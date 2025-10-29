English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  மண்ணுக்கடியில் டன் கணக்கில் தங்கம்... அதிக தங்கத்தை கொண்டிருக்கும் 2வது மாநிலம் இதுதான்!

மண்ணுக்கடியில் டன் கணக்கில் தங்கம்... அதிக தங்கத்தை கொண்டிருக்கும் 2வது மாநிலம் இதுதான்!

Gold Reserve In Rajasthan: தற்போது ராஜஸ்தானில் மண்ணுக்கடியில் 1.2 டன் தங்கம் இருப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 29, 2025, 09:05 PM IST

மண்ணுக்கடியில் டன் கணக்கில் தங்கம்... அதிக தங்கத்தை கொண்டிருக்கும் 2வது மாநிலம் இதுதான்!

Gold Reserve In Rajasthan: பல கோடிகளை அள்ளித்தரும் மதிப்புமிக்க தங்கம், மண்ணுக்கடியில் இருப்பது இந்தியாவில் பல்வேறு பகுதிகளில் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. மண்ணுக்கடியில் இருக்கும் தங்கத்தை சுரங்கம் தோண்டி வெட்டி எடுத்து விற்பனை செய்வது வழக்கம். இது நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் பெரும் ஊக்கத்தை அளிக்கும். 

அந்த வகையில், தற்போது இந்தியாவின் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பழங்குடியின மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பன்ஸ்வாரா எனும் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக மண்ணுக்கடியில் தங்கம் இருப்பு உள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Gold Reserve In Rajasthan: 1.20 டன் தங்கம்  

இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம் பன்ஸ்வாரா மாவட்டத்தில் மேற்கொண்ட ஆய்வில், கன்கரியா பகுதியில் உள்ள நான்கு கிராமங்களில் சுமார் 4 கி.மீ., தூரத்திற்கு மண்ணுக்கடியில் 1.20 டன் தங்கம் இருப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இங்கு தங்கம் மட்டுமின்றி தாமிரம், கோபால்ட் உள்ளிட்ட பிற கனிமங்களும் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

Gold Reserve In Rajasthan: நவமபர் 3இல் டெண்டர்

இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையத்தின் முதற்கட்ட விசாரணையைத் தொடர்ந்து, ராஜஸ்தானின் இந்த பகுதியில் ஆழ்ந்து தோண்டியெடுத்து ஆய்வு செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. இதற்காக, மத்திய அரசு பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை கோரியது. விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி அக்டோபர் 14 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 

இதற்கான ஏலம் வரும் திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 3) அன்று நடத்தப்படுகிறது. அதன் பிறகு, அதிக தொகைக்கு ஏலத்தை வாங்கும் நிறுவனத்திற்கு அந்தப் பகுதியில் விரிவான ஆய்வு நடத்த உரிமம் வழங்கப்படும். இந்த ஆய்வு பணிகள் சுமார் 3 ஆண்டுகளில் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Gold Reserve In Rajasthan: 2வது மாநிலம்

முன்னதாக, பன்ஸ்வாரா மாவட்டத்தின் புக்யா மற்றும் ஜக்புரா பகுதிகளில், இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம் மேற்கொண்ட ஆய்வில் 11.48 கோடி டன் தங்க இருப்பு உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டது. தற்போது பன்ஸ்வாராவில் மதிப்பிடப்பட்ட தங்க இருப்பை சேர்த்தால், நாட்டில் தங்கம் அதிகம் வெட்டியெடுக்கப்படும் இரண்டாவது மாநிலமாக ராஜஸ்தான் மாறும்.

இதன்மூலம், இந்தியாவின் மொத்த தங்க உற்பத்தியில் ராஜஸ்தானுக்கு 25 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பங்கை வழங்கும் எனலாம். தற்போது, ​​கர்நாடகாவின் ஹட்டி மற்றும் கோலார் தங்க வயல்களில் தங்கத்தை வெட்டியெடுக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

