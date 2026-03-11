English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
புதிதாக சொத்து வாங்குவோருக்கு குட் நியூஸ்! பத்திரப் பதிவு விதிகளில் மாற்றம்!

பொதுமக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று தற்போது மத்திய அரசு வருமான வரி சட்டங்களில் திருத்தங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. அதன்படி பான் எண்ணை சமர்ப்பிப்பதற்கான வரம்புகளை கணிசமாக உயர்த்தி உள்ளனர்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 11, 2026, 08:49 AM IST
இந்தியாவில் சொத்துக்களை வாங்குவது மற்றும் விற்பது எளிது என்றாலும், அதற்கு அதிகப்படியான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். குறிப்பாக வருமானத்திற்கு கூடுதலாக, கருப்பு பணத்தின் மூலம் சொத்துக்களை வாங்கினால் கடும் நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும். இந்நிலையில் வீடு, நிலம் மற்றும் காலி மனை உள்ளிட அசையா சொத்துக்களை வாங்கும் சாமானிய மக்களுக்கு மத்திய அரசு மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி சொத்துக்களை வாங்கும் போது பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கு பின்பற்றப்படும் விதிகளில் சில திருத்தங்களை மத்திய அரசு கொண்டுள்ளது. இது சொத்துக்களை வாங்குபவர்களுக்கும், விற்பவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். 

மேலும் படிக்க | அதிர்ச்சி! கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு! இன்று முதல் ஹோட்டல்கள் இயங்காது!

கருப்பு பணத்தை தடுக்க நடவடிக்கை!

இந்தியா போன்ற பெரிய நாடுகளில் பல்வேறு குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெறுகிறது. குறிப்பாக சொத்து தொடர்பான குற்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. போலி பட்டா மூலம் புறம்போக்கு நிலங்களை விற்பது, உரிய அனுமதி இன்றி கட்டிடம் கட்டுவது என பல்வேறு சம்பவங்கள் நடைபெறுகிறது. மேலும் சொத்துக்கள் வாங்குவோர் அது குறித்து உண்மையான பரிவர்த்தனை விவரங்களை வருமான வரித்துறைக்கு மறைத்து கருப்பு பணத்தை பயன்படுத்துவது நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகிறது. இதனை தடுக்கும் வகையில் மத்திய அரசும், வருமான துறையும் பல்வேறு மாற்றங்களை தொடர்ந்து செய்து வருகின்றன. தற்போது வரை சொத்துக்களை வாங்குவோர் தங்களுக்கான பத்திர பதிவு செய்யும்போது பான் எண் அல்லது வருமான வரி கணக்கு விவரங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டியது கட்டாயமாக இருந்து வருகிறது. 

நடைமுறை சிக்கல்கள்

அதன்படி 10 லட்ச ரூபாய்க்கு வீடு, நிலம் அல்லது காலி மனைகளை வாங்குவர்கள் கூட பத்திர பதிவு செய்யும்போது கட்டாயமாக பான் எண் உள்ளிட்ட விவரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பான் எண் இல்லாதவர்கள் அதற்குரிய தனிப்பட்ட படிவத்தில் உறுதிமொழி அளிக்க வேண்டியது கட்டாயம். இது பலருக்கும் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தி வந்தது. குறிப்பாக நடுத்தர வர்க்கத்தினர் சொத்துக்களை வாங்குவதில் பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்கள் இருந்து வந்தது. 

புதிய விதிகளில் வரும் மாற்றம் 

பொதுமக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று தற்போது மத்திய அரசு வருமான வரி சட்டங்களில் திருத்தங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. அதன்படி பான் எண்ணை சமர்ப்பிப்பதற்கான வரம்புகளை கணிசமாக உயர்த்தி உள்ளனர். புதிய விதிகளின்படி 20 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான எந்த ஒரு சொத்துக்களை பதிவு செய்யும்போதும், பொதுமக்கள் தங்களது பான் எண்ணை அளிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விலக்கு பலருக்கும் நன்மைகளை ஏற்படுத்தும் என்றும் கூறப்படுகிறது. சொத்து வாங்குவோர், விற்போர், பரிசாக கொடுப்போர் அல்லது கூட்டாக இணைந்து சொத்துக்களை மேம்படுத்துவோர் என அனைத்து தரப்பிற்கும் இந்த விலக்கு பொருந்தும் என்றும் மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தி உள்ளது. 

சாமானிய மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ள இந்த புதிய விதிமுறைகள் வரும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் என்றும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஏப்ரல் 1 முதல் 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் மதிப்புள்ள பத்திரங்களை பதிவு செய்யும் போது மட்டுமே பான் எண்ணை சமர்ப்பித்தால் போதும். 20 லட்ச ரூபாய்க்கு குறைவான சொத்துக்களை வாங்கும்போது பான் எண்ணை உள்ளிட்ட விவரங்களை அளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது ஏழை எளிய மக்களுக்கு மிகப்பெரிய நிம்மதியை கொடுத்துள்ளது.

கடந்த சில வருடங்களில் இந்தியா முழுவதும் சொத்துக்களின் மதிப்பு பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளதால், 10 லட்சம் ரூபாய் என்ற பழைய வரம்பு நடுத்தர மக்களுக்கு பெரிய பாதிப்பாக இருந்தது. தற்போது இந்த வரம்பு 20 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால், சிறு நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களில் சிறிய அளவிலான நிலம், வீடு அல்லது மனை வாங்குபவர்களுக்கு இது பெரும் நிம்மதியாக அமையும். மேலும் தேவையற்ற பேப்பர் வேலைகளும், காலதாமதமும் இனி தவிர்க்கப்படும் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாட்டில் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு : 8 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

