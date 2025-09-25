இனி இவர்களுக்கும் மாதம் ரூ. 5 ஆயிரம் உதவித்தொகை... மாநில அரசு அறிவிப்பு

Bihar Government Monthly Stipend For Lawyers: கூடிய விரைவில் பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலின் அட்டவணை தேர்தல் ஆணையத்தால் வெளியிடப்படலாம். வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் பீகாரில் தேர்தல் நடத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்தச் சூழலில், ஆளும் நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும் வகையில் உதவித்தொகை திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.
பெண்கள், வேலையில்லா இளைஞர்கள், தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட பலருக்கு பீகார் மாநில அரசு உதவித்தொகை திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறது. அந்த வகையில், தற்போது புதிய வழக்கறிஞர்கள் சார்ந்து முக்கிய முடிவை பீகார் அரசு எடுத்துள்ளது.
Bihar Government: வழக்கறிஞர்களுக்கு மாத உதவித்தொகை
அதன்படி, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதியில் இருந்து பீகாரில் புதிதாக பதிவு செய்துள்ள வழக்கறிஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.5 ஆயிரம் உதவித்தொகை, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இது பீகார் மாநில பார் கவுன்சில் மூலம் புதிய வழக்கறிஞர்களுக்கு செலுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Bihar Government: கூடுதல் அறிவிப்புகள்
இதுமட்டுமின்றி இன்னும் சில நலத்திட்டங்களையும் வழக்கறிஞர்களுக்கு பீகார் மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து பீகார் துணை முதலமைச்சர் சாம்ராட் சௌத்ரி மேலும் கூறுகையில், "மாநில பார் கவுன்சிலின் கோரிக்கையை அடுத்து, புதிய வழக்கறிஞர்களுக்கான நூலகத்தை தோற்றுவிக்க ரூ.5 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பீகார் பார் அசோஷியேஷனுக்கு ரூ.30 கோடி வழங்கப்படும்" என அறிவித்தார்.
Bihar Government: நீதித்துறையை பலப்படுத்த...
முதலமைச்சரின் மருத்துவ உதவித்தொகையை வருமான வரி வரம்புக்கு கீழ் வருமானம் பெறும் வழக்கறிஞர்கள் பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நீதித்துறையை பலப்படுத்த வேண்டுமெனில் வழக்கறிஞர்கள், அதிகாரிகள், ஊழியர்களுக்கு போதுமான வளங்கள், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நல்ல பணிச்சூழலை வழங்குவது அவசியமானது என்றும் துணை முதலமைச்சர் பேசியிருந்தார்.
Bihar Government: வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் வரவேற்பு
வழக்கறிஞர்களுக்கான மாதம் ரூ.5 ஆயிரம் உதவித்தொகை குறித்த அறிவிப்பு புதிய வழக்கறிஞர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மேலும், அரசின் இந்த முடிவை பாட்னா உயர் நீதிமன்றம் வழக்கறிஞர்கள் அசோஷியேஷன் வரவேற்றுள்ளது. அசோஷியேஷன் துணை தலைவர் சாயா மிஸ்ரா இதுகுறித்து கூறுகையில், "இது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அறிவிப்பாகும், புதிய வழக்கறிஞர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் இந்த முடிவு அமைந்துள்ளது. போதுமான அளவு வருமானம் இல்லாத வழக்கறிஞர்களுக்கு இத்திட்டம் பெரியளவில் உதவிகரமாக இருக்கும்" என்றார்.
Bihar Government: விரைவில் அறிவிப்பு வரலாம்
பீகார் மாநில அரசு தற்போது இந்த உதவித்தொகை திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. ஆனால் இத்திட்டத்திற்கான விண்ணப்பம், விண்ணப்ப செயல்முறை, உதவித்தொகை பெறுவதற்கான தகுதிகள், தேவையான ஆவணங்கள் குறித்த தகவல்கள் ஏதும் வெளியாகவில்லை. அந்த வகையில், இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க விரைவில் அதுகுறித்த தகவல்கள் வெளியிடப்பட வாய்ப்புள்ளது.
