெரிவித்தார்.
வெளிநாட்டிலிருந்து நமது நாட்டிற்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு அனுபவமும் மிகவும் முக்கியமானது என்று அமைச்சர் எச்சரித்தார். "வெளிநாட்டுப் பயணி ஒருவர் இங்கு வந்து ஒரு மோசமான அனுபவத்தைச் சந்தித்தால், அது நம் நாட்டின் மீது ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு எதிர்மறையான எண்ணத்தை ஏற்படுத்திவிடும்" என்றார். எனவே, சுற்றுலாத் துறையில் தொடர்புடைய அனைவரும் நேர்மையாகவும், பொறுப்புடனும் செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
சுற்றுலா என்பது வெறும் பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டுமல்ல; அது நாடுகளுக்கு இடையே அமைதியைப் பரப்பும் ஒரு தூதுவன் என்றும் அவர் வர்ணித்தார். நம் நாட்டின் பாரம்பரியமான 'அதிதி தேவ பவ' (விருந்தினரே தெய்வம்) என்ற கொள்கையை நாம் எப்போதும் மனதில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் நினைவூட்டினார்.
இறுதியாக, இயற்கையையும் கலாச்சாரத்தையும் பாதிக்காத வகையில், பொறுப்பான மற்றும் நிலையான (sustainable) சுற்றுலா வளர்ச்சியை நோக்கி நாம் பயணிக்க வேண்டும் என்று கூறி தனது உரையை நிறைவு செய்தார்.
VFS Global மற்றும் Red Hat Communications இணைந்து நடத்திய இந்த மாநாட்டில், அரசு அதிகாரிகள், தூதரக அதிகாரிகள், விமானப் போக்குவரத்து மற்றும் ஹோட்டல் துறை வல்லுநர்கள் என பலரும் பங்கேற்று உலகளாவிய பயணத் துறையின் எதிர்காலம் குறித்து விவாதித்தனர்.