புதிய வீடு கட்டும் மக்களுக்கு ஜாக்பாட்! மணல் முற்றிலும் இலவசம் - முதல்வர் அறிவிப்பு!

ஆந்திர பிரதேசத்தில் சொந்தமாக வீடு கட்டும் ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் கனவை நனவாக்கும் வகையில், மாநில முதல்வர் என். சந்திரபாபு நாயுடு ஒரு அதிரடியான மற்றும் புரட்சிகரமான திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார். இதன்படி, ஆந்திர மாநிலத்தில் பதிவு செய்து வீடு கட்டும் அனைவருக்கும், கட்டுமானத்திற்கு தேவையான மணல், போக்குவரத்து செலவு உட்பட அனைத்தும் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. "இலவச மணல் கொள்கை" என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த திட்டம், கட்டுமான துறையில் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?
கடந்த சில ஆண்டுகளாக, ஆந்திராவில் மணல் விலை கடுமையாக உயர்ந்தது. மணல் மாஃபியாக்களின் ஆதிக்கத்தாலும், சட்டவிரோத மணல் கடத்தலாலும், ஒரு யூனிட் மணலின் விலை பல்லாயிரக்கணக்கான ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. இதனால், ஏழை மற்றும் நடுத்தர வர்க்க மக்கள் தங்களின் சொந்த வீட்டு கனவை நனவாக்க முடியாமல், பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வந்தனர்.
இந்த சூழ்நிலையில், மணல் மாஃபியாக்களை ஒழித்து, மணல் தட்டுப்பாட்டை போக்கி, கட்டுமான பொருட்களை மக்களின் கைக்கு எட்டும் விலையில் கொண்டு சேர்ப்பதே இந்த இலவச மணல் கொள்கையின் முக்கிய நோக்கமாகும். இது, கட்டுமான தொழிலை நம்பியுள்ள லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதோடு, மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் ஊக்கமளிக்கும் என்று அரசு நம்புகிறது.
இலவச மணலை பெறுவது எப்படி?
இந்த திட்டத்தின் கீழ் வீடு கட்டுபவர்கள், தங்களுக்கு தேவையான மணலை எளிதாகவும், வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் பெறுவதற்கு, ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்யும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மணல் தேவைப்படுபவர்கள், ஆந்திர அரசின் சுரங்கம் மற்றும் புவியியல் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான mines.ap.gov.in அல்லது நகராட்சி நிர்வாக துறையின் இணையதளமான cdma.ap.gov.in ஆகியவற்றில், "Free Sand Booking" என்ற பிரிவில் பதிவு செய்து, தங்களின் தேவையை முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
இந்த திட்டத்தின் மற்றொரு சிறப்பம்சம், மணலுக்கான போக்குவரத்து செலவையும் அரசே ஏற்பதாகும். டிராக்டர்கள் மூலம், தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக, மணல் இருப்பு மையங்களிலிருந்து வீடு கட்டும் இடத்திற்கே நேரடியாக, இலவசமாக மணல் கொண்டு வந்து சேர்க்கப்படும். ஊராட்சி அளவிலான சிறிய தேவைகளுக்கு, அருகிலுள்ள ஆற்றங்கரைகளில் இருந்து, உள்ளூர் அதிகாரிகளின் அனுமதியுடன் மணலை இலவசமாக எடுத்துக்கொள்ளவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தகுதி மற்றும் கூடுதல் உதவிகள்
இந்த திட்டத்தில், எந்தவித கட்டுப்பாடுகளும் இன்றி, சட்டப்படி வீடு கட்ட அனுமதி பெற்ற ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்த அனைவருக்கும்,குறிப்பாக ஏழை, எளிய மக்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். மேலும், மத்திய அரசின் பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், ஆந்திராவில் வீடு கட்டும் ஏழை குடும்பங்களுக்கு, ரூ.2.5 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கும் திட்டமும் செயல்பாட்டில் உள்ளது. இந்த மானிய உதவியுடன், தற்போது மணலும் இலவசமாக கிடைப்பதால், ஆந்திர மக்களின் சொந்த வீட்டு கனவு, முன்பை விட மிக எளிதாக நனவாகும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இந்த திட்டம் குறித்த மேலும் விவரங்களுக்கு, உள்ளூர் ஊராட்சி அலுவலகத்தையோ அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தையோ தொடர்பு கொள்ளலாம். சந்திரபாபு நாயுடுவின் இந்த அதிரடி அறிவிப்பு, ஆந்திர மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
